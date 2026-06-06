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Văn hóa

Cuộc sống của nghệ sĩ Minh Minh Cảnh: Vợ ung thư, ở trọ cùng 9 người thân

Lạc Xuân
Lạc Xuân
06/06/2026 20:56 GMT+7

Ở tuổi 65, nghệ sĩ Minh Minh Cảnh vẫn mưu sinh bằng những suất hát ít ỏi và nghề phục chế tượng. Trong căn nhà trọ chật hẹp, ông cùng đại gia đình gồng gánh cuộc sống và chi phí điều trị cho người vợ mắc bệnh hiểm nghèo.

Cuộc sống của nghệ sĩ Minh Minh Cảnh: Vợ ung thư, ở trọ cùng 9 người thân- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Minh Minh Cảnh mong có show để nuôi gia đình

Ảnh: Chụp màn hình

Trên kênh YouTube Ngũ Long du ký, nhóm nghệ sĩ gồm Phi Phụng, Phương Dung đã đến thăm gia đình nghệ sĩ Minh Minh Cảnh và chia sẻ về hoàn cảnh hiện tại của ông. Nghệ sĩ Minh Minh Cảnh được nhiều đồng nghiệp quen gọi là "Cảnh Út". Là em út trong gia đình có 8 anh chị em, trong đó danh ca Minh Cảnh là anh cả, Minh Minh Cảnh cũng sớm bén duyên với sân khấu cải lương.

Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, ông từng tham gia biểu diễn tại một số đoàn cải lương của anh trai Minh Cảnh, sau đó lưu diễn qua nhiều đoàn hát nhỏ ở các tỉnh thành. Nam nghệ sĩ cho biết bản thân đảm nhận được hầu hết các dạng vai từ kép nhì trở xuống, riêng vai kép chánh thì chưa có cơ hội thử sức.

Nợ 8 tháng tiền nhà, gồng gánh chữa ung thư cho vợ 

Ở tuổi 65, nghệ sĩ Minh Minh Cảnh vẫn bám nghề theo kiểu "ai gọi show thì đi". Tuy nhiên, ông cho biết từ sau dịch Covid-19, cơ hội đứng sân khấu ngày càng ít. Để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, ông nhận làm phục chế, sửa chữa các tượng bị hư hỏng, nứt vỡ. Song công việc này cũng bấp bênh, nguồn thu không ổn định.

Cuộc sống của nghệ sĩ Minh Minh Cảnh: Vợ ung thư, ở trọ cùng 9 người thân- Ảnh 2.
Cuộc sống của nghệ sĩ Minh Minh Cảnh: Vợ ung thư, ở trọ cùng 9 người thân- Ảnh 3.
Cuộc sống của nghệ sĩ Minh Minh Cảnh: Vợ ung thư, ở trọ cùng 9 người thân- Ảnh 4.

Đại gia đình 3 thế hệ của nghệ sĩ Minh Minh Cảnh sống trong căn phòng trọ chật hẹp

Ảnh: Chụp màn hình

Gần 20 năm qua, gia đình nghệ sĩ Minh Minh Cảnh sống trong căn nhà thuê chật hẹp nhưng có tới 10 thành viên thuộc 3 thế hệ cùng chung sống, với chi phí thuê khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Do diện tích hạn chế, gia đình phải dựng thêm một tầng gác gỗ thấp để ngủ. Mỗi lần lên xuống đều phải khom người vì khoảng cách từ gác đến trần nhà quá thấp, không gian lại nóng bức, ngột ngạt.

Vợ nghệ sĩ Minh Minh Cảnh trước đây làm công việc tạp vụ, từng rong ruổi theo chồng ở các đoàn hát. Thế nhưng, biến cố ập đến khi cách đây hai năm, bà được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn 4. Hiện bệnh đã di căn lên não, khiến sức khỏe của bà suy giảm nghiêm trọng. Việc điều trị kéo dài khiến bà rụng tóc, cơ thể suy kiệt, chỉ có thể nằm một chỗ. 

Nghệ sĩ Minh Minh Cảnh tâm sự, khi mới phát hiện bệnh, bác sĩ chỉ định phẫu thuật nhưng gia đình không đủ khả năng tài chính để thực hiện, đành chuyển sang điều trị bằng thuốc Nam suốt 2 năm. Khi bệnh chuyển biến nặng, gia đình mới đưa bà vào điều trị tại bệnh viện chuyên khoa ở TP.HCM. Hiện mỗi tháng, vợ nghệ sĩ Minh Minh Cảnh đều phải nhập viện để theo dõi và điều trị. Dù có bảo hiểm y tế, phần lớn các loại thuốc điều trị ung thư đặc trị đều không nằm trong danh mục được chi trả. Chia sẻ về hoàn cảnh hiện tại, nam nghệ sĩ nghẹn ngào: "Giờ thì chỉ còn nước còn tát thôi".

Tuổi xế chiều, nghệ sĩ Minh Minh Cảnh cũng mang nhiều bệnh như tiểu đường, cao huyết áp và từng bị tai biến nhẹ, phải uống thuốc điều trị thường xuyên. Vợ chồng ông có hai người con gái, đều đã lập gia đình và hiện sống chung với cha mẹ. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế của các con cũng không khá giả. Nhiều tháng qua, gia đình không đủ khả năng thanh toán tiền thuê nhà. "Hiện tại tôi còn thiếu tiền nhà khoảng 8 tháng. Chủ nhà thương hoàn cảnh nên vẫn tạo điều kiện. Bao nhiêu tiền kiếm được tôi đều dành để lo chữa bệnh cho bà xã", ông tâm sự.

Trước hoàn cảnh của đồng nghiệp, nghệ sĩ Phi Phụng hy vọng thông qua đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội, các đơn vị tổ chức chương trình và khán giả sẽ biết đến hoàn cảnh của Minh Minh Cảnh nhiều hơn, từ đó tạo điều kiện để ông có thêm cơ hội biểu diễn. "Mong rằng khi mọi người biết đến hoàn cảnh của anh, nếu có chương trình thì gọi Minh Minh Cảnh đi hát vì giọng ca vẫn còn rất ngọt. Hoặc ai có tượng cần phục chế, sửa chữa thì liên hệ để anh có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống và chăm lo cho gia đình", đại diện nhóm chia sẻ.

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