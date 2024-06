Sau ly hôn, Chương Tử Di cũng tất bật với lịch trình quay phim Tương viên lộng (She's Got No Name) của đạo diễn Trần Khả Tân. Phim vốn được lên kế hoạch sản xuất từ năm 2015 nhưng mãi đến tháng 12.2023 mới chính thức khởi quay, một phần do đạo diễn kiên trì đợi minh tinh họ Chương gia nhập đoàn phim.