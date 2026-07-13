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Giải trí Đời nghệ sĩ

Cuộc sống của vợ chồng NSND Công Lý sau biến cố

Thạch Anh
Thạch Anh
Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý vừa có bài viết chia sẻ về cuộc sống sau những thăng trầm. Cô mở đầu: 'Không bao giờ là quá muộn. Và đôi khi, nỗ lực nhiều đến đâu cũng không bằng một quyết định đúng đắn'.

Ngọc Hà kể cô là cựu sinh viên Trường đại học Văn hóa Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, người đẹp 8X lại rẽ hướng sang làm phóng viên và quyết định lập gia đình vào năm 34 tuổi. Tuy nhiên chỉ 6 tháng sau, biến cố ập đến khi nam diễn viên Những cô gái trong thành phố bị đột quỵ. Nhắc về giai đoạn này, vợ NSND Công Lý cho hay: “Đó cũng là thời điểm tôi đưa ra một trong những quyết định lớn nhất cuộc đời, nghỉ công việc tại cơ quan nhà nước để đồng hành cùng chồng chữa bệnh”.

Cuộc sống của vợ chồng NSND Công Lý sau biến cố - Ảnh 1.

Khoảnh khắc tình cảm của Ngọc Hà và NSND Công Lý

Ảnh: NVCC

Những năm sau đó, Ngọc Hà bắt đầu chuyển hướng làm KOL. Nhưng khoảng một năm trở lại đây, kinh tế thay đổi, công việc cũng không còn như trước. Bên cạnh đó, vợ NSND Công Lý cũng cân nhắc những lời mời hợp tác, chủ động từ chối một số công việc vì sợ những hệ lụy về sau.

“Khi công việc ít dần, thu nhập cũng giảm theo. Tôi từng loay hoay và tự hỏi rồi mình sẽ sống bằng gì. Rất nhiều người khuyên mở thương hiệu thời trang vì tôi có gu ăn mặc và có sẵn tệp khách hàng. Nhưng tôi không làm, vì biết mình chưa có vốn, chưa có kinh nghiệm. Có những việc nhìn thì dễ nhưng bắt tay vào mới biết không hề đơn giản”, cô tâm sự.

Theo Ngọc Hà, từ đầu năm 2026, cô bắt đầu bén duyên với công việc tiếp thị liên kết. Nhưng mãi đến tháng 5.2026, người đẹp mới thật sự tập trung và quyết định nghiêm túc với công việc này. 

“Bởi tôi nghĩ, nếu đã chọn thì phải dốc sức làm cho đến nơi đến chốn. Đến bây giờ cũng gần ba tháng, nếu trừ khoảng nửa tháng tôi đi du lịch. Tôi không nhìn thành công của người khác rồi sinh lòng đố kỵ. Tôi chỉ muốn mỗi ngày bản thân tiến bộ hơn một chút so với ngày hôm qua”, cô chia sẻ.

Cuộc sống của vợ chồng NSND Công Lý sau biến cố - Ảnh 2.

Ngọc Hà từng đối diện với những ý kiến trái chiều khi quyết định thử sức ở công việc tiếp thị liên kết

Ảnh: NVCC

Thử sức với công việc này, Ngọc Hà thừa nhận cũng đối diện với những bình luận tiêu cực. Có người cười đùa, có người mỉa mai… nhưng chính điều đó lại làm vợ NSND Công Lý trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi cô biết bản thân đang làm việc chăm chỉ bằng sức lao động của mình.

Ngọc Hà nói về hôn nhân với NSND Công Lý

Nhìn lại hành trình đã qua, Ngọc Hà nhận ra mỗi quyết định từng đưa ra đều đúng với hoàn cảnh của bản thân, nên cô chưa bao giờ hối hận. Về biến cố sức khỏe của người bạn đời, Ngọc Hà cho rằng đó là số phận. Cô nhấn mạnh: “Đã là số phận thì sẽ luôn ở bên nhau. Vì vậy, tôi chưa từng oán trách cuộc đời”.

Người đẹp cho biết cô luôn ghi nhớ rằng danh xưng “vợ Công Lý” giúp nhiều người biết đến và dành cho cô nhiều sự quan tâm. Nhưng từ khi yêu đến lúc kết hôn, Ngọc Hà chưa bao giờ dựa dẫm vào điều đó để sống hay để làm nghề. 

“Tôi xem đó là một cơ hội để mình lan tỏa những giá trị mình đang theo đuổi, chứ không phải một chiếc bóng để núp vào”, cô chia sẻ. Vợ NSND Công Lý cho biết bản thân cũng không mong ai thương hại mà “điều tôi mong chỉ là mọi người nhìn thấy sự nghiêm túc và những nỗ lực mình bỏ ra mỗi ngày”.

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