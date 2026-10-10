Cuộc sống của 'Hoàng Dược Sư' Lạc Ứng Quân ở tuổi xế chiều

Lạc Ứng Quân sau khi rời TVB

Dù không còn xuất hiện liên tục trên màn ảnh như trước, Lạc Ứng Quân vẫn được nhiều khán giả nhớ đến qua những vai diễn ấn tượng trong quá khứ. Ông cũng duy trì sức hút với khán giả qua những video, tương tác trên mạng xã hội và tham gia các hoạt động giao lưu với người hâm mộ.

Theo HK01, gần đây nghệ sĩ 74 tuổi vừa xuất hiện trong một sự kiện gặp gỡ người hâm mộ tại Ninh Ba (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả đến tham dự. Trong loạt video, hình ảnh được dân mạng chia sẻ, nam diễn viên tóc đã bạc, gương mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ, dáng dấp vẫn nhanh nhẹn, khỏe khoắn. Ông hào hứng giao lưu, chụp ảnh với người hâm mộ, bày tỏ niềm hạnh phúc khi vẫn được nhiều nhớ đến, yêu mến.

Lạc Ứng Quân được nhiều khán giả biết đến với vai Hoàng Dược Sư trong Anh hùng xạ điêu (1994) của TVB ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM Anh hùng xạ điêu (1994)

Năm 2011, Lạc Ứng Quân từng khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi rời TVB sau hơn 30 năm gắn bó. Sao phim Hồ sơ công lý từng chia sẻ mình ra đi vì thất vọng với chính sách của nhà đài, khi liên tục cắt giảm số lượng phim tham gia mỗi năm từ đó khiến thu nhập của nghệ sĩ bấp bênh. "Nếu không thể chấp nhận được thì rời đi thôi", ST Headline dẫn lời nam nghệ sĩ.

Sau khi rời nhà đài lớn nhất Hồng Kông, Lạc Ứng Quân chuyển sang làm việc cho mạng truyền hình HKTV nhưng hoạt động được ít năm thì gặp biến cố. Đầu năm 2019, trong một lần kiểm tra sức khỏe, nam diễn viên kỳ cựu tình cờ phát hiện gặp vấn đề liên quan đến sỏi thận. Để ngăn bệnh trở nặng, ông đã thực hiện hai ca phẫu thuật xâm lấn phức tạp. Sao phim Anh hùng xạ điêu phải nằm viện hơn 40 ngày và tiếp tục nghỉ ngơi, điều dưỡng trong 4 tháng. Sau giai đoạn này, ông giảm bớt tần suất làm việc, không còn tham gia nhiều phim như trước, dành thời gian nghỉ ngơi, du lịch.

Lạc Ứng Quân và những vai diễn nổi tiếng màn ảnh

Truyền thông Hồng Kông tiết lộ những năm qua, Lạc Ứng Quân chủ yếu hoạt động tại thị trường đại lục, thỉnh thoảng trở về Hồng Kông đóng phim. Ông chỉ đóng vai phụ hoặc vai khách mời trong một số dự án phim và tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện. Gần đây, khán giả vẫn có thể thấy Lạc Ứng Quân góp mặt trong các bộ phim như Bạch nhật thanh xuân, Nội tình… Ngoài ra, ông còn tích cực cập nhật xu hướng mới, chăm chỉ hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi cách đây ít lâu, Lạc Ứng Quân khuyên những người trẻ muốn bước chân vào làng giải trí phải suy thật kỹ trước khi bắt đầu. Nếu không có bằng cấp hay kỹ năng chuyên môn, họ phải thật sự kiên trì, nỗ lực không ngừng để tìm cơ hội cho mình. "Còn nếu bạn thực sự có năng lực, chi bằng tự mình làm chủ, tự nâng đỡ và lăng xê bản thân, hoặc nâng đỡ người mà mình ngưỡng mộ. Bởi nếu cứ chờ người khác đầu tư vào mình, có khi phải đợi rất lâu mà cơ hội vẫn chưa đến", ông nhắn nhủ.

Lạc Ứng Quân đóng Kim Trì Trưởng Lão trong Tây du ký II. Nam diễn viên kỳ cựu chuyên trị nhiều vai phản diện trên màn ảnh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM Tây du ký II

Lạc Ứng Quân sinh năm 1952, ông thi tuyển khóa đào tạo diễn viên truyền hình thứ 5 của TVB vào năm 1975. Sau khi tốt nghiệp, nghệ sĩ gia nhập ngành giải trí và nhanh chóng tham gia nhiều bộ phim ăn khách của nhà đài. Ông để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả qua vai phản diện Lôi Lực Đào trong Phú quý vinh hoa (1981), vai Châu Văn Bân trong loạt phim Hồ sơ công lý (thập niên 1990), Hoàng Dược Sư trong Anh hùng xạ điêu (1994), Kim Trì Trưởng Lão trong Tây du ký II (1998), Tạ Tốn trong Ỷ thiên đồ long ký (2001), Đinh Vinh Thông trong Bước ngoặt cuộc đời…

Sau khi rời TVB, nam diễn viên tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình: Ca đêm, Thiết thính phong vân, Chuyên gia phá bom…

