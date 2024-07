Cuộc sống hiện tại của Angelina Jolie sau 8 năm ly hôn

Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Angelina Jolie gần đây đã có một đêm thú vị tại lễ trao giải thưởng Tony năm 2024. Vở kịch mới của cô trên sân khấu Broadway, The Outsiders, giành được giải Nhạc kịch mới hay nhất cùng nhiều giải thưởng khác. Lễ trao giải là sự kiện quan trọng với gia đình Angelina Jolie (49 tuổi). Cô đồng sản xuất vở nhạc kịch này cùng với con gái 15 tuổi Vivienne.

Angelina Jolie đón sinh nhật lần thứ 49 vào tháng 6.2024 PEOPLE

"Angie rất hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của mình. Cô tập trung vào con cái và công việc, tham gia những dự án mà cô ấy thực sự quan tâm và cảm thấy đam mê", một nguồn tin thân cận với Angelina Jolie chia sẻ với tờ People.

Angelina Jolie có 2 con gái Zahara (19 tuổi) và Shiloh (18 tuổi) cùng các con trai Maddox (22 tuổi), Pax Thien (20 tuổi), Knox (15 tuổi) với chồng cũ Brad Pitt.

Vivienne đã truyền cảm hứng cho mẹ khi đảm nhận vai trò nhà sản xuất chính vở nhạc kịch The Outsiders. Cả hai tham dự buổi ra mắt vở nhạc kịch này tại California vào tháng 8.2023.

Angelina Jolie hiện nuôi 6 người con PEOPLE

"Con bé chỉnh sửa tôi", Jolie nói với People về năng khiếu làm nhà sản xuất sân khấu của Vivienne trong buổi ra mắt vở nhạc kịch vào tháng 4.2024 tại New York. "Vievienne từng nói, 'Mẹ không đọc bản ghi nhớ sao? Chúng ta phải làm điều này. Chúng ta phải trải qua điều này'. Con bé thực sự là một trợ lý khó tính và rất nghiêm túc với công việc", nữ diễn viên phim Girl, Interrupted nói thêm về con gái mình.

Jolie và Vivienne cũng xuất hiện tại Los Angeles vào ngày 30.5.2024 tại đêm ra mắt phim ca nhạc Reefer Madness: The Musical. Cả hai chụp ảnh tạo dáng cùng bạn của Jolie là Kristen Bell - nhà sản xuất phim - trên thảm đỏ.

Angelina Jolie và con gái Vivienne tại lễ trao giải Tony ở thành phố New York ngày 16.6.2024 PEOPLE

Vở nhạc kịch The Outsiders được đề cử 12 giải Tony vào ngày 16.6 qua, 3 giải thưởng khác ngoài giải Nhạc kịch mới hay nhất là Đạo diễn nhạc kịch xuất sắc, Thiết kế ánh sáng xuất sắc và Thiết kế âm thanh xuất sắc.

Đầu tháng 6 vừa qua, Jolie đã dành "một ngày yên tĩnh ở nhà với các con" để ăn mừng sinh nhật lần thứ 49, một nguồn tin thân cận với nữ diễn viên đã chia sẻ vào thời điểm đó.

"Zahara từ trường đại học trở về nhà và cô ấy mong mọi người sẽ dành cả ngày bên nhau", người trong cuộc nói thêm.

Lần gần đây nhất Angelina Jolie xuất hiện trên màn ảnh rộng là trong bộ phim siêu anh hùng Eternals và Those Who Wished Me Dead. Cả hai phim đều được phát hành vào năm 2021. Cô tiếp tục đóng vai chính trong bộ phim tiểu sử sắp tới về ca sĩ opera Maria Callas có tên Maria, do Pablo Larraín đạo diễn. Bộ phim được quay vào năm 2023, đang trong giai đoạn hậu kỳ và vẫn chưa có ngày phát hành.