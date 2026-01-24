Diện mạo khác lạ của Chi Bảo và Kim Thư

Bà xã của Chi Bảo cho biết câu lạc bộ pickleball không chỉ là nơi để mọi người được thỏa sức với đam mê thể thao mà cô còn muốn tạo ra môi trường chuyên nghiệp. Ở đây, những vận động viên được đào tạo bài bản để có thể thi đấu quốc tế