Giải trí Đời nghệ sĩ

Con gái NSƯT Chiều Xuân 'lột xác', khoe nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 21

Thạch Anh
16/12/2025 08:50 GMT+7

Từng gây chú ý tại một cuộc thi âm nhạc nhí, sau 13 năm, Hồng Khanh có màn 'lột xác' về ngoại hình. Con gái nghệ sĩ Chiều Xuân vừa thử sức trong lĩnh vực phim ảnh ở tuổi 21.

Hồng Khanh là con gái út của nghệ sĩ Chiều Xuân. Cô sinh năm 2004, ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ, thừa hưởng nhiều tài năng nghệ thuật từ gia đình. Mới đây, Hồng Khanh gây chú ý khi góp mặt trong một dự án điện ảnh vừa ra rạp. Trong lần thử sức ở lĩnh vực diễn xuất, con gái của diễn viên Hà Nội 12 ngày đêm được mẹ khen ngợi bởi sự phù hợp với nhân vật. Trong khi đó, nhiều người kỳ vọng Hồng Khanh sẽ nối nghiệp đấng sinh thành, tiếp tục trải nghiệm ở lĩnh vực phim ảnh.

Nhan sắc của con gái nghệ sĩ Chiều Xuân

Sắc vóc tuổi 21 của con gái NSƯT Chiều Xuân - Ảnh 1.

Từ bé, Hồng Khanh đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Cô sở hữu chất giọng ngọt ngào cùng khả năng chơi các loại nhạc cụ như piano, guitar, đàn ukulele… Con gái nghệ sĩ Chiều Xuân từng thử sức ở cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013. Thời điểm đó, Hồng Khanh sở hữu ngoại hình mũm mĩm, đáng yêu

Ảnh: FBNV

Sắc vóc tuổi 21 của con gái NSƯT Chiều Xuân - Ảnh 2.
Sắc vóc tuổi 21 của con gái NSƯT Chiều Xuân - Ảnh 3.

Sau 12 năm, Hồng Khanh có màn lột xác ấn tượng khi xuất hiện trong phim điện ảnh với ngoại hình xinh đẹp, rạng rỡ. Tại sự kiện ra mắt dự án ở TP.HCM, cô chọn chiếc váy lụa đính hoa bắt mắt. Hay trong đêm giới thiệu phim ở Hà Nội, cô ghi điểm bởi chiếc váy tông màu tím nữ tính. Kiểu tóc ngắn cũng giúp con gái NSƯT Chiều Xuân trông nổi bật hơn

Ảnh: FBNV

Sắc vóc tuổi 21 của con gái NSƯT Chiều Xuân - Ảnh 4.

Hồng Khanh chia sẻ khi nhận được thông báo trúng vai, cô không khỏi bất ngờ. Bởi con gái nghệ sĩ Chiều Xuân tự nhận bản thân là người “trái ngành”, chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào trong lĩnh vực diễn xuất chuyên nghiệp. Thời gian đầu, cô gái 21 tuổi không tránh khỏi lo lắng, áp lực. Song chính nghệ sĩ Chiều Xuân là người chỉ dạy, động viên giúp Hồng Khanh tự tin hơn trong quá trình nhập vai

Ảnh: FBNV

Sắc vóc tuổi 21 của con gái NSƯT Chiều Xuân - Ảnh 5.

“May mắn của tôi là được gặp thầy - NSND Trần Lực. Tình cờ hơn là vai diễn của tôi lại kết hợp nhiều với con trai của thầy. Nên trong quãng thời gian 2 tháng trời, tôi đi học 3 buổi/tuần, cảm nhận rằng bản thân cũng có nhiều sự thay đổi, phát triển. Dù biết rằng đó chỉ mới là những viên gạch đầu tiên trong hành trình sự nghiệp” cô bày tỏ

Ảnh: FBNV

Sắc vóc tuổi 21 của con gái NSƯT Chiều Xuân - Ảnh 6.
Sắc vóc tuổi 21 của con gái NSƯT Chiều Xuân - Ảnh 7.

Nghệ sĩ Chiều Xuân và con gái khá thân thiết, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc cùng nhau trên trang cá nhân. Hồng Khanh được nhận xét thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, thậm chí nhiều người cho rằng cô có nhiều lợi thế khi hoạt động chuyên nghiệp. Với cô gái 21 tuổi, việc có bố mẹ là người nổi tiếng là sự may mắn song cô cũng không tránh khỏi áp lực về điều này

Ảnh: FBNV

Sắc vóc tuổi 21 của con gái NSƯT Chiều Xuân - Ảnh 8.

Chia sẻ với chúng tôi, nghệ sĩ Chiều Xuân cho biết trong lần đầu bước sang lĩnh vực phim ảnh, con gái không tránh khỏi những phút lo lắng, áp lực. Thời điểm nghe tin Hồng Khanh trúng vai, bản thân nữ nghệ sĩ không khỏi bất ngờ. Cô bày tỏ: “Tôi mừng đấy nhưng cũng lo vì có nhiều điều phải chuẩn bị. Tôi có đồng hành với con nhưng phải giữ khoảng cách nhất định. Khi thấy con bắt đầu nhập cuộc, tôi tránh đi để con không bị áp lực hay phụ thuộc vào sự hỗ trợ của mẹ”

Ảnh: FBNV

Sắc vóc tuổi 21 của con gái NSƯT Chiều Xuân - Ảnh 9.
Sắc vóc tuổi 21 của con gái NSƯT Chiều Xuân - Ảnh 10.

Xem con gái thử sức ở lĩnh vực điện ảnh, NSƯT Chiều Xuân nhận xét con “thiếu một chút về độ chuyên nghiệp”. Nhưng bù lại, nữ nghệ sĩ đánh giá Hồng Khanh có sự trong trẻo, cảm xúc khi nhập vai. “Cái thiếu của Khanh là kinh nghiệm, điều đó không thể đòi hỏi có ngay lập tức. Nhưng qua những gì con làm, tôi cảm thấy rất vui”, nữ diễn viên Hà Nội 12 ngày đêm bày tỏ

Ảnh: FBNV

Sắc vóc tuổi 21 của con gái NSƯT Chiều Xuân - Ảnh 11.

Chiều Xuân cũng có sự để ý, chia sẻ với con gái về chuyện tình cảm. Theo cô, để can thiệp vào vấn đề này không đơn giản. "Tôi và chồng suy nghĩ làm sao để góp ý kiến, gần gũi với con hơn", nữ nghệ sĩ bày tỏ

Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Chiều Xuân nói lý do quyết tham gia casting phim Lý Hải

Nghệ sĩ Chiều Xuân góp mặt trong dàn diễn viên chính 'Lật mặt 8: Vòng tay nắng' của Lý Hải khiến khán giả bất ngờ, thích thú. Nữ nghệ sĩ tiết lộ đã chủ động tham gia casting online như bao diễn viên khác để có cơ hội tham gia dự án này.

