'Người sắt' Anh Khoa tỏa sáng ở ASEAN Para Games

Trong ngày thi đấu mở màn ASEAN Para Games 13 (21.1), Võ Huỳnh Anh Khoa xuất sắc đoạt HCV đầu tiên cho đoàn thể thao người khuyết tật VN. Thú vị là ở 2 kỳ ASEAN Para Games trước đó, kình ngư này cũng là người "mở hàng" HCV cho đoàn VN.

Võ Huỳnh Anh Khoa (giữa) tại ASEAN Para Games 13 Ảnh: Thái Dương

Hôm qua, Võ Huỳnh Anh Khoa tiếp tục ghi dấu ấn với tấm HCV đầu tiên trong ngày cho đoàn VN. Kình ngư này vượt qua nhiều đối thủ cạnh tranh, cán đích đầu tiên ở nội dung 100 m ngửa hạng thương tật S7-S8. Ấn tượng hơn khi với thành tích 1 phút 12 giây 94, Võ Huỳnh Anh Khoa đã phá kỷ lục ASEAN Para Games do chính mình nắm giữ (kỷ lục cũ là 1 phút 14 giây 46).

Kể từ lần đầu tiên góp mặt ở ASEAN Para Games năm 2007, Võ Huỳnh Anh Khoa thường xuyên sát cánh cùng đoàn VN qua các kỳ tiếp theo và đều đặn gặt hái thành công với những tấm HCV quý giá. Anh Khoa đoạt HCV ASEAN Para Games "như một thói quen" nhưng đó là thành quả của cả quá trình phấn đấu, khổ luyện với tinh thần thi đấu lạc quan cùng ý chí sắt đá.

T ỪNG BỊ UNG THƯ VẪN THÀNH NGƯỜI HÙNG

Kình ngư của đơn vị TP.HCM Võ Huỳnh Anh Khoa được nhiều người nể phục bởi tấm gương vượt lên số phận. Năm 6 tuổi, anh bị ung thư cột sống khiến đôi chân teo lại và gần như bị liệt. Trải qua 6 lần hóa trị, gia đình được khuyên đưa Khoa đi tập bơi với hy vọng hồi phục. Sự kiên trì của người mẹ trong thời gian dài hằng ngày đưa con đến hồ bơi như "liều thuốc tiên" giúp đôi chân Khoa dần hồi phục. Để rồi một ngày cậu có thể tự mình đi đến hồ bơi tập luyện. Từ đó, bể bơi như mái nhà của Khoa.

Với sự hướng dẫn tận tình của các HLV, anh tiến bộ không ngừng, tự tin tranh tài tại các giải quốc gia. Không chỉ khẳng định tài năng ở đấu trường trong nước, Võ Huỳnh Anh Khoa còn bước ra "đường đua xanh" quốc tế với đỉnh cao là HCV giải thể thao người khuyết tật châu Á.

Bên cạnh tập luyện, thi đấu, hơn 10 năm qua, Võ Huỳnh Anh Khoa còn làm HLV dạy bơi cho trẻ em khuyết tật với suy nghĩ giúp các em tự tin, hòa nhập cộng đồng và biết đâu sau này trở thành VĐV giỏi. Đồng cảm, thấu hiểu và với trải nghiệm của bản thân, Khoa kiên nhẫn giúp các học trò có hoàn cảnh khó khăn hoàn thiện qua từng ngày. Đến nay trong số học trò của anh đã có VĐV tham dự giải quốc tế.

Với khát khao vượt qua giới hạn bản thân, bên cạnh bơi, Võ Huỳnh Anh Khoa còn rèn luyện đạp xe và chạy bộ. Cách đây 3 năm, anh khiến mọi người nể phục khi góp mặt trong giải Ironman 70.3 tại Phú Quốc. Đây là giải đấu mà Anh Khoa tranh tài với các VĐV bình thường ở các cự ly gồm bơi 750 m, đạp xe 20 km và chạy bộ 5 km. Đây là thử thách khó với người bình thường nên càng khó gấp bội với người khuyết tật như Võ Huỳnh Anh Khoa. Thế nhưng với ý chí hơn người, anh chinh phục thành công các thử thách với thông số thành tích khá ấn tượng. Vì thế, anh được ví như "người sắt" của thể thao người khuyết tật VN.