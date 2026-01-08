Cuộc sống của 'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh ở tuổi 64

NSND Quốc Khánh (thứ ba từ trái qua) ghi dấu trong lòng nhiều thế hệ khán giả Việt qua vai diễn Ngọc Hoàng trong chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm

Ảnh: T.L

Như Thanh Niên thông tin, sau hơn hai thập niên đồng hành cùng khán giả mỗi dịp Tết, chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm chính thức dừng sản xuất. Đại diện nhà sản xuất cho biết ê kíp sẽ thực hiện một chương trình mới với nội dung hiện đại, trẻ trung hơn, kết hợp yếu tố hài kịch nhằm phù hợp thị hiếu khán giả. Thông tin này khiến không ít người xem bùi ngùi, bởi Táo quân không chỉ là "món ăn tinh thần" quen thuộc mà còn gắn liền với ký ức Tết của nhiều thế hệ gia đình Việt. Dẫu vậy, cũng có không ít khán giả bày tỏ sự chờ đợi, kỳ vọng vào một làn gió mới từ chương trình sắp ra mắt.

Cùng thời điểm, mạng xã hội xuất hiện thông tin NSND Quốc Khánh - đóng vai "Ngọc Hoàng" trong chương trình Táo quân đang gặp biến cố sức khỏe, "bị ung thư phổi di căn vào xương". Những thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng này nhanh chóng khiến dân mạng xôn xao và làm người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tình hình sức khỏe của nam nghệ sĩ.

Trước tin đồn thất thiệt, NSND Quốc Khánh lên tiếng bác bỏ. Trao đổi với chúng tôi, nam nghệ sĩ khẳng định sức khỏe vẫn bình thường và không có chuyện mắc bệnh hiểm nghèo như thông tin lan truyền. Ông cho biết bản thân không bị ảnh hưởng tâm lý bởi đã quen với việc trở thành đối tượng của những tin đồn "giật gân". "Họ còn đưa tôi lên bàn thờ mấy lần rồi ấy chứ. Tôi thấy chẳng vấn đề gì cả, mình khỏe hay không thì mình tự biết", ông chia sẻ.

Hơn 40 năm gắn bó với nghệ thuật

Bén duyên với nghệ thuật từ sớm, NSND Quốc Khánh sở hữu gia tài vai diễn đồ sộ ở cả sân khấu kịch lẫn phim ảnh Ảnh: T.L

Gắn bó với nghệ thuật từ sớm, NSND Quốc Khánh cho biết năm 1978, khi vừa học xong lớp 10, ông trúng tuyển khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam. Sau thời gian tham gia quân đội, trực tiếp bảo vệ biên giới phía Bắc, nam nghệ sĩ xuất ngũ và trở lại Nhà hát Kịch Việt Nam, tiếp tục hoạt động song song ở cả sân khấu kịch lẫn lĩnh vực phim ảnh.

Trong hơn bốn thập niên làm nghề, nam NSND đã để lại dấu ấn qua hàng loạt tiểu phẩm hài và phim truyền hình quen thuộc như Gặp nhau cuối tuần, Tết này ai đến xông nhà, Những người độc thân vui vẻ… Ở lĩnh vực điện ảnh, NSND Quốc Khánh còn được khán giả biết đến qua vai Gù trong Áo lụa Hà Đông. Vai diễn này đã mang về cho nam nghệ sĩ giải Cánh diều vàng năm 2006, ghi nhận khả năng hóa thân đa dạng, từ những vai hài hước đời thường đến các số phận mang chiều sâu bi kịch.

Dẫu sở hữu gia tài vai diễn phong phú, với đông đảo khán giả, hình ảnh Ngọc Hoàng trong Táo quân vẫn là dấu ấn đậm nét nhất, trở thành "thương hiệu" gắn liền với tên tuổi NSND Quốc Khánh suốt hơn 20 năm qua.

Cuộc sống của NSND Quốc Khánh ở tuổi U.70

Ở tuổi U.70, NSND Quốc Khánh vẫn độc thân Ảnh: T.L

Trái ngược với hình ảnh quyền lực, uy nghiêm trên sân khấu, ngoài đời, "Ngọc Hoàng" của Táo quân lại lựa chọn lối sống giản dị và kín tiếng. Sinh năm 1962, là người Hà Nội gốc, NSND Quốc Khánh hiện sống một mình trong căn nhà cũ do bố mẹ để lại. Không gian sinh hoạt riêng của nam nghệ sĩ chỉ vỏn vẹn khoảng 10 m², mọi vật dụng đều được sắp xếp gọn gàng, thậm chí phải thiết kế mỏng để phù hợp với diện tích chật hẹp.

NSND Quốc Khánh từng chia sẻ, nhà to hay nhỏ không phải là điều quan trọng, quan trọng nhất là cảm giác thoải mái và bình yên. Nam nghệ sĩ 6X tự nhận mình là người sống bình dân, ăn mặc đơn giản, không dùng đồ hiệu, không sử dụng mạng xã hội và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. "Ngọc Hoàng" cũng gần như vắng mặt tại các sự kiện giải trí đông người, chỉ thỉnh thoảng tham gia những buổi giao lưu, gặp gỡ với lớp diễn viên trẻ.

NSND Quốc Khánh ít xuất hiện ở các sự kiện, thỉnh thoảng ông dành thời gian tham gia các buổi giao lưu cùng lớp diễn viên trẻ, gặp mặt đồng nghiệp... Ảnh: FBNV

Ở tuổi ngoài 60, nam nghệ sĩ vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Ông cho biết bản thân yêu thích sự tự do và không muốn bị ràng buộc bởi trách nhiệm gia đình. Khi mẹ còn sống, nam NSND quyết định không lập gia đình để có nhiều thời gian chăm sóc bà, đồng thời không muốn bất kỳ ai phải chịu thiệt thòi khi gắn bó với một người nghệ sĩ vì vốn dĩ đặc thù nghề diễn không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Dù ý thức được những mặt trái của lựa chọn này song ông vẫn giữ quan điểm sống theo cách khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái nhất.

Sau khi nghỉ hưu, sức khỏe nam diễn viên cũng không còn được như trước. NSND Quốc Khánh xuất hiện trên sân khấu thưa dần, song vẫn nhận lời tham gia một số vai diễn phù hợp ở sân khấu kịch hoặc phim truyền hình. Ngoài công việc, niềm vui giản dị của anh là những buổi trò chuyện, gặp gỡ cùng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Ở tuổi 64, với nam nghệ sĩ, sự an yên trong đời sống cá nhân có lẽ chính là "thiên đình" bình yên và trọn vẹn nhất.