Cuộc sống hiện tại của Chung Gia Hân, rời phim ảnh để theo đuổi âm nhạc

Chung Gia Hân, sinh năm 1985, là một trong những ngọc nữ được yêu mến nhất của đài TVB. Cô bước chân vào làng giải trí sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều năm 2004. Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, cô được xếp vào danh sách “Ngũ đại hoa đán” tài sắc vẹn toàn của TVB, cùng với Dương Di, Hồ Hạnh Nhi, Từ Tử San và Trần Pháp Lai. Nữ diễn viên đã để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt bộ phim giờ vàng như: Sóng gió gia tộc, Bằng chứng thép, Bảo vệ nhân chứng... Đến năm 2021, cô thông báo dừng đóng phim, thỉnh thoảng tham gia các sự kiện thương mại. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm hoạt động tại TVB, cái bóng quá lớn của một diễn viên đã vô tình che mờ đi niềm đam mê ca hát của cô, khiến sự nghiệp âm nhạc của cô có phần mờ nhạt trong mắt số đông.

Chung Gia Hân thực chất đã bắt đầu hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp từ khá sớm. Năm 2008, cô chính thức ra mắt với tư cách ca sĩ dưới sự quản lý của Công ty đĩa hát Stars Shine International. Album đầu tay của cô từng đạt danh hiệu đĩa vàng về số lượng tiêu thụ và giúp cô nhận giải thưởng Tân binh xuất sắc tại các lễ trao giải âm nhạc lớn của Hồng Kông.

Ca khúc trong phim Bảo vệ nhân chứng do Chung Gia Hân trình bày đem lại cho cô giải thưởng Ca khúc nhạc phim được yêu thích nhất năm 2012 ẢNH: CẮT TỪ PHIM BẢO VỆ NHÂN CHỨNG

Dịch chuyển trọng tâm sự nghiệp từ phim ảnh sang âm nhạc

Theo Sohu, chuyến về Hồng Kông lần này của Chung Gia Hân không chỉ đơn thuần là tham gia một sự kiện thương mại. Khi xuất hiện tại một sự kiện thương hiệu mỹ phẩm, cô chia sẻ lưu lại Hồng Kông khoảng 10 ngày, ngoài lịch trình quảng bá cô phải thu âm và chụp poster cho bài hát mới. Tác phẩm mới này sẽ tiếp tục do chính cô tự tay sáng tác với hy vọng thông qua âm nhạc để truyền tải năng lượng tích cực đến người hâm mộ.

Từ bỏ đỉnh cao sự nghiệp tại quê nhà, Chung Gia Hân từng có giai đoạn gần như "vắng bóng" để hoàn thành thiên chức làm mẹ của 3 nhóc tỳ. Thế nhưng, cô chưa bao giờ có ý định giải nghệ mà chuyển sang hướng âm nhạc. Cô chia sẻ với truyền thông về lý do ưu tiên cho mảng âm nhạc thay vì đóng phim: "Nhịp sống của một ca sĩ giúp tôi dễ cân bằng chuyện gia đình hơn là việc đi đóng phim liên tục suốt nhiều tháng. Quay phim truyền hình đồng nghĩa với việc phải ở lại Hồng Kông dài hạn, giờ giấc phim trường lại cực kỳ khắc nghiệt. Làm concert dù vất vả, nhưng cứ sau mỗi trạm dừng, tôi lại có thể lập tức bay về Canada để tự tay chăm sóc con cái".

Trong vòng hơn một năm qua, Chung Gia Hân chia sẻ đã hoàn thành chuỗi 12 đêm diễn trong tour lưu diễn toàn cầu của mình tại nhiều quốc gia. Thành tích này là bệ phóng để cô công khai tham vọng lớn nhất trong sự nghiệp ca hát: đưa tour diễn về lại quê nhà và đứng trên sân khấu biểu diễn tại Hồng Quán - "thánh đường" trong mơ của mọi nghệ sĩ Hoa ngữ. Cô cũng bật mí thêm, gu âm nhạc của các con thiên về rock. Để các con có thể thưởng thức được âm nhạc của mình, cô muốn thử sáng tác những tác phẩm có nhịp điệu nhanh và sôi động hơn.