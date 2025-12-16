Con gái NSƯT Chiều Xuân 'lột xác', khoe nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 21

Chia sẻ với chúng tôi, nghệ sĩ Chiều Xuân cho biết trong lần đầu bước sang lĩnh vực phim ảnh, con gái không tránh khỏi những phút lo lắng, áp lực. Thời điểm nghe tin Hồng Khanh trúng vai, bản thân nữ nghệ sĩ không khỏi bất ngờ. Cô bày tỏ: “Tôi mừng đấy nhưng cũng lo vì có nhiều điều phải chuẩn bị. Tôi có đồng hành với con nhưng phải giữ khoảng cách nhất định. Khi thấy con bắt đầu nhập cuộc, tôi tránh đi để con không bị áp lực hay phụ thuộc vào sự hỗ trợ của mẹ”