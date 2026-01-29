Cuộc sống của Hoa hậu Giáng My ở tuổi 55

Trải qua nhiều biến động của cuộc sống, khi được hỏi về điều giúp bản thân luôn giữ được sự điềm tĩnh, bản lĩnh và năng lượng tích cực, Giáng My cho biết cô học cách chấp nhận và lắng nghe chính mình. "Tôi không cố gắng chống lại mọi biến động, mà đi qua chúng bằng sự bình thản. Khi mình đủ hiểu bản thân, đủ tin vào giá trị của mình, năng lượng tích cực sẽ đến một cách tự nhiên", cô bộc bạch