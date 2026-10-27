Cuộc sống của tài tử Giả Nãi Lượng ở tuổi 42

Giữa tháng 10, Giả Nãi Lượng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc khi phiên livestream bán hàng của anh ghi nhận giá trị giao dịch vượt 570 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 2.200 tỉ đồng, trong ngày đầu đợt khuyến mãi dịp lễ Độc thân 11.11.

Theo một số trang tin Trung Quốc, nếu tính theo tỷ lệ hoa hồng giả định 10% trên giá trị giao dịch 570 triệu nhân dân tệ, khoản hoa hồng của phiên livestream có thể đạt 57 triệu nhân dân tệ. Sina Finance ước tính Giả Nãi Lượng có thể nhận khoảng 17 triệu nhân dân tệ nếu hưởng 30% khoản hoa hồng này. Tuy nhiên, đây chỉ là phép tính tham khảo, chưa phải số liệu thu nhập thực tế được nam diễn viên hoặc đơn vị quản lý xác nhận. Nhưng thành tích này cho thấy sức hút của Giả Nãi Lượng trong lĩnh vực thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những phiên livestream thu hút lượng lớn người xem, nam diễn viên cũng thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn trong sự nghiệp diễn xuất.

Giả Nãi Lượng thời trẻ sở hữu gương mặt điển trai, đường nét hài hòa, từng là một trong những điểm thu hút khán giả khi anh xuất hiện trên màn ảnh Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH PHIM VẪN CỨ THÍCH EM 2015

Trước đó, khi được cư dân mạng hỏi vì sao vẫn livestream bán hàng dù đã kiếm được tiền, Giả Nãi Lượng cho biết bản thân đang rơi vào tình cảnh “không có phim để đóng”.

Nam diễn viên cũng nhìn nhận khá khắt khe về khả năng diễn xuất của mình. Anh chia sẻ: “Dù tôi thức dậy sớm đến đâu, kết thúc công việc muộn thế nào, lời thoại có thuộc làu làu thì hiệu quả cuối cùng cũng chỉ có thể xem là đạt yêu cầu”.

Giả Nãi Lượng cho biết thị trường phim ảnh hiện không còn dễ dàng như trước, trong khi số đạo diễn tìm đến anh cũng giảm đi. Ở tuổi 42, nam diễn viên cảm thấy mình đứng giữa hai nhóm vai diễn, khi chưa thực sự phù hợp với những nhân vật lớn tuổi nhưng cũng khó đảm nhận hình tượng thần tượng trẻ.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các diễn viên trẻ khiến việc tìm kiếm vai diễn phù hợp trở thành thách thức đối với Giả Nãi Lượng. Thay vì chỉ đề cập đến những thay đổi của thị trường, anh cũng thừa nhận những hạn chế của bản thân sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Dẫu vậy, nam diễn viên không có ý định từ bỏ diễn xuất. Theo Sina Finance, anh khẳng định vẫn yêu thích công việc này và sẵn sàng trở lại phim trường nếu có cơ hội phù hợp.

Dấu ấn của Giả Nãi Lượng trên màn ảnh

Giả Nãi Lượng sinh năm 1984 tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Anh bước chân vào lĩnh vực diễn xuất năm 2002 với phim truyền hình Kỳ nghỉ ở Bắc Kinh, sau đó đảm nhận vai chính trong Đại Đường ca phi năm 2003. Những năm đầu sự nghiệp, nam diễn viên góp mặt trong nhiều bộ phim từng bước tạo dựng tên tuổi trên màn ảnh nhỏ.

Năm 2011, Giả Nãi Lượng gây chú ý với Khi mẹ chồng gặp nàng dâu. Vai diễn trong phim giúp anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc ở hạng mục phim truyền hình đề tài đô thị tại lễ trao giải Hoa Đỉnh lần thứ 8 năm 2012. Anh tiếp tục tham gia Thời gian đẹp nhất, Người hộ sinh tài ba và Vẫn cứ thích em năm 2015, bộ phim tình cảm có sự góp mặt của Trịnh Sảng và Trần Kiều Ân. Cùng năm, anh đóng Tuổi thanh xuân của Băng và Lửa, tiếp tục thử sức với dòng phim tình cảm dành cho khán giả trẻ.

Bên cạnh phim truyền hình, Giả Nãi Lượng còn tham gia điện ảnh với Chuyện cũ Đông Bắc: Phá Mã Trương Phi và Đội cảnh sát đặc nhiệm. Những năm sau đó, anh tiếp tục xuất hiện trong các phim như Mùa gặp lại và Truy ái gia tộc năm 2022.