Con gái NSƯT Chiều Xuân 'lột xác', khoe nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 21

Từng gây chú ý tại một cuộc thi âm nhạc nhí, sau 13 năm, Hồng Khanh có màn 'lột xác' về ngoại hình. Con gái nghệ sĩ Chiều Xuân vừa thử sức trong lĩnh vực phim ảnh ở tuổi 21.
Hồng Khanh là con gái út của nghệ sĩ Chiều Xuân. Cô sinh năm 2004, ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ, thừa hưởng nhiều tài năng nghệ thuật từ gia đình. Mới đây, Hồng Khanh gây chú ý khi góp mặt trong một dự án điện ảnh vừa ra rạp. Trong lần thử sức ở lĩnh vực diễn xuất, con gái của diễn viên Hà Nội 12 ngày đêm được mẹ khen ngợi bởi sự phù hợp với nhân vật. Trong khi đó, nhiều người kỳ vọng Hồng Khanh sẽ nối nghiệp đấng sinh thành, tiếp tục trải nghiệm ở lĩnh vực phim ảnh.
Nhan sắc của con gái nghệ sĩ Chiều Xuân
Sau 12 năm, Hồng Khanh có màn lột xác ấn tượng khi xuất hiện trong phim điện ảnh với ngoại hình xinh đẹp, rạng rỡ. Tại sự kiện ra mắt dự án ở TP.HCM, cô chọn chiếc váy lụa đính hoa bắt mắt. Hay trong đêm giới thiệu phim ở Hà Nội, cô ghi điểm bởi chiếc váy tông màu tím nữ tính. Kiểu tóc ngắn cũng giúp con gái NSƯT Chiều Xuân trông nổi bật hơn
Ảnh: FBNV
Nghệ sĩ Chiều Xuân và con gái khá thân thiết, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc cùng nhau trên trang cá nhân. Hồng Khanh được nhận xét thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, thậm chí nhiều người cho rằng cô có nhiều lợi thế khi hoạt động chuyên nghiệp. Với cô gái 21 tuổi, việc có bố mẹ là người nổi tiếng là sự may mắn song cô cũng không tránh khỏi áp lực về điều này
Ảnh: FBNV
Xem con gái thử sức ở lĩnh vực điện ảnh, NSƯT Chiều Xuân nhận xét con “thiếu một chút về độ chuyên nghiệp”. Nhưng bù lại, nữ nghệ sĩ đánh giá Hồng Khanh có sự trong trẻo, cảm xúc khi nhập vai. “Cái thiếu của Khanh là kinh nghiệm, điều đó không thể đòi hỏi có ngay lập tức. Nhưng qua những gì con làm, tôi cảm thấy rất vui”, nữ diễn viên Hà Nội 12 ngày đêm bày tỏ
Bình luận (0)