Giải trí Đời nghệ sĩ

Động thái gây chú ý của diễn viên Phương Oanh

Thạch Anh
Thạch Anh
09/02/2026 11:01 GMT+7

Sau khi bị nhắc tên trên mạng xã hội, Phương Oanh có động thái gây chú ý trên trang cá nhân.

Thông qua trang cá nhân (sở hữu hơn 700.000 lượt theo dõi), diễn viên Phương Oanh có bài đăng mới gây chú ý. Cụ thể, cô chia sẻ bức tranh ghi lại khoảnh khắc người mẹ nỗ lực bảo vệ con dù bị làn nước nhấn chìm. Dù không để lại bất cứ bình luận nào song động thái của sao phim Hương vị tình thân được nhiều người quan tâm.

Theo ghi nhận, sau hơn 9 giờ đăng tải, hình ảnh này có hơn 19.000 lượt thích và hàng ngàn bình luận. Nhiều người động viên, mong nữ diễn viên vực dậy sau biến cố trong cuộc sống. Có thể thấy sau dự án phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh, nữ diễn viên chưa chia sẻ về những dự án mới với khán giả.

Động thái gây chú ý của diễn viên Phương Oanh - Ảnh 1.

Nhan sắc của diễn viên Phương Oanh

ẢNH: FBNV

Được biết đây là động thái của Phương Oanh sau quãng thời gian dài im ắng trên mạng xã hội. Theo ghi nhận trước đó, bài đăng gần nhất của nữ diễn viên là vào tháng 10.2025. Cách đây không lâu, từ khóa liên quan đến sao phim Quỳnh búp bê cũng được dân mạng tìm kiếm tăng vọt, lý do xuất phát từ việc một clip được lan truyền, khiến nhiều người bàn tán.

Vì sao diễn viên Phương Oanh gây chú ý?

Phương Oanh, sinh năm 1989, là gương mặt quen thuộc của mảng phim truyền hình như Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân, Cô gái nhà người ta, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu… Ngoài sự nghiệp diễn xuất, tên tuổi của Phương Oanh còn gây chú ý bởi chuyện tình cảm với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Cả hai đăng ký kết hôn năm 2023 và có với nhau cặp song sinh hồi tháng 5.2024.

Sau khi lập gia đình, Phương Oanh dành thời gian vun vén tổ ấm. Thời gian gần đây, nữ diễn viên gây chú ý khi góp mặt trong phim Gió ngang khoảng thời xanh, đánh dấu màn trở lại với phim truyền hình sau khi tập trung cho vai trò làm mẹ.

Như Thanh Niên thông tin, Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là Shark Bình) với xác định liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Nexttech do ông Bình làm Chủ tịch HĐQT và một số công ty liên quan. Từ đó đến nay, động thái hay cuộc sống riêng của Phương Oanh cũng được nhiều người quan tâm.

