Phương Trinh Jolie tiết lộ lý do kết hôn với Lý Bình

Phương Trinh Jolie là khách mời trong chương trình Chị em gỡ rối Ảnh: NSX

Trong chương trình, một khán giả nữ chia sẻ với Phương Trinh Jolie về việc gặp gỡ người đàn ông chung công ty, thường xuyên hẹn hò riêng nhưng chưa một lần xác nhận mối quan hệ. Khi anh muốn mở quán cà phê, vị khán giả này đã đưa tiền nhưng không có bất kỳ giấy ràng buộc nào. Quán thua lỗ, cô vừa gánh nợ, vừa lo cho anh. Cho đến một ngày, cô được đồng nghiệp nữ cảnh báo rằng anh từng nói với vài đồng nghiệp rằng giữa họ “chỉ là bạn” khiến vị khán giả này bối rối.

Quan điểm của Phương Trinh Jolie

Trước câu chuyện trên, MC Phương Uyên đặt câu hỏi cho ca sĩ Phương Trinh Jolie về việc có cần làm rõ mối quan hệ khi yêu hay không. Nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ: “Khi yêu, điều tối thiểu là phải được giới thiệu với bạn bè, gia đình, hoặc ít nhất là để đồng nghiệp hiểu rõ đây là bạn gái của mình. Còn chưa là gì mà đã đầu tư tiền bạc, tình cảm như người yêu nhưng khi hỏi thì chỉ nhận lại chữ bạn thì rõ ràng là bị lợi dụng”.

Trong khi đó, chuyên gia tâm lý cũng khẳng định: “Đây là một trường hợp lợi dụng rất rõ ràng. Điều quan trọng nhất người phụ nữ cần làm là đối diện với bản chất của mối quan hệ. Khi đã là mối quan hệ thì phải có vai trò và trách nhiệm hai chiều”. Khi được hỏi nếu là người trong cuộc thì sẽ nói gì, Phương Trinh Jolie cho rằng cần thẳng thắn: “Em đã cho anh tất cả: tình cảm, tiền bạc. Vậy anh và em là gì của nhau? Nếu không rõ ràng thì em dừng lại để tìm hạnh phúc mới”.

Ca sĩ Phương Trinh Jolie chia sẻ cô hạnh phúc khi chồng thương con riêng của mình như con ruột Ảnh: NSX

Tiếp đó, một người phụ nữ đã có con chia sẻ về chuyện chồng đi làm công trình xa nhà, bị phát hiện đã có người khác. Khi cô đến gặp mặt, người bạn đời còn có hành động không đúng với cô. Trong lúc khó khăn nhất, một người bạn thân xuất hiện, giúp đỡ mẹ con chị H từng ngày, thậm chí ở lại chăm sóc suốt đêm mưa bão. Dần dần, cô xem người đàn ông này như “người chồng thứ hai”. Sau 4 tháng chung sống, chồng cũ quay về, mong muốn làm lại từ đầu và nói rằng mọi quyết định đều do cô lựa chọn.

Ca sĩ Phương Trinh Jolie nhận định: “Về pháp luật, chị ấy sai. Về tình cảm, chị cần xác định rõ mình còn thương ai. Nếu còn thương chồng cũ thì phải dứt khoát với người mới. Nếu đã thương người mới thì cần rõ ràng ly hôn trước khi bước tiếp. Giữa những ngã rẽ cuộc đời, tôi chọn người đàn ông mang lại cho mình sự bình yên trong tâm hồn”.

Trong khi đó, chuyên gia tâm lý bày tỏ sự lo lắng lớn nhất dành cho đứa trẻ:“Đứa trẻ là người chịu tổn thương nhiều nhất. Việc lắng nghe cảm xúc của con là chỉ dấu cực kỳ quan trọng giúp người mẹ đưa ra quyết định đúng đắn. Rung cảm cá nhân có thể là đơn phương, nhưng khi gọi là mối quan hệ thì phải là câu chuyện hai chiều, có vai trò và trách nhiệm. Hãy luôn xác định rõ: chúng ta là gì của nhau – để danh chính thì ngôn mới thuận”.