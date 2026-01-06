Diện mạo khác lạ của diễn viên Kim Thư

Ở tuổi 48, diễn viên Kim Thư vẫn không ngại làm mới bản thân. Mới đây, cô đăng tải hình ảnh với diện mạo khác lạ khiến dân mạng bàn tán xôn xao.
Mới đây, hình ảnh diễn viên Kim Thư đăng tải trên trang cá nhân khiến dân mạng xôn xao. Cụ thể, trong loạt ảnh mới, nữ diễn viên xuất hiện tại buổi tiệc cùng bạn bè với mái tóc ngắn lạ mắt, khác hẳn hình ảnh quen thuộc trước đây. Diện mạo mới của sao nữ 7X nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ sự bất ngờ. "Cá tính quá chị", "Chị yêu của em năm mới ấn tượng quá…", "Thiệt hay là AI vậy chế?", "Cắt tóc uổng quá chị ơi, dù nhìn cá tính và mạnh mẽ"... là một số ý kiến của cư dân mạng xoay quanh mái tóc mới của Kim Thư. Trong khi đó, Phạm Quỳnh Anh bình luận: "Ôi em sốc", còn Minh Hằng bất ngờ trước diện mạo của đàn chị: "Chấn động vậy chị".
Chia sẻ về diện mạo mới, sao phim Khi đàn ông có bầu cho biết, cô khá tự tin với quyết định cắt tóc ngắn bởi tóc mọc rất nhanh và bản thân muốn thử trải nghiệm khác lạ. Kim Thư bộc bạch hiện sẽ giữ kiểu tóc này trong một thời gian vì cảm thấy khỏe khoắn, tiện lợi, đồng thời xem đây là cách làm mới hình ảnh sau nhiều năm gắn bó với những kiểu tóc quen thuộc, tránh cảm giác nhàm chán.
