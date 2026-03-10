Cuộc sống của diễn viên Thanh Hương sau ly hôn

Trong nhiều năm qua, Thanh Hương được xem là một trong những nữ diễn viên thực lực của phim truyền hình phía bắc. Cô từng gây ấn tượng với khán giả qua hàng loạt vai diễn cá tính trong các bộ phim như Người phán xử, Quỳnh búp bê, Sinh tử, Mùa hoa tìm lại..., hay gần đây là Cuộc đời vẫn đẹp sao, Người một nhà, Hoa sữa về trong gió. Những nhân vật của Thanh Hương thường mang màu sắc mạnh mẽ, có phần gai góc nhưng lại giàu chiều sâu tâm lý, giúp nữ diễn viên xây dựng được dấu ấn riêng trên màn ảnh nhỏ.



Diễn viên Thanh Hương ở hiện tại ẢNH: FBNV

Thanh Hương 'lột xác' trên màn ảnh lẫn đời thường

Sau biến cố hôn nhân, Thanh Hương gần như lao vào công việc. Không chỉ tiếp tục tham gia các dự án truyền hình mới, cô còn tích cực mở rộng sang lĩnh vực điện ảnh. Năm 2025 - 2026 đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của nữ diễn viên khi liên tục góp mặt trong nhiều dự án phim chiếu rạp như Tìm xác: Ma không đầu, Thiên đường máu và dự án chiếu tết Mùi phở.

Thanh Hương trong buổi quảng bá phim Mùi phở ẢNH: FBNV

Trong số đó, bộ phim Thiên đường máu trở thành một dấu ấn đáng nhớ của Thanh Hương khi cô đảm nhận vai Mỹ - một mắt xích quyền lực trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Nhân vật của Thanh Hương được tạo hình với gương mặt lạnh lùng và tính cách tàn nhẫn của hệ thống tội phạm, nơi những nạn nhân bị dụ dỗ bởi giấc mộng "việc nhẹ lương cao".

Dù không phải nhân vật trung tâm, vai diễn của Thanh Hương vẫn được đánh giá là một điểm nhấn của bộ phim. Lối diễn tiết chế, ánh mắt lạnh và cách thể hiện kiểm soát khiến nhân vật trở nên đáng sợ một cách bình thản, đúng với bản chất của những kẻ đứng sau các tổ chức lừa đảo.

Song song với sự bận rộn trên phim trường, Thanh Hương còn khiến nhiều người bất ngờ khi hoàn thành chương trình cao học và nhận bằng thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa của Trường đại học Sư phạm - Nghệ thuật trung ương. Chia sẻ với Thanh Niên, nữ diễn viên cho biết đây là cột mốc cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của cô trong việc học tập và phát triển bản thân. Điều này giúp cô tự tin gắn bó với công việc giảng dạy bởi trước đó, Thanh Hương thường xuyên đứng lớp đào tạo về diễn xuất cho những học viên trẻ.

Sau ly hôn, Thanh Hương có sự thay đổi nhiều về hình ảnh, từ cá tính trở nên gợi cảm và tươi trẻ hơn ẢNH: FBNV

Ngoài nghệ thuật, Thanh Hương cũng mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sắc vóc. Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ về các dự án kinh doanh, cũng như những hoạt động quảng bá sản phẩm và dịch vụ liên quan đến làm đẹp.

Đáng chú ý, hình ảnh của Thanh Hương cũng thay đổi rõ rệt trong thời gian gần đây. Nếu trước đây cô thường xuất hiện với phong cách cá tính, thì hiện tại nữ diễn viên gây chú ý với diện mạo gợi cảm và quyến rũ hơn. Tại các sự kiện ra mắt phim gần đây, Thanh Hương xuất hiện với những bộ váy tôn dáng, khoe vóc dáng thon gọn và thần thái tự tin, thu hút nhiều ánh nhìn.

Ở tuổi 37, Thanh Hương vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà cùng phong thái ngày càng sang trọng. Nữ diễn viên cho biết cô duy trì vóc dáng bằng cách tập luyện thể thao, ăn uống khoa học và chăm sóc bản thân nhiều hơn sau những biến cố trong cuộc sống.

Sau ly hôn, Thanh Hương cũng thẳng thắn chia sẻ rằng cô không khép lòng với tình yêu. Dù có nhiều người quan tâm và theo đuổi, nữ diễn viên vẫn lựa chọn chậm rãi trong chuyện tình cảm, bởi điều quan trọng với cô lúc này là sự bình yên và trưởng thành của bản thân.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Thanh Hương cho thấy một hình ảnh mới: độc lập, bản lĩnh và không ngừng làm mới mình. Từ truyền hình đến điện ảnh, từ nghệ thuật đến kinh doanh và học tập, nữ diễn viên đang từng bước xây dựng một cuộc sống trọn vẹn hơn sau biến cố.