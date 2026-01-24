Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Diện mạo khác lạ của Chi Bảo và Kim Thư

Minh Hy
Minh Hy
24/01/2026 10:25 GMT+7

Mặc dù Chi Bảo và Kim Thư hiếm khi tham gia các hoạt động nghệ thuật như trước nhưng cuộc sống của hai diễn viên này vẫn được khán giả quan tâm.

Chi Bảo được vợ tổ chức sinh nhật bất ngờ

Chiều 23.1, vợ chồng cựu diễn viên Chi Bảo tổ chức buổi ra mắt câu lạc bộ pickleball và 41 thành viên chính thức, tham gia nhiều giải đấu chuyên nghiệp khắp cả nước, từng bước tạo dựng dấu ấn trong cộng đồng pickleball. Trong câu lạc bộ này không chỉ có sự góp mặt của các doanh nhân, vận động viên chuyên nghiệp mà còn có một số nghệ sĩ như Kim Thư, Ưng Đại Vệ, Bảo Thy...

Diện mạo khác lạ của Chi Bảo và Kim Thư - Ảnh 1.

Sau khi giải nghệ, Chi Bảo tập trung vào việc làm kinh doanh cũng như xây dựng câu lạc bộ thể thao pickleball. Trước buổi ra mắt câu lạc bộ Zorba X Pro, nam chính phim Cô gái xấu xí tất bật chuẩn bị để khách mời có trải nghiệm tốt nhất

ẢNH: BTC

Diện mạo khác lạ của Chi Bảo và Kim Thư - Ảnh 2.

Đáng chú ý, ngoại hình của Chi Bảo thon gọn hơn nhiều so với thời gian trước đây. Theo bà xã của anh là doanh nhân Lý Thùy Chang, nhờ vào luyện tập pickleball kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý nên ông xã của cô đã giảm cân, có vẻ ngoài săn chắc hơn

ẢNH: BTC

Diện mạo khác lạ của Chi Bảo và Kim Thư - Ảnh 3.

Tại sự kiện lần này, Chi Bảo còn bất ngờ khi được vợ con, bạn bè thân thiết mừng sinh nhật cũng như gửi những lời chúc tốt đẹp

ẢNH: BTC

Diện mạo khác lạ của Chi Bảo và Kim Thư - Ảnh 4.

Bà xã của Chi Bảo cho biết câu lạc bộ pickleball không chỉ là nơi để mọi người được thỏa sức với đam mê thể thao mà cô còn muốn tạo ra môi trường chuyên nghiệp. Ở đây, những vận động viên được đào tạo bài bản để có thể thi đấu quốc tế

ẢNH: BTC

Diện mạo khác lạ của Chi Bảo và Kim Thư - Ảnh 5.

Diễn viên Kim Thư khiến mọi người bất ngờ khi xuất hiện tại sự kiện với mái tóc ngắn. Nữ diễn viên Chị chị em em 2 từng cho biết cô muốn thử phong cách mới sau nhiều năm gắn bó với kiểu tóc dài nữ tính

ẢNH: BTC

Diện mạo khác lạ của Chi Bảo và Kim Thư - Ảnh 6.

Kim Thư là bạn bè thân thiết của vợ chồng Chi Bảo, cô luôn có mặt trong những bữa tiệc lớn nhỏ của gia đình diễn viên Đồng tiền xương máu

ẢNH: BTC

Diện mạo khác lạ của Chi Bảo và Kim Thư - Ảnh 7.

Hoa hậu Hương Giang giản dị đến chung vui cùng vợ chồng Chi Bảo. Việc cô tiếp tục tham gia "đường đua nhan sắc" tại Miss Grand International All Star khiến fan sắc đẹp Việt háo hức

ẢNH: BTC

Diện mạo khác lạ của Chi Bảo và Kim Thư - Ảnh 8.

Văn Mai Hương thăng hoa với 3 ca khúc Đại minh tinh, Món quàMartini

ẢNH: BTC

Diện mạo khác lạ của Chi Bảo và Kim Thư - Ảnh 9.

Nữ ca sĩ sinh năm 1994 cho biết dù đang bị bệnh nhưng lúc nhận được lời mời từ Lý Thùy Chang, cô lập tức đồng ý

ẢNH: BTC

Diện mạo khác lạ của Chi Bảo và Kim Thư - Ảnh 10.

Ca sĩ Ưng Đại Vệ cũng là thành viên của câu lạc bộ pickleball do vợ chồng Chi Bảo sáng lập. Tuy không còn ở thời đỉnh cao, ca sĩ Ưng Đại Vệ vẫn thỉnh thoảng đi hát để gặp gỡ khán giả

ẢNH: BTC

Khám phá thêm chủ đề

Chi Bảo Kim Thư Pickleball Bảo Thy diễn viên
