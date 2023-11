"Nữ hoàng tiệc tùng" khét tiếng một thời tâm sự trên podcast Just for Variety: "Trước đây, đó là mục tiêu của tôi vì tôi cảm thấy không hạnh phúc trong cuộc sống cá nhân. Khi trải qua nhiều chuyện, tôi luôn coi tiền là sự tự do, độc lập và không bị kiểm soát. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi xem đó là trọng tâm trong cuộc sống. Còn bây giờ, tôi vô cùng hạnh phúc và yêu cuộc sống riêng của mình. Tôi không còn quan tâm đến con số tỉ USD nữa. Tôi quan tâm đến những đứa trẻ hơn"