Cuộc sống của Hoa hậu Điện ảnh 1991 Hương Giang giờ ra sao?

Hương Giang chia sẻ cô hài lòng với cuộc sống, không còn quan tâm hào quang của danh xưng Hoa hậu Điện ảnh ngày nào L.X

Hương Giang sinh năm 1970, từng đăng quang Hoa hậu Điện ảnh 1991 khi chỉ mới 21 tuổi. Sau cuộc thi, cô tham gia đóng phim và gây chú ý bởi các vai diễn trong Xác chết trên cao nguyên, Vĩnh biệt mùa hè, Tạm biệt sông Ba, Người đẹp Tây Đô… Bên cạnh đó, người đẹp còn lấn sân sang diễn thời trang, làm MC, người mẫu ảnh lịch nhưng vẫn gắn bó nhất ở các sân khấu kịch.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ cách đây hơn 20 năm, Hương Giang làm mẹ đơn thân của một cậu con trai. Người đẹp chọn cuộc sống kín tiếng, chủ yếu tham gia diễn kịch, đóng phim truyền hình, ít xuất hiện ở các sự kiện. Ở tuổi ngoài 50, Hoa hậu Điện ảnh nổi tiếng ngày nào vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà, tinh thần lạc quan, luôn hướng đến những điều tích cực.

Nhan sắc thời son trẻ của Hoa hậu Điện ảnh 1991 Hương Giang FBNV

Tự thấy mình không hợp với hào quang showbiz

* Xin chào Hoa hậu Điện ảnh Hương Giang! Vì sao từng là người đẹp nổi tiếng một thời nhưng chị lại chọn con đường hoạt động nghệ thuật khá lặng lẽ?

- Hoa hậu Điện ảnh Hương Giang: Vì tính tôi ngại tiếp xúc và tự thấy khả năng giao tiếp của mình không khá lắm. Tôi làm xong việc rồi về nhà chứ ít khi giao thiệp với ai hay xuất hiện trước đám đông. Thậm chí, những buổi tiệc tùng, sự kiện giải trí tôi cũng ít tham gia vì thấy bản thân bị lạc lõng, không phù hợp. Tôi quan niệm khi làm nghề thì cứ cố gắng hết sức trong khả năng, hoàn thành tốt vai diễn của mình là được. Còn những sự kiện, chương trình thì hầu như tôi rất ít đi, dường như không đi.

* Khi chọn lối sống kín tiếng, ít xuất hiện, chị có nghĩ sẽ khiến bản thân thua thiệt trong môi trường giải trí?

- Tôi làm nghề vì yêu thích, luôn muốn cố gắng hết sức cho vai diễn. Tôi lựa chọn con đường này dù biết mình sẽ thua thiệt. Tôi biết việc gì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó. Nếu nổi tiếng quá cũng có nhiều scandal, người này người kia nói ra nói vào, thị phi về nhiều khía cạnh khác nhau. Tôi mong muốn khán giả nhận xét mình qua vai diễn đúng với nghề diễn viên, tôi hóa thân vai nào ra vai đó, chỉ vậy thôi. Ở ngoài đời tôi khá nhát, không mạnh miệng, ai nói gì tôi cũng dễ bị tổn thương và thu mình lại. Tôi không thích tiếp xúc quá nhiều người nên ít tham gia sự kiện, cái nào phù hợp tôi mới nhận lời.

Tôi yêu nghề nhưng tự thấy mình không hợp với hào quang showbiz. Ngày xưa tôi từng đăng quang Hoa hậu Điện ảnh 1991, tôi biết rõ đằng sau hào quang đó là gì. Vậy nên tôi thích sống cho mình, cái gì thích thì làm, không thích thì không làm chứ không phải ép mình theo ý người khác. Có những người họ nổi tiếng vì scandal, đằng sau đó cũng có người khen kẻ chê. Nhưng tôi không muốn như thế vì sợ "gạch đá". Nếu không có khả năng xử lý khủng hoảng khi nhận "gạch đá" thì tốt nhất đừng tham gia vào.

Hiện Hương Giang hoạt động tại sân khấu Thiên Đăng của nghệ sĩ Thành Lộc FBNV

* Trước đó chị có từng trải qua sóng gió gì để khiến bản thân phải thu mình lại, sợ bị "ném đá"?

- Không, chủ yếu đó là do tính cách của tôi. Tôi thích sống trong nhà, chăm sóc lo lắng cho ba mẹ, em út, con cái... Tôi muốn sau công việc thì những gì vui vẻ mình chia sẻ với người nhà. Ngày xưa khi đăng quang hoa hậu, tôi biết rằng trên đỉnh vinh quang hay bị cô độc. Nghề này sự đào thải rất nhanh, nếu mình đi lên không bằng chính thực lực của bản thân thì khó mà tồn tại. Ban đầu có thể do mình may mắn nhưng nếu không có thực lực thì chẳng có ngôi sao may mắn nào chiếu mãi chỗ mình. Tôi chỉ muốn đi bằng chính đôi chân, khả năng của mình. Dù có đi tới đâu thì tôi cũng là chính mình. Tôi nghĩ mình không cần quá nổi tiếng hay quá đình đám đâu, vì việc gì cũng có hệ lụy. Mình không giải quyết được hệ lụy thì nên né.

