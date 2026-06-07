Cuộc sống của cậu bé lai từng hát cùng Như Quỳnh

Cách đây 2 năm, rapper nhí Shumo AG từng gây chú ý khi góp mặt trong liveshow của ca sĩ Như Quỳnh. Trên sân khấu, cậu bé có màn kết hợp với giọng ca Duyên phận, nhận được sự ủng hộ của khán giả. Đây được xem là bước đệm để sau đó, cậu bé mang 2 dòng máu Việt - Ukraine tiếp tục với nhiều dự án âm nhạc, trong đó có việc tham gia đại nhạc hội tại Huế, quy tụ hàng loạt nghệ sĩ như Phạm Anh Khoa, Isaac, Quốc Thiên, Anh Tú, Kay Trần...

Shumo AG sau màn song ca cùng Như Quỳnh

Vẻ ngoài điển trai của Shumo AG ẢNH: NVCC

Chia sẻ với chúng tôi, Shumo AG cho biết việc được hợp tác với Như Quỳnh là kỷ niệm đáng nhớ. Sau dự án đó, cả hai vẫn giữ liên lạc, thậm chí nữ nghệ sĩ còn dành cho rapper nhí những lời động viên, lời khuyên trong nghề. “Sự kết hợp ấy đã giúp Shumo được nhiều khán giả biết đến hơn, đồng thời mang lại cho Shumo nhiều cơ hội học hỏi và phát triển bản thân”, cậu bé chia sẻ.

Ở hiện tại, Shumo AG vẫn ưu tiên cho việc học. Bởi từ nhỏ, cậu bé được gia đình định hướng cân bằng giữa việc trau dồi kiến thức và đam mê nghệ thuật. “Mỗi ngày, Shumo đều sắp xếp thời gian rất cụ thể, hoàn thành việc học trước rồi mới dành thời gian cho âm nhạc. Dù lịch trình có bận rộn đến đâu, Shumo vẫn cố gắng duy trì kết quả học tập tốt vì kiến thức chính là nền tảng giúp mình phát triển bền vững trong tương lai. Âm nhạc là đam mê, còn học tập là hành trang không thể thiếu trên con đường trưởng thành”, rapper nhí chia sẻ.

Mới đây, Shumo AG công bố dự án âm nhạc mới mang tên Iron Veins, đánh dấu màn hợp tác cùng Batas Senja - một trong những nhóm nhạc được yêu thích tại Indonesia hiện nay. Sau khi nghe sáng tác và tìm hiểu về hành trình âm nhạc của rapper nhí, các thành viên trong nhóm đã bày tỏ sự hứng thú. Chính sự đồng điệu trong cảm xúc và tư duy âm nhạc đã đưa hai bên đến quyết định cùng phát triển ca khúc này thành dự án chung.

Shumo AG bắt tay Batas Senja - nhóm nhạc đứng sau loạt hit trăm triệu lượt nghe ẢNH: NVCC

Không chỉ là sản phẩm hợp tác đơn thuần, Iron Veins còn mang nhiều ý nghĩa cá nhân đối với Shumo AG. Thông qua dự án lần này, rapper nhí cho biết bản thân học được nhiều bài học về sự tối giản trong âm nhạc, tính kiên nhẫn trong quá trình sáng tạo và sức mạnh của những cảm xúc chân thành. Theo Shumo AG, một ca khúc thành công không phải là nơi nghệ sĩ phô diễn kỹ thuật, mà là nơi người nghe có thể tìm thấy sự đồng cảm.

Sau khi Iron Veins phát hành, Shumo AG dự định tiếp tục theo dõi phản hồi từ công chúng Indonesia trước khi đưa ra những kế hoạch dài hạn hơn tại thị trường này. Bên cạnh đó, cậu bé cũng đặt mục tiêu mở rộng hoạt động tại Úc và tìm kiếm thêm các cơ hội hợp tác quốc tế trong tương lai.

Thời gian tới, Shumo mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc một cách nghiêm túc và bền vững. Bên cạnh việc học tập, cậu bé sẽ đầu tư nhiều hơn cho các sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn cá nhân, đồng thời mở rộng các hoạt động, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm mới. “Với nền tảng về guitar điện và sáng tác, em hy vọng có thể mang đến cho khán giả những sản phẩm chất lượng, giàu cảm xúc và thể hiện được cá tính âm nhạc riêng của mình”, rapper nhí chia sẻ.