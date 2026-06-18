Nhật Kim Anh mặc quyến rũ, 'đọ sắc' cùng dàn hoa hậu

Diễn viên Nhật Kim Anh, Quốc Trường tiếp tục đảm nhận vai trò giám khảo tại Miss Grand Vietnam 2026 ẢNH: BTC

Tối 17.6, họp báo khởi động Miss Grand Vietnam 2026 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) diễn ra tại TP.HCM với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu gồm Yến Nhi, Quế Anh, Thiên Ân, Ý Nhi, Lê Hoàng Phương, Quốc Trường, Nhật Kim Anh...

Tại họp báo, ban tổ chức công bố thành phần ban giám khảo, ban cố vấn và ban chuyên môn của Miss Grand Vietnam 2026. Dàn giám khảo năm nay quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân, Hương Giang, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, diễn viên Quốc Trường, Nhật Kim Anh... Trong khi đó, nhà sử học Dương Trung Quốc đảm nhận vai trò trưởng ban cố vấn. Đại diện ban tổ chức gồm bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss Grand Vietnam và đạo diễn Hoàng Nhật Nam - trưởng ban tổ chức cuộc thi.

Hoa hậu Yến Nhi tiết kiệm tiền để sửa nhà cho ba mẹ

Sau màn công bố giám khảo, top 5 Miss Grand Vietnam 2025 gồm Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi cùng các á hậu Thu Ngân, Thu Trà, Đinh Y Quyên và La Ngọc Phương Anh xuất hiện trong phần trình diễn đặc biệt, nhận được sự cổ vũ của đông đảo khách mời.

Top 5 Miss Grand Vietnam 2025 (từ trái sang): Phương Anh, Thu Ngân, Hoa hậu Yến Nhi, Thu Trà, Đinh Y Quyên ẢNH: BTC

Ban tổ chức dành thời gian nhìn lại hành trình một năm đương nhiệm của top 5 Miss Grand Vietnam 2025. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết điều khiến ông tự hào không chỉ là những thành tích mà các người đẹp đạt được sau đăng quang, mà còn là những giá trị tích cực họ tạo ra trong cuộc sống.

Theo đó, Á hậu La Ngọc Phương Anh tiếp tục việc học đồng thời thử sức với lĩnh vực diễn xuất. Đinh Y Quyên vẫn theo đuổi con đường bác sĩ. Thu Trà tiếp tục chương trình học thạc sĩ và sẵn sàng bước ra đấu trường nhan sắc quốc tế. Còn Thu Ngân ghi tên mình vào top 23 Miss Intercontinental 2026 và luôn nỗ lực phát triển bản thân.

Đặc biệt, câu chuyện của đương kim Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi khiến nhiều người xúc động. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết sau một năm đương nhiệm, Yến Nhi đã có thể sửa nhà, chăm lo cho gia đình và giúp bố mẹ vơi bớt khó khăn. Theo nam đạo diễn, đó chính là thành quả ý nghĩa nhất của hành trình trưởng thành sau cuộc thi. “Chúng tôi không chỉ tạo ra một sân khấu đẹp hay những đêm thi mãn nhãn. Điều quan trọng hơn là hành trình dài phía sau đó, nơi các cô gái trưởng thành, hoàn thiện bản thân và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng”, đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ.

Nhật Kim Anh "đọ sắc" bên dàn hoa hậu Lê Hoàng Phương, Thiên Ân, Ý Nhi ẢNH: BTC

Cũng tại sự kiện, ban tổ chức công bố nhiều điểm mới của Miss Grand Vietnam 2026, trong đó có sự trở lại của Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) và cuộc thi thiết kế Trang phục văn hóa dân tộc (The Grand National Costume).

Hoa hậu Lê Hoàng Phương - Giám đốc điều hành Miss Grand Vietnam 2026 cũng có phần chia sẻ về lịch trình cuộc thi, các hoạt động đồng hành và những điểm mới của mùa giải năm nay. Format đêm chung kết cũng được công bố, lần lượt gọi tên top 20 - top 15 - top 10 - top 5. Tân hoa hậu sẽ đại diện tranh tài tại Miss Grand International.