Phương Trinh Jolie tiết lộ mối quan hệ giữa chồng và con riêng

Xuất hiện với vai trò giám khảo khách mời tại chương trình Người kể chuyện tình, Phương Trinh Jolie gây ấn tượng bởi hình ảnh rạng rỡ, chỉn chu cùng những chia sẻ về hành trình quay trở lại với âm nhạc, bí quyết giữ gìn nhan sắc và việc giữ cân bằng trong hoạt động nghệ thuật lẫn kinh doanh.

Phương Trinh Jolie giữ vẻ rạng rỡ khi trở lại các hoạt động nghệ thuật sau khi sinh con. Gia đình là nguồn động lực để nữ ca sĩ tham gia các dự án nghệ thuật trong giai đoạn này Ảnh: NSX

Chia sẻ về lý do nhận lời làm giám khảo khách mời Người kể chuyện tình, Phương Trinh Jolie cho biết cô từng là MC của chương trình ở mùa đầu tiên và đặc biệt yêu thích format kết hợp giữa diễn xuất - ca hát. Những ca khúc bolero, nhạc trữ tình nổi tiếng được thể hiện bằng nhiều màu sắc khác nhau luôn mang đến cho diễn viên 8X nhiều cảm xúc. “Tôi rất vui khi được ngồi thưởng thức các tiết mục, vừa xem cách các bạn diễn xuất, vừa lắng nghe những ca khúc quen thuộc”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Bên cạnh đó, việc quay trở lại âm nhạc một cách nghiêm túc sau khi sinh con thứ ba cũng khiến Phương Trinh Jolie mong muốn được lắng nghe những góp ý chuyên môn để tích lũy thêm kinh nghiệm cho con đường âm nhạc. Luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu dù trong giai đoạn mang thai hay sau sinh, Phương Trinh Jolie cho biết động lực lớn nhất của chị chính là ý thức yêu bản thân và đặt sức khỏe lên hàng đầu.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Đã là phụ nữ, đã được gọi là phái đẹp thì mình phải luôn đẹp. Có bầu thì đẹp theo cách của người đang mang bầu, sinh em bé rồi thì cố gắng tập luyện, ăn uống kỹ lưỡng để lấy lại vóc dáng”. Theo Phương Trinh Jolie, việc rèn luyện thể chất không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn giúp bản thân thấy yêu đời hơn.

Phương Trinh Jolie hội ngộ danh ca Thái Châu trên hàng ghế nóng Người kể chuyện tình Ảnh: NSX





Cuộc sống của 'mẹ ba con' Phương Trinh Jolie

Nữ diễn viên cũng quan niệm rằng vẻ ngoài gọn gàng, chỉn chu góp phần tạo nên nguồn năng lượng tích cực cho bản thân và những người xung quanh. “Vẻ bề ngoài quyết định cái nhìn của người khác đối với mình. Phụ nữ đẹp không chỉ để giữ gìn hạnh phúc gia đình, mà còn để chứng minh rằng dù có bao nhiêu con đi nữa cũng không phải là lý do để mình xuề xòa”, cô bày tỏ.

Được hỏi về áp lực khi ở bên người chồng kém tuổi, Phương Trinh Jolie thẳng thắn cho rằng chênh lệch 1 - 2 tuổi không phải là vấn đề. Theo cô, trẻ hay già không nằm ở con số mà ở cách sinh hoạt, chăm sóc bản thân và thái độ sống khoa học, tích cực mỗi ngày. Nói thêm về cuộc sống gia đình, Phương Trinh Jolie cho biết sự hòa hợp giữa chồng và con riêng đến từ tình cảm chân thành và sự thấu hiểu. Nữ ca sĩ 8X khẳng định chỉ khi thấy được sự yêu thương, quan tâm thực sự của Lý Bình dành cho con gái mình, cô mới quyết định gắn bó lâu dài. Ngược lại, sự ngoan ngoãn, tôn trọng và yêu thương của con gái cũng là cầu nối quan trọng giúp gia đình thêm gắn kết.

Trong thời gian tới, Phương Trinh Jolie dự định thực hiện các album nhạc xưa theo cách thể hiện riêng, nhằm đưa bolero đến gần hơn với khán giả trẻ. Theo bà mẹ 3 con, điều quan trọng là cách hát và cảm xúc để những ca khúc bất hủ có thể được tiếp nhận một cách tự nhiên.

