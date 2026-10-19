Cuộc sống của Nhật Kim Anh ở tuổi 41

Nhật Kim Anh đang trải qua giai đoạn bận rộn khi trở lại với nghệ thuật sau khi sinh con. Bên cạnh việc tham gia phim điện ảnh, cô còn dành thời gian cho sân khấu kịch. Cường độ làm việc cao khiến nữ diễn viên thường xuyên đi từ sáng đến tối muộn mới về nhà, trong khi con gái Julia chưa tròn 2 tuổi.

Nhật Kim Anh cho biết có những ngày cô làm việc liên tục đến mức mẹ của nữ diễn viên ví von con gái như robot, dường như không biết mệt. Tuy nhiên, điều khiến cô trăn trở là thời gian dành cho con bị thu hẹp. Khi cô vắng nhà, bé Julia phải ở cùng dì và người phụ giúp chăm sóc.

Vai diễn trong Cuốn truyện bị đốt đánh dấu lần trở lại với sân khấu kịch của Nhật Kim Anh Ảnh: NVCC

Nữ diễn viên chia sẻ rằng dù rất thương con, nhưng cũng muốn tận dụng những cơ hội nghề nghiệp ở thời điểm hiện tại. Với cô, đam mê nghệ thuật vẫn là động lực để tiếp tục cố gắng, ngay cả khi việc cân bằng giữa công việc và gia đình không dễ dàng. “Thanh xuân không kéo dài mãi mãi, nên nếu còn cơ hội để làm nghề, tôi muốn cố gắng nắm bắt. Đôi khi, nếu bỏ lỡ một cơ hội, mình chưa chắc sẽ có lần thứ hai”, cô chia sẻ.

Nhật Kim Anh cho biết, dù mẹ thường xuyên bận rộn nhưng bé Julia khá ngoan, ít đòi mẹ khi cô đi làm. Trái lại, mỗi khi ở nhà, bé rất quấn quýt, thấy mẹ là chạy đến ôm. Chỉ những lúc gọi video và nhìn thấy mẹ, bé đôi khi bật khóc vì nhớ. Bên cạnh đó, điều khiến nữ diễn viên xúc động là sự hồn nhiên của con gái. Mỗi lần cô đi diễn về muộn, nếu bé vẫn còn thức, Nhật Kim Anh thường thủ thỉ: “Mẹ đi làm kiếm tiền mua sữa cho Julia nha”.

Với Nhật Kim Anh, những hành động dù là nhỏ nhặt của con gái là niềm an ủi giữa lịch trình dày đặc. Bé còn ba tháng nữa mới tròn 2 tuổi, chưa thể diễn đạt đầy đủ suy nghĩ, nhưng cô cảm nhận được sự gắn bó và tình yêu thương mà con dành cho mẹ.

Nhật Kim Anh nỗ lực theo đuổi đam mê nghệ thuật

Sau thời gian dành sự quan tâm cho gia đình, Nhật Kim Anh tiếp tục trở lại với các dự án diễn xuất. Nữ diễn viên cho biết việc tham gia phim điện ảnh và tập luyện kịch nói đòi hỏi sự đầu tư đáng kể về thời gian lẫn sức lực.

Nhật Kim Anh tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất, dù thừa nhận việc cân bằng giữa công việc và gia đình không dễ dàng Ảnh: NVCC

Theo cô, sân khấu có những yêu cầu riêng mà diễn viên không thể chủ quan. Nếu phim ảnh cho phép quay lại khi cảnh diễn chưa đạt, kịch nói diễn ra trực tiếp trước khán giả, không có cơ hội sửa sai ở lần biểu diễn đó. Vì vậy, người nghệ sĩ phải ghi nhớ lời thoại, nắm chắc từng lớp diễn và duy trì sự tập trung xuyên suốt vở diễn.

“Để nói về độ khó, tôi nghĩ điện ảnh vẫn dễ hơn vì mình có thể điều chỉnh, quay lại khi cần thiết. Còn kịch nói đòi hỏi diễn viên phải tập trung hoàn toàn, dành hết tâm sức cho vai diễn”, cô nói.

Dù áp lực, Nhật Kim Anh không muốn đặt hai lĩnh vực lên bàn cân về tình yêu nghề. Với cô, điện ảnh và sân khấu đều gắn liền với niềm đam mê diễn xuất, mỗi loại hình mang đến những thử thách và trải nghiệm riêng.

Ở tuổi 41, nữ diễn viên tiếp tục theo đuổi công việc trong lúc con gái còn nhỏ. Cô hiểu rằng lịch trình bận rộn đồng nghĩa với việc phải đánh đổi một phần thời gian bên gia đình, nhưng vẫn lựa chọn nỗ lực khi còn cơ hội. Sự thấu hiểu của Julia, dù bé chưa thể diễn đạt trọn vẹn bằng lời, trở thành nguồn động viên để Nhật Kim Anh tiếp tục với nghề.