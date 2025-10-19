Kim Thư bật khóc nhắc về biến cố, tiết lộ mối quan hệ với Phước Sang

Kim Thư gác niềm đam mê nghệ thuật để tập trung kinh doanh, chăm lo cho các con ẢNH: T.A

Kim Thư từng là diễn viên quen thuộc với khán giả qua loạt phim Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn, Võ lâm truyền kỳ... song sau biến cố, cô gần như vắng bóng trên thị trường giải trí. Thời gian này, nữ nghệ sĩ tập trung cho việc kinh doanh, chăm sóc 2 con. Gần đây, diễn viên 7X đón tin vui khi mở một nhà hàng theo phong cách Nhật Bản, mong muốn mang đến nhiều trải nghiệm cho thực khách.

Từng trải qua giai đoạn không biết bắt đầu từ đâu, Kim Thư thừa nhận cơ nghiệp hiện tại là cả hành trình nỗ lực học hỏi. Trước đây, cô khởi đầu bằng việc bán hàng online rồi dần mở nhà hàng. “Kinh doanh phát triển hơn cũng giúp tinh thần tôi thoải mái hơn để nhận ra mình còn thiếu sót gì và tiếp tục học. Bây giờ, vẫn là đam mê ẩm thực, nhưng tôi muốn phát triển ở dòng cao cấp hơn. Tôi luôn nhắc nhở phải tự nâng cấp bản thân để theo kịp với mọi người”, cô bộc bạch.

Trong cuộc trò chuyện, Kim Thư không khỏi nghẹn ngào khi nhắc về biến cố. Cô kể có giai đoạn bản thân không còn đủ chi phí trang trải cuộc sống, không tránh khỏi những lo lắng, hoang mang. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, nữ nghệ sĩ chọn cách đương đầu.

Kim Thư chăm chút cho từng món ăn tại nhà hàng mới ẢNH: FBNV

Từ trải nghiệm của bản thân, diễn viên Đẻ mướn quan niệm rằng “cứ cố gắng hết sức”. Cô tâm sự: “Có những lúc tôi tưởng như mình không gồng nổi nữa nhưng phải ráng, vì sau lưng là gia đình, nhân viên. Chia sẻ thì đơn giản nhưng thực tế, điều đó không đơn giản, nhưng nó không có nghĩa là mình không làm được”.

Nhìn lại hành trình đó, Kim Thư biết ơn vì bản thân không bị ủ dột trong quá khứ mà luôn cố gắng từng ngày. Song cũng có những phút giây khi nhìn đồng nghiệp có những bước tiến trong nghề, cô đau khi nhớ lại những khoảnh khắc được đóng phim. “Tôi tự trấn an rằng bây giờ khán giả vẫn thương yêu tôi. Có thể sẽ không còn là sự ủng hộ khi tôi xuất hiện trên màn ảnh nhưng họ đang ủng hộ mình qua những bữa ăn”, cô bộc bạch.

Mối quan hệ giữa Kim Thư và người cũ

Đã đường ai nấy đi song trong giai đoạn Phước Sang gặp biến cố về sức khỏe, Kim Thư vẫn ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng dù không chia sẻ nhiều trước truyền thông. Nữ nghệ sĩ cho biết thêm: “Khi thấy bà con gặp nạn, mình cảm thấy đau và muốn được giúp họ, chứ nói gì đến anh Sang - cha của các con tôi. Tôi cũng phải giữ hình ảnh cho anh ấy và muốn cuộc sống của con được nhẹ nhàng hơn ba mẹ của nó. Chứ bây giờ mình lên kêu gọi sự thương yêu để làm gì? Những người hiểu tôi cũng đã hiểu, đó là gia đình hai bên, đặc biệt là anh Sang, hai đứa con và những người thương yêu mình”.

Kim Thư chụp ảnh cùng ca sĩ Bảo Thy ẢNH: FBNV

Kim Thư quan niệm khi làm nghệ sĩ, sẽ có người thương, kẻ ghét. Nữ diễn viên thừa nhận không thích ồn ào nên chọn cuộc sống bình lặng, kín tiếng. Cô tin rằng những gì bản thân đang nỗ lực thực hiện, Phước Sang sẽ là người cảm nhận rõ nhất. “Mọi người đôi lúc nhìn vào thấy căng thẳng quá, nhưng hai chúng tôi đâu căng thẳng đến mức độ đó đâu. Nhất là hai con của tôi khá ngoan, hiểu chuyện, đó là điều tôi cảm thấy hạnh phúc rồi”, cô bộc bạch.

Về lý do chưa đi bước nữa sau đổ vỡ, Kim Thư cho rằng đó là do duyên số. Nữ diễn viên phủ nhận chuyện sợ bước vào cuộc sống hôn nhân mà vì: “Thời điểm khó khăn dài quá nên tôi chẳng có thời gian để ý nhiều việc nữa. Ngày nào tôi cũng lo cơm áo gạo tiền nên chọn sống vì con một tí để bé cảm thấy luôn có mẹ bên cạnh chia sẻ. Tôi thấy mình có phước khi được gia đình hai bên, đặc biệt là con thấu hiểu. Cuộc sống tôi dần ổn định hơn, có thể chủ động về tài chính để lo cho mọi người, vậy là hạnh phúc rồi”.