Cuộc sống của nghệ sĩ Minh Minh Cảnh: Vợ ung thư, ở trọ cùng 9 người thân

Nghệ sĩ Minh Minh Cảnh mong có show để nuôi gia đình Ảnh: Chụp màn hình

Trên kênh YouTube Ngũ Long du ký, nhóm nghệ sĩ gồm Phi Phụng, Phương Dung đã đến thăm gia đình nghệ sĩ Minh Minh Cảnh và chia sẻ về hoàn cảnh hiện tại của ông. Nghệ sĩ Minh Minh Cảnh được nhiều đồng nghiệp quen gọi là "Cảnh Út". Là em út trong gia đình có 8 anh chị em, trong đó danh ca Minh Cảnh là anh cả, Minh Minh Cảnh cũng sớm bén duyên với sân khấu cải lương.

Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, ông từng tham gia biểu diễn tại một số đoàn cải lương của anh trai Minh Cảnh, sau đó lưu diễn qua nhiều đoàn hát nhỏ ở các tỉnh thành. Nam nghệ sĩ cho biết bản thân đảm nhận được hầu hết các dạng vai từ kép nhì trở xuống, riêng vai kép chánh thì chưa có cơ hội thử sức.

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Ở tuổi 65, nghệ sĩ Minh Minh Cảnh vẫn bám nghề theo kiểu "ai gọi show thì đi". Tuy nhiên, ông cho biết từ sau dịch Covid-19, cơ hội đứng sân khấu ngày càng ít. Để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, ông nhận làm phục chế, sửa chữa các tượng bị hư hỏng, nứt vỡ. Song công việc này cũng bấp bênh, nguồn thu không ổn định.

Đại gia đình 3 thế hệ của nghệ sĩ Minh Minh Cảnh sống trong căn phòng trọ chật hẹp Ảnh: Chụp màn hình

Gần 20 năm qua, gia đình nghệ sĩ Minh Minh Cảnh sống trong căn nhà thuê chật hẹp nhưng có tới 10 thành viên thuộc 3 thế hệ cùng chung sống, với chi phí thuê khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Do diện tích hạn chế, gia đình phải dựng thêm một tầng gác gỗ thấp để ngủ. Mỗi lần lên xuống đều phải khom người vì khoảng cách từ gác đến trần nhà quá thấp, không gian lại nóng bức, ngột ngạt.