Phương Oanh lộ diện sau thời gian im ắng

Hình ảnh rạng rỡ của Phương Oanh sau quãng thời gian kín tiếng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau quãng thời gian im ắng trên mạng xã hội, Phương Oanh có động thái gây chú ý trên trang cá nhân vào tối 10.3. Cụ thể, nữ diễn viên Quỳnh búp bê đăng tải đoạn clip ngắn, ghi lại khoảnh khắc cô nấu ăn trong căn bếp quen thuộc. Kèm theo đó, người đẹp viết: “Một món ăn nhỏ”.

Trong video, Phương Oanh xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, tự tay thực hiện các khâu từ sơ chế cho đến nêm nếm gia vị, trang trí. Sau quãng thời gian im ắng, nữ diễn viên được nhận xét vẫn giữ vẻ ngoài rạng rỡ. Đây cũng là lần hiếm hoi sao phim Hương vị tình thân chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội sau biến cố. Theo ghi nhận, bài đăng gần nhất trên fanpage có hơn 1 triệu lượt theo dõi của nữ diễn viên là hồi tháng 9.2025, khi cô chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên các con.

Động thái mới đây của Phương Oanh được nhiều người quan tâm. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho nhan sắc của nữ diễn viên dù đã là mẹ 2 con. Trong khi đó, một số cư dân mạng động viên người đẹp 8X sau biến cố.

Phương Oanh thực hiện clip nấu ăn mới, khoe độ "khéo tay" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phương Oanh trước sóng gió

Phương Oanh từng là gương mặt quen thuộc trong các dự án phim truyền hình của VTV, điển hình như Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu… Không chỉ gây ấn tượng bởi “gia tài” vai diễn, cô còn được quan tâm bởi chuyện hôn nhân với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình.

Sau khi kết hôn và sinh con, nữ diễn viên dành thời gian vun vén tổ ấm. Gần đây, cô góp mặt trong Gió ngang khoảng trời xanh, đánh dấu màn trở lại với phim truyền hình sau khi tập trung cho vai trò làm mẹ.

Theo thông tin, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình vướng vòng lao lý được nhiều người quan tâm. Liên quan đến vụ việc, động thái hay cuộc sống riêng của Phương Oanh cũng được nhiều người quan tâm.

Tháng 2.2026, người đẹp bị dân mạng gọi tên khi một clip được lan truyền trên mạng xã hội. Cô chia sẻ bức tranh ghi lại khoảnh khắc người mẹ nỗ lực bảo vệ con dù bị làn nước nhấn chìm. Dù không để lại bất cứ bình luận nào song động thái của Phương Oanh cũng gây sự chú ý.