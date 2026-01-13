Vì sao ‘Thiên đường máu’ gây tranh cãi vẫn vượt mốc doanh thu 100 tỉ đồng?

Điều đáng nói là thành tích này của Thiên đường máu được xác lập trong bối cảnh phim vấp phải không ít tranh cãi về kịch bản, cách kể chuyện và mức độ "nặng đô" của nội dung.

Quang Tuấn và Hoài Lâm trong Thiên đường máu ẢNH: NSX

Yếu tố đầu tiên nằm ở chính đề tài mà Thiên đường máu lựa chọn. Phim khai thác trực diện vấn nạn lừa đảo lao động, buôn người và chiêu trò "việc nhẹ lương cao" - một câu chuyện thời sự, gần gũi và ám ảnh với nhiều gia đình Việt. Không ít khán giả cho biết họ tìm đến rạp không hẳn vì giải trí, mà vì tò mò và mong muốn hiểu rõ hơn về những góc tối xã hội đang hiện hữu ngoài đời thực. Chính tính thời sự và cảnh báo cao trong nội dung đã khiến bộ phim trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, từ các nhóm yêu phim cho tới diễn đàn thảo luận đời sống.

Trên các hội nhóm review phim, nhiều ý kiến cho rằng bộ phim của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường có thể chưa trọn vẹn về mặt kịch bản, nhưng lại tạo được cảm giác "xem xong là phải nghĩ". Một bộ phận khán giả đánh giá cao sự thẳng thắn, không né tránh bạo lực và bi kịch của phim, coi đây là điểm khác biệt so với nhiều tác phẩm Việt vốn chọn lối kể an toàn. Ngược lại, cũng có người cho rằng nhịp phim gấp gáp, cảm xúc bị đẩy lên cao liên tục khiến trải nghiệm xem phim trở nên nặng nề. Chính sự đối lập trong cảm nhận ấy lại vô tình tạo hiệu ứng tranh luận, kéo thêm khán giả đến rạp để tự mình kiểm chứng.

Cảnh trong phim Thiên đường máu ẢNH: NSX

Hơn nữa đặt Thiên đường máu trong bối cảnh thị trường phim chiếu rạp hiện tại, có thể thấy bộ phim đã chọn đúng "khe hở" thị hiếu. Khi phòng vé đầu năm không quá dồi dào những tác phẩm Việt nổi bật, trong khi khán giả đã bắt đầu bão hòa với các công thức giải trí quen thuộc thì một bộ phim mang màu sắc hiện thực gai góc trở thành lựa chọn khác biệt và hấp dẫn. Thành công doanh thu của Thiên đường máu cho thấy khán giả Việt không còn chỉ tìm kiếm tiếng cười hay sự nhẹ nhàng, mà sẵn sàng đón nhận những câu chuyện phức tạp - khắc nghiệt nhưng phản ánh đúng nhịp đập đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, dàn diễn viên gồm Quang Tuấn, Hoài Lâm, Quách Ngọc Ngoan… với hình ảnh lăn xả, nhập vai quyết liệt cũng góp phần tạo sức hút cho bộ phim. Sự nghiêm túc trong diễn xuất giúp câu chuyện trở nên thuyết phục hơn, dù vẫn còn những ý kiến trái chiều về cách triển khai tổng thể.

Như vậy, Thiên đường máu vượt mốc 100 tỉ đồng không phải vì là một bộ phim hoàn hảo, mà vì nó chạm đúng mối quan tâm của xã hội ở một thời điểm nhạy cảm. Tranh cãi, trong trường hợp này, không làm phim yếu đi mà ngược lại, trở thành một phần của sức hút. Thành công của Thiên đường máu vì thế cũng phản ánh một thực tế: điện ảnh Việt đang bước vào giai đoạn mà khán giả sẵn sàng đối thoại, phản biện và chi tiền cho những tác phẩm có bản sắc riêng, dám đi thẳng vào những vùng tối của đời sống.