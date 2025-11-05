Thu Thủy được chồng kém tuổi 'hộ tống' đến mừng Phương Trinh Jolie 'tái xuất'

Ngày 4.11, Phương Trinh Jolie chính thức trình làng MV Sứ thần mùa đông. Sự kiện ra mắt dự án này có sự góp mặt của dàn sao Việt như ca sĩ Nhật Kim Anh, ca sĩ Thu Thủy, ca sĩ Myra Trần, diễn viên Hồ Bích Trâm, “chị đẹp” Hạnh Sino, người mẫu Phạm Thư… Đặc biệt, diễn viên Lý Bình và các con cũng có mặt để động viên nữ ca sĩ 8X trở lại với âm nhạc sau quãng thời gian vắng bóng.

Phương Trinh cho biết sau quãng thời gian tập trung cho gia đình, thời điểm hiện tại là thích hợp để cô trở lại với các dự án âm nhạc dành tặng khán giả Ảnh: NVCC

Sứ thần mùa đông được xem là dấu mốc trở lại với âm nhạc của Phương Trinh Jolie sau 5 năm dành cho gia đình. Cô chọn dòng nhạc ballad sở trường, được nhạc sĩ OnlyC “đo ni đóng giày”. MV lần này được nữ ca sĩ chăm chút về ý tưởng. Theo tiết lộ của giọng ca 8X, hình ảnh cô gái ngập tràn hạnh phúc trong sản phẩm âm nhạc này cũng chính là Phương Trinh Jolie ở đời thực.

Trở lại với âm nhạc sau 5 năm chuyên tâm làm vợ, làm mẹ cũng như phát triển công việc kinh doanh, Phương Trinh Jolie không khỏi bồi hồi. “Thời gian qua nhiều người hỏi tôi bao giờ trở lại với nghệ thuật, với âm nhạc. Đến thời điểm hiện tại, tôi mới có thể tự tin nói chính là lúc này. Sứ thần mùa đông là cột mốc đánh dấu sự trở lại của Phương Trinh Jolie phiên bản mẹ 3 con đầy tự hào”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Sự đồng hành, ủng hộ của gia đình là nguồn động lực để giọng ca 8X tự tin hơn khi trở lại với âm nhạc Ảnh: NVCC

Được biết Lý Bình là người đã khích lệ Phương Trinh Jolie trở lại với ánh đèn sân khấu. Anh trở thành chỗ dựa vững chắc để nữ nghệ sĩ có thể làm những gì mình thích và giúp cô chăm sóc các con. “Từ lúc mới yêu, biết vợ thích ca hát tôi đã đi học đạo diễn để làm MV cho vợ. Nhưng sau khi về một nhà, bận chăm lo cho các con nên Trinh cũng không có thời gian trở lại với âm nhạc. Nay các con đã lớn, Bình mong vợ sẽ quyết tâm hơn với đam mê của mình, phía sau lúc nào cũng có tôi”, Lý Bình bày tỏ.

Cũng trong sự kiện ra mắt MV, Phương Trinh Jolie tiết lộ từng nhận được lời mời tham gia Chị đẹp đạp gió 2 mùa, tuy nhiên lần nào cô cũng đang mang thai nên lỡ hẹn. Bà mẹ 3 con cho biết sẽ tự tạo cơ hội cho mình bằng việc trở lại con đường ca hát chuyên nghiệp mà không chờ đợi show thực tế.

Nữ ca sĩ dự định tổ chức một đêm nhạc vào ngày 7.11 và cho biết toàn bộ lợi nhuận sẽ dùng hỗ trợ người dân vùng bão lũ. Mong mọi thứ sớm qua để mọi người trở lại cuộc sống thường ngày”, cô bày tỏ.

Dàn sao đến mừng Phương Trinh Jolie ra MV mới

Nhật Kim Anh nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả sau khi sinh con. Cô chuẩn bị một bó hoa lớn chúc mừng đàn em Ảnh: NVCC

Thu Thủy vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung dù đã ngoài 40. Trong lần xuất hiện này, cựu thành viên nhóm nhạc HAT được chồng "hộ tống". Hôn nhân của cặp đôi khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ Ảnh: NVCC

Hồ Bích Trâm có mối quan hệ thân thiết với Phương Trinh Jolie nên sắp xếp thời gian đến chúc mừng đồng nghiệp. Thời gian qua, nữ diễn viên Muôn kiểu làm dâu cũng ít tham gia phim ảnh vì bận rộn chăm lo cho tổ ấm nhỏ Ảnh: NVCC

Myra Trần có mặt từ sớm để ủng hộ sản phẩm mới của đàn chị Ảnh: FBNV