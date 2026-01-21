Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Việt Nam có HCV đầu tiên tại ASEAN Para Games 13: Anh Khoa lập công

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
21/01/2026 11:21 GMT+7

Kình ngư Võ Huỳnh Anh Khoa mang về cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tấm HCV đầu tiên tại ASEAN Para Games 13 ở Thái Lan.

Hôm nay (21.1) tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan), đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam bước vào chinh phục ASEAN Para Games 13, hứa hẹn gặt hái thành công ở các môn bơi, điền kinh và cử tạ.

Việt Nam có HCV đầu tiên tại ASEAN Para Games 13: Anh Khoa lập công- Ảnh 1.

Kình ngư Võ Huỳnh Anh Khoa mở hàng HCV cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 13

ẢNH: THÁI DƯƠNG


Sau khi Đỗ Thanh Hải "mở hàng" với tấm HCB nội dung 400 m tự do nam hạng thương tật S6, kình ngư kỳ cựu Võ Huỳnh Anh Khoa tỏa sáng trên đường đua xanh, cán đích đầu tiên, đoạt HCV nội dung 400 m tự do nam hạng thương tật S8. Thành tích mà Anh Khoa đạt được là 5 phút 26 giây 16. Lần lượt đoạt HCB, HCĐ ở nội dung này là Hán Quan Thoại, Đặng Văn Công đều của đoàn Việt Nam.

Việt Nam có HCV đầu tiên tại ASEAN Para Games 13: Anh Khoa lập công- Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ VH-TT và DL Hoàng Đạo Cương (thứ hai từ phải sang) đến địa điểm thi đấu môn bơi cổ vũ các VĐV đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tranh tài sáng nay

ẢNH: 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐍𝐀𝐌 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐒

Hàng loạt kình ngư khác của đoàn Việt Nam như Trịnh Thị Bích Như, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Sari... tiếp tục thi đấu trong hôm nay, hứa hẹn đoạt thêm HCV.

Ở môn cử tạ, nhà vô địch Paralympic Lê Văn Công cũng xuất trận, tranh tài ở hạng cân sở trường 49 kg. Các đô cử khác như Đặng Thị Linh Phượng, Nguyễn Bình An, Châu Hoàng Tuyết Loan cũng hứa hẹn tỏa sáng.

