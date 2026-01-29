Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cuộc sống của Hoa hậu Giáng My ở tuổi 55

Thạch Anh
Thạch Anh
29/01/2026 17:30 GMT+7

Hoa hậu Giáng My bày tỏ quan điểm: 'Phụ nữ hiện đại có quyền theo đuổi sự nghiệp, nhưng vẫn có thể gìn giữ giá trị truyền thống bằng cách sống tử tế, sâu sắc và có trách nhiệm với gia đình'.

Nhân dịp xuân mới, VUNGOC&SON giới thiệu 6 thiết kế du xuân được Hoa hậu đền Hùng - Giáng My gợi ý, như một lời chào năm Bính Ngọ đầy cảm hứng - nơi thời trang trở thành phương tiện lan tỏa tinh thần mùa xuân Việt một cách sang trọng, đương đại và giàu tính biểu tượng. Các thiết kế đồng thời phản ánh những xu hướng nổi bật của thời trang xuân: sự lên ngôi của họa tiết kể chuyện, phom dáng phóng khoáng, chất liệu cao cấp và cách tiếp cận di sản bằng ngôn ngữ mới.

Sắc vóc của Giáng My ở tuổi 55

Cuộc sống của Hoa hậu Giáng My ở tuổi 55 - Ảnh 1.

Ở tuổi 55, Hoa hậu Giáng My gây ấn tượng bởi vóc dáng thon thả. Nhờ vậy, cô có thể "cân" nhiều phong cách thời trang khác nhau. Trong ảnh, Hoa hậu đền Hùng diện thiết kế váy phom rộng với họa tiết hoa bưởi, giúp tôn lên vẻ thanh lịch

Ảnh: NVCC

Cuộc sống của Hoa hậu Giáng My ở tuổi 55 - Ảnh 2.

Nhờ khéo léo lựa chọn trang phục mỗi khi xuất hiện, Giáng My được công chúng đánh giá cao về nhan sắc. Thậm chí, nhiều người hâm mộ ưu ái gọi cô với danh xưng “người đẹp không tuổi”. Không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước song Giáng My vẫn được nhiều khán giả quan tâm

Ảnh: FBNV

Cuộc sống của Hoa hậu Giáng My ở tuổi 55 - Ảnh 3.

Hoa hậu đền Hùng thường chia sẻ về lối sống xanh, niềm yêu thích yoga và thiền trên mạng xã hội. Giáng My cũng là người đam mê du lịch, nghỉ dưỡng và tận hưởng cuộc sống

Ảnh: NVCC

Cuộc sống của Hoa hậu Giáng My ở tuổi 55 - Ảnh 4.

Ở tuổi ngoài 50, nhan sắc của Giáng My khiến nhiều người xuýt xoa. Cô chia sẻ bản thân muốn hướng đến hình ảnh của một người phụ nữ điềm tĩnh, hiểu mình, hiểu đời. Người đẹp chọn cách sống hài hòa với mọi vai trò, đủ mềm mại để yêu thương và đủ bản lĩnh để đứng vững

Ảnh: NVCC

Cuộc sống của Hoa hậu Giáng My ở tuổi 55 - Ảnh 5.

Với Giáng My, danh xưng Hoa hậu đền Hùng không chỉ là một kỷ niệm đẹp mà là một sự nhắc nhở lâu dài về trách nhiệm. "Đó là hành trình gìn giữ văn hóa bằng sự chỉn chu trong hình ảnh, bằng cách sống và ứng xử mỗi ngày. Tôi không mang văn hóa như một lớp trang trí, mà coi đó là nền tảng để mình bước đi vững vàng giữa đời sống hiện đại", cô bày tỏ quan điểm

Ảnh: FBNV

Cuộc sống của Hoa hậu Giáng My ở tuổi 55 - Ảnh 6.

Theo Giáng My, danh hiệu Hoa hậu đền Hùng là cơ hội được sống có trách nhiệm hơn với hình ảnh và tiếng nói của mình. Điều đó còn giúp cô ý thức rõ hơn về việc lan tỏa những giá trị tích cực, không chỉ cho bản thân mà cho cộng đồng

Ảnh: NVCC

Cuộc sống của Hoa hậu Giáng My ở tuổi 55 - Ảnh 7.

Nói về việc cân bằng giữa sự nghiệp, gia đình và những giá trị truyền thống, Giáng My bày tỏ ý kiến: "Theo tôi, cân bằng không có nghĩa là chia đều mà là đặt đúng ưu tiên ở từng giai đoạn. Phụ nữ hiện đại có quyền theo đuổi sự nghiệp, nhưng vẫn có thể gìn giữ giá trị truyền thống bằng cách sống tử tế, sâu sắc và có trách nhiệm với gia đình"

Ảnh: NVCC

Cuộc sống của Hoa hậu Giáng My ở tuổi 55 - Ảnh 8.

Trải qua nhiều biến động của cuộc sống, khi được hỏi về điều giúp bản thân luôn giữ được sự điềm tĩnh, bản lĩnh và năng lượng tích cực, Giáng My cho biết cô học cách chấp nhận và lắng nghe chính mình. "Tôi không cố gắng chống lại mọi biến động, mà đi qua chúng bằng sự bình thản. Khi mình đủ hiểu bản thân, đủ tin vào giá trị của mình, năng lượng tích cực sẽ đến một cách tự nhiên", cô bộc bạch

Ảnh: NVCC

Hà Kiều Anh, Giáng My mặc gợi cảm đọ sắc tại sự kiện

Hà Kiều Anh, Giáng My mặc gợi cảm đọ sắc tại sự kiện

Cùng xuất hiện tại một sự kiện thời trang, Giáng My và Hà Kiều Anh chọn thiết kế tông màu trắng, gây ấn tượng bởi nhan sắc ngày càng trẻ trung.

Xem thêm bình luận