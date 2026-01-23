Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Sao pickleball Lê Quốc Khánh và dàn VĐV danh tiếng hợp tác chiến lược với LIGPRO

Linh Nhi
Linh Nhi
23/01/2026 20:11 GMT+7

Việc LIGPRO ký hợp tác toàn diện với VĐV pickleball Lê Quốc Khánh cùng dàn VĐV nổi tiếng từ 5 bộ môn khác nhau, đánh dấu bước phát triển chiến lược quan trọng đồng hành lâu dài cùng thể thao Việt Nam.

Sao pickleball Lê Quốc Khánh và dàn VĐV danh tiếng hợp tác chiến lược với LIGPRO- Ảnh 1.

VĐV Pickleball Lê Quốc Khánh kết duyên cùng LIGPRO

ảnh: Linh nhi

Sao pickleball Lê Quốc Khánh bén duyên cùng LIGPRO

Tại TP.HCM ngày 22.1, LIGPRO đã ký hợp đồng hợp tác toàn diện với các VĐV, người thể thao nổi tiếng gồm đại diện đội tuyển kéo co Việt Nam HLV Đoàn Công Thuận, tuyển thủ điền kinh Việt Nam Hoàng Nguyên Thanh, cựu tuyển thủ quần vợt - VĐV pickleball Lê Quốc Khánh.

Ngoài ra, nhãn hàng thể thao Việt Nam còn ký kết với 3 cầu thủ sinh viên đội tuyển Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (Ngô Mạnh Huy Hoàng - Nguyễn Minh Nhật - Nguyễn Minh Đạt) và Phạm Công Luật đã đạp xe 31.000 km từ Việt Nam sang sân vận động Old Trafford (Anh).

Sự kiện này không chỉ là hoạt động hợp tác thương hiệu, mà còn thể hiện cam kết trong việc góp phần xây dựng cộng đồng thể thao năng động, khoa học và bền vững.

Thông qua việc kết nối với các vận động viên và KOLs có ảnh hưởng tích cực như Lê Quốc Khánh, LIGPRO hướng đến lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, lối sống lành mạnh và ý thức chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.

Bước chuyển mình của nhãn thể thao Việt Nam

Sao pickleball Lê Quốc Khánh và dàn VĐV danh tiếng hợp tác chiến lược với LIGPRO- Ảnh 2.

Năm 2026 đánh dấu LIPGPRO có bước chuyển chiến lược

ảnh: Linh nhi

Khác với các hình thức hợp tác đơn lẻ, LIGPRO triển khai mô hình đồng hành đa bộ môn, tập trung vào giá trị dài hạn, với nội dung hợp tác trong năm 2026 khá đa dạng.

Bao gồm: hỗ trợ VĐV tập luyện và thi đấu, sản xuất nội dung truyền thông về thể thao - sức khỏe, tổ chức hoạt động cộng đồng, các chiến dịch truyền cảm hứng dành cho người chơi thể thao phong trào và chuyên nghiệp.

Về phía các VĐV và người thể thao nổi tiếng, sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để lan tỏa câu chuyện tập luyện, thi đấu và truyền cảm hứng đến đông đảo người yêu thể thao.

Sự kiện này là khởi đầu cho chuỗi hoạt động hợp tác xuyên suốt năm 2026 của nhãn hàng thể thao Việt Nam LIGPRO, hứa hẹn mang đến nhiều dự án ý nghĩa, góp phần nâng cao vai trò của thể thao trong đời sống hiện đại và khẳng định vị thế của

Tin liên quan

'Người sắt' Anh Khoa tỏa sáng ở ASEAN Para Games

'Người sắt' Anh Khoa tỏa sáng ở ASEAN Para Games

Kình ngư 35 tuổi Võ Huỳnh Anh Khoa liên tiếp giành HCV cho đoàn thể thao người khuyết tật VN sau 2 ngày tranh tài ở ASEAN Para Games 13 tại Thái Lan.

Nguyễn Thùy Linh dừng chân đáng tiếc ở tứ kết giải cầu lông Indonesia Masters 2026

Nguyễn Thùy Linh đánh bại tay vợt hạng 14 thế giới ở giải cầu lông Indonesia Masters

Khám phá thêm chủ đề

Lê Quốc Khánh Pickleball LIGPRO Old trafford thể thao việt nam Kéo co
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận