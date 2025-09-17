Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi hé lộ mong ước cho bố mẹ
Video Giải trí

Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi hé lộ mong ước cho bố mẹ

Diệu Tú - Hải Yến
17/09/2025 20:00 GMT+7

Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi xúc động chia sẻ mong ước giúp bố mẹ đổi công việc để có cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Tại chương trình On Trending của Báo Thanh Niên, Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi cùng các á hậu đã có những giây phút trò chuyện vui vẻ, cô cũng tiết lộ mong ước lớn nhất của mình trong tương lai chính là thay đổi công việc hiện tại của bố mẹ, để đấng sinh thành đỡ vất vả hơn.

Nguyễn Thị Yến Nhi chia sẻ mong ước lớn cho bố mẹ tại chương trình On Trending - Ảnh 1.

Hoa hậu Hòa bình 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi tại chương trình

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Để theo dõi trọn vẹn những khoảnh khắc đáng yêu của Top 5 Miss Grand Vietnam 2025, mời quý vị xem tập mới nhất của On Trending trên các nền tảng thanhnien.vn, kênh YouTube -

Fanpage Báo Thanh Niên, cùng YouTube và TikTok iHay TV.

ON TRENDING: Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 cùng dàn á hậu tiết lộ chuyện hậu trường

Tin liên quan

ON TRENDING: Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 cùng dàn á hậu tiết lộ chuyện hậu trường

ON TRENDING: Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 cùng dàn á hậu tiết lộ chuyện hậu trường

Ngay sau đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025, Hoa hậu Yến Nhi và các Á hậu đã có mặt tại phim trường Báo Thanh Niên trong chương trình ON TRENDING.

Khám phá thêm chủ đề

Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi On trending miss grand hoa hậu Yến Nhi tân hoa hậu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận