Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi hé lộ mong ước cho bố mẹ

Tại chương trình On Trending của Báo Thanh Niên, Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi cùng các á hậu đã có những giây phút trò chuyện vui vẻ, cô cũng tiết lộ mong ước lớn nhất của mình trong tương lai chính là thay đổi công việc hiện tại của bố mẹ, để đấng sinh thành đỡ vất vả hơn.

Hoa hậu Hòa bình 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi tại chương trình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Để theo dõi trọn vẹn những khoảnh khắc đáng yêu của Top 5 Miss Grand Vietnam 2025, mời quý vị xem tập mới nhất của On Trending trên các nền tảng thanhnien.vn, kênh YouTube -

Fanpage Báo Thanh Niên, cùng YouTube và TikTok iHay TV.