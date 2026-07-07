Nhật Kim Anh đính chính

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Nhật Kim Anh xuất hiện tại một sự kiện, được nhiều người quan tâm. Trong video, giọng ca Lâu đài cát diện vest đen cá tính, gây chú ý khi xuất hiện cùng một cô gái. Việc cả hai có những cử chỉ thân thiết khiến nhiều người tò mò về mối quan hệ của họ. Trong khi đó, không ít khán giả của diễn viên Tiếng sét trong mưa hoang mang, chờ cô lên tiếng về tin đồn.

Trao đổi với chúng tôi, Nhật Kim Anh phủ nhận tin đồn về tình cảm. Cô cho biết đây là thông tin không đúng sự thật, bởi nhân vật xuất hiện cùng là người em thân thiết của nữ ca sĩ, hiện đã có gia đình.

Nhật Kim Anh dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật, sau khi bí mật sinh con lần 2 Ảnh: KNTX

Đây không phải lần đầu Nhật Kim Anh vướng phải những thông tin thất thiệt. Còn nhớ hồi cuối năm 2025, trước tin đồn bị bắt, giọng ca Đoạn đường vắng đã phải lên tiếng làm rõ vì ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Nữ ca sĩ khẳng định các thông tin trên hoàn toàn bịa đặt và đã nhờ luật sư làm việc với cơ quan chức năng để bảo vệ danh dự bản thân.

Nhật Kim Anh ở tuổi 41

Kể từ khi công khai sinh con lần 2, chuyện tình cảm của Nhật Kim Anh khiến nhiều người tò mò. Trong một sự kiện, giọng ca 8X cho biết con gái thứ hai ra đời nhờ phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). Nữ diễn viên khẳng định cô không chạnh lòng trước những lời tò mò của dư luận về cha của bé hay đời tư cá nhân. Theo cô, khán giả chỉ cần biết bé Julia là con của mình là đủ, còn danh tính người đồng hành không phải là điều cần thiết để công khai.

Trước đó, cô từng trải qua cuộc hôn nhân dang dở, có với chồng cũ cậu con trai tên là KuTin. Trong một chương trình, diễn viên 8X chia sẻ bản thân đang hưởng thụ niềm hạnh phúc tự thân bên mẹ và hai đứa con, đồng thời muốn lan tỏa năng lượng tích cực này đến những phụ nữ hiếm muộn khác để họ không bỏ cuộc trên hành trình tìm kiếm con cái.

Thời gian qua, Nhật Kim Anh trở lại mạnh mẽ với các hoạt động nghệ thuật, kinh doanh. Ngoài làm giám khảo cuộc thi nhan sắc, người đẹp 8X còn tái xuất phim điện ảnh với vai diễn trong Mẹ mìn. Sao nữ cho biết các con chính là nguồn động lực lớn để cô giữ tinh thần tích cực và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống.