Cuộc sống của Chi Bảo sau khi giải nghệ

Chi Bảo có cuộc sống viên mãn ở tuổi 53

Vào dịp hè, cựu diễn viên Chi Bảo đưa bà xã Lý Thùy Chang cùng hai con nghỉ dưỡng tại resort ở Côn Đảo (TP.HCM). Tại đây, gia đình của nam chính Đồng tiền xương máu cùng nhau chơi thể thao, tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên và tổ chức buổi tiệc nhỏ để chiêu đãi bạn bè.

Resort của Chi Bảo tại Côn Đảo có diện tích khoảng 120 ha, mặt trước hướng biển và mặt sau là rừng Ảnh: NVCC

Sau khi rời làng giải trí, Chi Bảo dành thời gian phát triển các hoạt động kinh doanh và thành lập các câu lạc bộ thể thao. Trong đó, Chi Bảo dành 10 năm để xây dựng khu nghỉ dưỡng tại Côn Đảo với mong muốn bạn bè, khách hàng và gia đình của mình có địa điểm để nghỉ ngơi thoải mái, hòa mình với thiên nhiên, nạp lại năng lượng vào mỗi cuối tuần hoặc trong các kỳ nghỉ lễ.

Cựu diễn viên Chi Bảo có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên doanh nhân Lý Thùy Chang Ảnh: NVCC

"Anh Bảo kỹ tính và đây là resort 5 sao nên cần xây dựng tỉ mỉ, kỳ công, không thể gấp rút, vội vàng được. Ông xã nói muốn tạo nên một khu nghỉ dưỡng thật đẹp, tạo cảm giác bình yên, thư giãn, thoải mái cho bạn bè, khách hàng để lưu trú cả tuần hoặc 10 ngày mà không chán", Lý Thùy Chang chia sẻ. Bên cạnh đó, vợ chồng của nam chính Cô gái xấu xí kỳ vọng vẻ đẹp của vùng biển này được nhiều người biết đến hơn.

Vóc dáng quyến rũ của bà xã Chi Bảo Ảnh: NVCC

Tuy không còn hoạt động nghệ thuật nhưng Chi Bảo vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với những nghệ sĩ như diễn viên Kim Thư, Bình Minh, ca sĩ Bảo Thy, Hoa hậu Hà Kiều Anh... Vợ chồng của nam diễn viên thường xuyên tổ chức giải đấu pickeball hoặc những bữa tiệc nhỏ tại nhà để gặp gỡ mọi người. Bên cạnh công việc kinh doanh, anh cũng tích cực tham gia và đóng góp vào các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.