Diện mạo khác lạ của Chi Bảo và Kim Thư

Mặc dù Chi Bảo và Kim Thư hiếm khi tham gia các hoạt động nghệ thuật như trước nhưng cuộc sống của hai diễn viên này vẫn được khán giả quan tâm.
Chi Bảo được vợ tổ chức sinh nhật bất ngờ
Chiều 23.1, vợ chồng cựu diễn viên Chi Bảo tổ chức buổi ra mắt câu lạc bộ pickleball và 41 thành viên chính thức, tham gia nhiều giải đấu chuyên nghiệp khắp cả nước, từng bước tạo dựng dấu ấn trong cộng đồng pickleball. Trong câu lạc bộ này không chỉ có sự góp mặt của các doanh nhân, vận động viên chuyên nghiệp mà còn có một số nghệ sĩ như Kim Thư, Ưng Đại Vệ, Bảo Thy...
Bình luận (0)