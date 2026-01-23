Sao pickleball Lê Quốc Khánh và dàn VĐV danh tiếng hợp tác chiến lược với LIGPRO

VĐV Pickleball Lê Quốc Khánh kết duyên cùng LIGPRO ảnh: Linh nhi

Sao pickleball Lê Quốc Khánh bén duyên cùng LIGPRO

Tại TP.HCM ngày 22.1, LIGPRO đã ký hợp đồng hợp tác toàn diện với các VĐV, người thể thao nổi tiếng gồm đại diện đội tuyển kéo co Việt Nam HLV Đoàn Công Thuận, tuyển thủ điền kinh Việt Nam Hoàng Nguyên Thanh, cựu tuyển thủ quần vợt - VĐV pickleball Lê Quốc Khánh.

Ngoài ra, nhãn hàng thể thao Việt Nam còn ký kết với 3 cầu thủ sinh viên đội tuyển Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (Ngô Mạnh Huy Hoàng - Nguyễn Minh Nhật - Nguyễn Minh Đạt) và Phạm Công Luật đã đạp xe 31.000 km từ Việt Nam sang sân vận động Old Trafford (Anh).

Sự kiện này không chỉ là hoạt động hợp tác thương hiệu, mà còn thể hiện cam kết trong việc góp phần xây dựng cộng đồng thể thao năng động, khoa học và bền vững.

Thông qua việc kết nối với các vận động viên và KOLs có ảnh hưởng tích cực như Lê Quốc Khánh, LIGPRO hướng đến lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, lối sống lành mạnh và ý thức chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.

Bước chuyển mình của nhãn thể thao Việt Nam

Năm 2026 đánh dấu LIPGPRO có bước chuyển chiến lược ảnh: Linh nhi

Khác với các hình thức hợp tác đơn lẻ, LIGPRO triển khai mô hình đồng hành đa bộ môn, tập trung vào giá trị dài hạn, với nội dung hợp tác trong năm 2026 khá đa dạng.

Bao gồm: hỗ trợ VĐV tập luyện và thi đấu, sản xuất nội dung truyền thông về thể thao - sức khỏe, tổ chức hoạt động cộng đồng, các chiến dịch truyền cảm hứng dành cho người chơi thể thao phong trào và chuyên nghiệp.

Về phía các VĐV và người thể thao nổi tiếng, sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để lan tỏa câu chuyện tập luyện, thi đấu và truyền cảm hứng đến đông đảo người yêu thể thao.

Sự kiện này là khởi đầu cho chuỗi hoạt động hợp tác xuyên suốt năm 2026 của nhãn hàng thể thao Việt Nam LIGPRO, hứa hẹn mang đến nhiều dự án ý nghĩa, góp phần nâng cao vai trò của thể thao trong đời sống hiện đại và khẳng định vị thế của