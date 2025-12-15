Cuộc sống của diễn viên Baggio và vợ hot girl khi sang Mỹ định cư

Gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, Quỳnh Trâm còn được biết đến bởi cuộc hôn nhân với diễn viên Baggio - kém cô 3 tuổi. Sau khi “về chung một nhà”, cả hai quyết định sang Mỹ định cư và có cuộc sống kín tiếng. Gần đây, người đẹp 8X dành thời gian về Việt Nam phát triển công việc kinh doanh. Dịp này cô cũng có những trải lòng về cuộc sống hôn nhân với hot boy đình đám một thời.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Quỳnh Trâm và Baggio được cặp đôi chia sẻ trên trang cá nhân Ảnh: FBNV

Cuộc sống của Baggio - Quỳnh Trâm sau 5 năm định cư

Quỳnh Trâm chia sẻ khi cô quyết định phát triển công việc kinh doanh tại Việt Nam, chồng hoàn toàn ủng hộ. Bởi từ trước đến nay, cả hai luôn ấp ủ việc mở một quán nước nhỏ nên “có cơ hội thì không chần chừ”. Cũng theo hot girl 8X, việc chăm chỉ kinh doanh không chỉ là cách cô muốn chứng minh sự trưởng thành của mình trong mắt bố mẹ mà còn mong muốn trở thành chỗ dựa cho 2 con trai.

“Nói về kinh tế, khi mình sống ở đâu thì cũng cần có thu nhập để ổn định mọi thứ, nhưng tôi không áp lực. Vợ chồng tôi không đặt nặng chuyện phải quá giàu có vì nếu mãi lao theo sẽ khiến mình bỏ sót nhiều điều. Do đó, chúng tôi biết đủ với hiện tại. Cuộc sống cả hai vẫn khá ổn, muốn đi du lịch thì đi, muốn mua đồ này kia thì vẫn được. Chúng tôi vẫn dành thời gian cho các con nhiều hơn”, cô chia sẻ.

Sau 5 năm sang Mỹ, Quỳnh Trâm cho biết cuộc sống của cô và Baggio đã ổn định. Thời gian đầu, cả hai từng đối diện với không ít thử thách trong việc thích nghi với môi trường mới, đặc biệt là vào thời điểm dịch bệnh. Chưa kể chuyện hòa hợp trong một gia đình 3 thế hệ cũng là bài toán khó mà cặp đôi phải vượt qua. “Ban đầu mọi thứ cũng áp lực, vì 3 thế hệ đều giữ quan điểm của mình. Sau 2 năm, nền tảng gia đình vẫn là yếu tố quyết định, mỗi người sẽ nương nhau một xíu để tổ ấm được trọn vẹn hơn”, cô nói.

Sau khi ổn định cuộc sống gia đình ở Mỹ, Quỳnh Trâm dành thời gian về Việt Nam phát triển công việc kinh doanh Ảnh: NVCC

Khi các con lớn hơn, Quỳnh Trâm và Baggio phát triển công việc kinh doanh ở Mỹ. Hot girl 8X nói cô hài lòng với cuộc sống hiện tại khi vừa chăm sóc gia đình, vừa bận rộn với công ty. “Chồng tôi sẽ thiên về sản xuất, còn tôi sẽ làm công việc sale chứ “không ai đạp chân ai”. Đôi khi cũng hay tranh cãi và thường anh để “nóc nhà” quyết định. Những lúc 2 vợ chồng đi làm thì ông bà sẽ hỗ trợ chăm cháu”, cô chia sẻ.

Theo Quỳnh Trâm, Baggio vẫn đam mê nghệ thuật nên khi có sự kiện ở hải ngoại, anh dành thời gian tham gia. Tuy nhiên ưu tiên hiện tại vẫn là gia đình bởi các con vẫn cần sự đồng hành của bố mẹ.

Hot girl 8X cũng đánh giá sự thay đổi tích cực của Baggio sau khi lập gia đình. Ở tuổi 35, anh được nhận xét trưởng thành, biết ưu tiên cho vợ con hơn. “Xuất thân từ nghệ thuật rồi nên để nói bỏ hẳn luôn thì khó lắm. Khi sang Mỹ, anh ấy chủ yếu làm sản xuất, đạo diễn chứ không xuất hiện trên sân khấu như khi ở Việt Nam. Dù vậy chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ với các nghệ sĩ trong giới”, cô chia sẻ.

