Cuộc sống hiện tại của diễn viên Phương Oanh

Diễn viên Phương Oanh vừa đăng tải đoạn clip chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình với khán giả. Sau những thăng trầm, sao phim Quỳnh búp bê cho thấy nỗ lực cân bằng giữa công việc và vai trò làm mẹ, đồng thời thoải mái bày tỏ quan điểm về người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại.

Chia sẻ gây chú ý của Phương Oanh

Cuộc sống của diễn viên Phương Oanh sau những thăng trầm được nhiều người quan tâm Ảnh: BTC H.C

Phương Oanh chia sẻ từ ngày làm kinh doanh và làm mẹ, cô không còn khái niệm "ngủ nướng" như thời con gái nữa. Mỗi ngày của nữ diễn viên thường bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng. Sau khi đưa hai con đi học, người đẹp trở về giải quyết các công việc online, gặp gỡ đối tác hoặc lên kịch bản cho các clip quảng cáo.

Dù bận rộn với công việc nhưng sao phim Quỳnh búp bê vẫn ưu tiên thời gian cho các con và dành những khoảng nhỏ cho những sở thích của mình. Điển hình như vào những buổi chiều muộn, cô chơi cùng các bé hoặc tự tay chuẩn bị những bữa ăn. Phương Oanh chia sẻ: “Đôi khi đi làm về là tôi vào bếp, các con thì quây quần bên cạnh. Nhìn các con vui đùa, hứng thú ăn ngon miệng những món mẹ nấu cũng đủ làm lòng tôi dịu lại”.

Chia sẻ về hành trình làm mẹ, Phương Oanh cho biết các bé đang ở tuổi thích khám phá, tò mò về mọi thứ xung quanh. Do đó, cô thường tranh thủ thời gian để đưa các con đi chơi trong những điều kiện phù hợp.

“Đợt rồi, khi tôi chụp ảnh cho bộ sưu tập mới của một thương hiệu thời trang, các bé đến studio thăm mẹ sau buổi học. Cảm giác vừa làm, vừa ngắm nhìn con cũng phấn khởi hơn rất nhiều. Mỗi lúc nghỉ, tôi chạy ra ôm con, cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng”, cô chia sẻ.

Phương Oanh ưu tiên cho công việc và các con, nhưng vẫn dành thời gian cho bản thân Ảnh: Cắt từ clip FB Phương Oanh

Làm mẹ, Phương Oanh thừa nhận đôi lúc cô vất vả vì các bé đang ở giai đoạn “tuổi ăn, tuổi nghịch”. Tuy nhiên nữ diễn viên quan niệm rằng tuổi thơ của con sẽ chẳng quay lại lần 2 nên “mọi khoảnh khắc cùng nhau bây giờ đều đáng giá”.

Theo Phương Oanh, khi bước vào một giai đoạn mới của cuộc sống, người phụ nữ sẽ có những ưu tiên khác đi. Nhưng nữ diễn viên cho rằng điều đó không có nghĩa là mình bỏ quên sở thích hay đam mê riêng.

“Tôi thích được làm việc, nỗ lực trong nhiều vai trò, được khám phá những điều mới mẻ, được mặc đẹp, được tự tin theo đuổi những mục tiêu của riêng mình. Tôi cũng tận hưởng những điều bình thường như tự tay nấu một bữa cơm, chơi cùng các con hay dành thời gian cho những người mình yêu thương”, cô nói.

Từ trải nghiệm của bản thân, Phương Oanh nêu quan điểm: “Người phụ nữ hiện đại không nhất thiết phải lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình, giữa cá tính riêng hay nét dịu dàng. Quan trọng là mình hiểu được điều gì khiến bản thân hạnh phúc, biết chăm chút cho những điều mình trân trọng và luôn tự tin với những lựa chọn của mình”.