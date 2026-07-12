Cuộc sống của Hồ Văn Cường ở tuổi 23

Trên kênh YouTube cá nhân, Hồ Văn Cường gây chú ý khi chia sẻ đoạn clip ngắn, tiết lộ về cuộc sống đời thường trước khán giả. Theo giọng ca sinh năm 2003, vì đây là ngày cuối tuần hiếm hoi anh thức dậy sớm nên quyết định quay video để chia sẻ về bản thân sau quãng thời gian kín tiếng.

Sở thích giản dị của ca sĩ Hồ Văn Cường

Hình ảnh giản dị của Hồ Văn Cường phía sau ánh đèn sân khấu. Đây cũng là lần hiếm hoi nam ca sĩ chia sẻ về cuộc sống đời thường của mình với khán giả Ảnh: Chụp màn hình

Bình thường nếu một ngày không đi diễn, Hồ Văn Cường dành thời gian cho những sở thích cá nhân của mình, trong đó có việc trồng và chăm sóc cây cối. Giọng ca 10X thừa nhận bản thân là người yêu thích thiên nhiên nên khuôn viên nơi ở của anh ngập tràn cây xanh.

Hồ Văn Cường hào hứng khoe những loại cây tươi tốt mà anh trồng tại nơi ở của mình, trong đó gây chú ý là giàn bầu xanh mướt. Theo nam ca sĩ, trước đó vì không biết cách chăm sóc nên anh không thành công. “Đến lần này, vì đã có kinh nghiệm đầy mình nên đã có được trái. Bên cạnh đó, tôi còn trồng thêm dưa leo, ớt, cần tây, cóc, ổi, xoài tứ quý…”, giọng ca 10X bật mí.

Ngoài cây cối, Hồ Văn Cường còn trồng nhiều loại rau để cung cấp thêm cho bữa ăn thường ngày. Khu vườn nhỏ của nam ca sĩ có cải, bạc hà… Thỉnh thoảng, ca sĩ Bà Năm dành thời gian nấu ăn, đặc biệt là vào những ngày nghỉ. Trong clip, anh khoe khoảnh khắc tự thực hiện món canh bầu và tôm rim, ghi điểm bởi sự khéo tay khi vào bếp. Sau đó, anh tận dụng quãng thời gian không đi diễn để nghỉ ngơi, phục hồi lại nguồn năng lượng để tiếp tục việc học và biểu diễn.

Mỗi khi xuất hiện trên sân khấu, Hồ Văn Cường đều nhận được sự quan tâm của khán giả Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường còn ngẫu hứng hát một đoạn trong ca khúc Nỗi buồn hoa phượng dành tặng khán giả. Dưới phần bình luận, nhiều người dành lời khen ngợi cho nam ca sĩ không chỉ bởi chất giọng ngọt ngào mà còn vì sự khéo léo, chăm chỉ ở tuổi 23. Được biết đây cũng là lần hiếm hoi quán quân Thần tượng âm nhạc nhí 2016 chia sẻ về cuộc sống đời thường trước công chúng.

Khác với hình ảnh rụt rè trước đây, Hồ Văn Cường của hiện tại trở nên dạn dĩ hơn. Trong những buổi biểu diễn, ngoài dành tặng khán giả những ca khúc quen thuộc, nam ca sĩ còn thoải mái giao lưu, trò chuyện cùng mọi người, tạo không khí gần gũi. Chính quán quân Thần tượng âm nhạc nhí 2016 cũng thừa nhận sau những thăng trầm, anh đã lấy lại được bản lĩnh sân khấu để tiếp tục “đi đường dài” với nghề. Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường cũng cố gắng sắp xếp lịch trình để đảm bảo cho việc học tập.

Cách đây không lâu, Hồ Văn Cường chia sẻ tin vui khi trang cá nhân đạt hơn 40.000 lượt theo dõi. Chia sẻ về cột mốc này, anh nói: “Cường biết đây là con số không lớn đối với một nghệ sĩ, nhưng đó lại là con số rất ý nghĩa với mình. Nó thể hiện tình yêu thương lớn lao của cô chú anh chị dành cho mình, sau khoảng thời gian dài con tập trung cho việc học, không xuất hiện thường xuyên trên mạng xã hội”.