Làm mẹ đơn thân hơn 20 năm sau hôn nhân đổ vỡ

* Hoa hậu Hương Giang có nghĩ nếu chị lựa chọn cách sống khác thì hiện tại bản thân sẽ có chỗ đứng nhất định và cuộc sống đủ đầy hơn?

- Tôi không giống như người ta, mỗi người có mỗi quan điểm sống khác nhau. Quan điểm sống của tôi là cái gì của mình sẽ là của mình. Tôi thích sống thật với những gì đang có, trân trọng những điều đơn giản. Ví dụ tham gia diễn kịch, lương không đủ sống, tôi vẫn phải làm thêm nhiều nghề khác nữa. Nhưng tôi vẫn làm công việc liên quan đến nghề diễn, cũng là chính thực lực mình thôi. Tôi thích đi một cách thong dong, bằng chính đôi chân của mình.

Dù phải làm nhiều nghề để trang trải nhưng nữ diễn viên sinh năm 1970 thấy hài lòng với cuộc sống, biết ơn vì còn được hoạt động nghệ thuật L.X

Nhờ sống đơn giản nên mỗi tối tôi ngủ ngon lắm. Mình không phải căng thẳng đấu đá, so kè hơn thua với ai. Sự ganh đua sẽ không có điểm dừng, còn sự cố gắng của chính mình thì chỉ cần hôm nay mình tốt hơn mình của hôm qua là đủ. Tôi sống đơn giản lắm vì tự thấy đầu óc của mình không đủ sức để suy nghĩ quá nhiều vấn đề trong cuộc sống. Tôi thu mình lại để đầu óc thanh, sạch. Mọi thứ chỉ để tập trung cho vai diễn, cố gắng hết sức cho nghề là được. Tôi cũng ngưỡng mộ những nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng tự thấy mình làm không được như họ. Mỗi người đều có một vị trí trong cuộc sống, mình cứ ở yên vị trí của mình, đừng đua đòi, ganh tị sẽ mệt lắm.

* Chị có gặp áp lực "cơm áo gạo tiền" khi thu nhập từ nghề diễn bấp bênh?

- Tôi sinh ra trong những năm chiến tranh ở Hà Nội, ba mẹ tôi là cán bộ giảng dạy ở trường đại học. Tôi từng ăn khoai mì độn, cuộc sống cũng từng trải qua nhiều khó khăn. Chính vì thế tôi không cần cao lương mỹ vị, không cầu kỳ đồ hiệu. Tôi không sống vì những điều đó, không áp đặt cuộc sống phải là như thế nào. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, quần áo tươm tất là được. Như ông bà mình nói "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm", mình sống trong khả năng và bằng chính sức của mình, thấy đủ là đủ, không so sánh. Ngoài đóng phim, diễn kịch thì tôi đi quay sitcom, lồng tiếng, tham gia một số chương trình phù hợp. Nếu vẫn chưa đủ sống, tôi lại chọn thêm nghề khác để kiếm tiền tự nuôi sống mình. Tôi không có nhu cầu cao, mỗi tháng 5-7 triệu đồng tôi vẫn sống được, hạnh phúc hay không là do mình.

Làm mẹ đơn thân hơn 20 năm, Hương Giang hạnh phúc khi con trai học giỏi, hiểu chuyện và thương mẹ FBNV

* Hoa hậu Hương Giang có thể chia sẻ thêm về cuộc sống riêng hiện tại ra sao?



- Tôi sống một mình và tự nuôi con sau cuộc hôn nhân đổ vỡ cách đây hơn 20 năm. Con trai tôi học đại học đã ra trường, rất thương mẹ, biết lo kiếm tiền. Con có chính kiến riêng và bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của tôi, thích sống bằng thực lực, khả năng của mình. Cuộc sống hiện tại của tôi hạnh phúc khi con trai rất thương và hiểu mẹ. Thời mới ly hôn, tôi cũng khá áp lực về kinh tế. Nhưng giống như ông trời sắp xếp, tôi lại có nhiều việc, đi diễn, đi quay nhiều nên cũng có tiền nuôi con. Mỗi khi túng thiếu, tôi lại về mượn ba mẹ, có gia đình hỗ trợ rồi khi có tiền mình gửi lại. Với tôi như thế là đủ.

* Ở tuổi này, chị có còn mong chờ vào một bến đỗ mới, muốn tìm hạnh phúc riêng cho mình không?

- Chắc số tôi như vậy nên chưa chọn được bờ vai nào để dựa dẫm. Cũng có nhiều người làm quen với mình nhưng tôi thấy không hợp, vậy nên thôi đừng làm khổ nhau. Khi mình nhìn mọi thứ đơn giản thì sẽ thấy nhẹ nhàng. Đối với tôi chỉ cần gia đình, những người xung quanh yêu thương mình là đủ. Tôi sống chủ yếu về tinh thần.

* Xin cảm ơn những chia sẻ của Hoa hậu Điện ảnh Hương Giang!