Văn hóa

Nam diễn viên Việt đóng 7 phim, lập kỷ lục hơn 1.500 tỉ là ai?

Thu Thủy
Thu Thủy
23/02/2026 12:31 GMT+7

Trong vài năm trở lại đây, nếu phải gọi tên một diễn viên trẻ có sức ảnh hưởng rõ rệt đến phòng vé Việt, cái tên được nhắc đến nhiều nhất chắc chắn là Tuấn Trần.

Ở tuổi ngoài 30, Tuấn Trần đã xác lập một cột mốc chưa từng có: tổng doanh thu hơn 1.500 tỉ đồng từ 7 bộ phim điện ảnh mà anh tham gia với vai trò quan trọng, phần lớn là vai chính. Con số này không chỉ gây choáng về mặt thương mại, mà còn đặt Tuấn Trần vào vị thế đặc biệt trong thế hệ diễn viên đương đại - một gương mặt vừa có thực lực diễn xuất, vừa tạo được hiệu ứng phòng vé.

- Ảnh 1.

Tuấn Trần trong Bố già

ẢNH: NSX

Tuấn Trần - "nam diễn viên 1.500 tỉ"

Hành trình ấy bắt đầu bùng nổ từ Bố già (2021) - bộ phim vượt mốc hơn 420 tỉ đồng và từng giữ kỷ lục doanh thu phim Việt thời điểm ra mắt. Trong tác phẩm này, Tuấn Trần vào vai Quắn -cậu con trai nhiều tổn thương, bốc đồng nhưng giàu tình cảm, luôn mắc kẹt giữa lòng tự trọng và tình thương dành cho cha. Chính vai diễn này đã đưa anh từ một gương mặt triển vọng thành cái tên được công chúng ghi nhận.

Sau bước ngoặt đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn với Đất rừng phương Nam (2023), đạt khoảng 140,4 tỉ đồng. Tuấn Trần hóa thân thành Út Lục Lâm - một nhân vật giang hồ nhưng giàu nghĩa khí, mang vẻ phóng khoáng và chất đời rất khác với hình tượng trước đó.

- Ảnh 2.

Trong Báu vật trời cho, Tuấn Trần đóng cùng Phương Anh Đào

ẢNH: NSX

Đỉnh cao thương mại phải kể đến Mai (2024), bộ phim vượt 551,2 tỉ đồng và trở thành phim Việt đầu tiên cán mốc 500 tỉ. Trong phim, anh đảm nhận vai Dương - một người đàn ông trẻ nội tâm, nhiều giằng xé cảm xúc. Sự tiết chế trong diễn xuất đã góp phần quan trọng vào thành công của bộ phim.

Không dừng lại ở đó, Làm giàu với ma (2024) đạt khoảng 128,1 tỉ đồng, đánh dấu khả năng tự đứng vững của Tuấn Trần với vai Lanh - một chàng trai tham tiền nhưng ngờ nghệch. Thành công tiếp tục nối dài với Làm giàu với ma 2 (2025), đạt khoảng 101,3 tỉ đồng.

- Ảnh 3.

Tuấn Trần trong Mai

ẢNH: NSX

Năm 2025, Mang mẹ đi bỏ - dự án phim hợp tác quốc tế đạt khoảng 171,7 tỉ đồng. Tuấn Trần vào vai Hoan - người con đối diện bi kịch khi mẹ mắc bệnh Alzheimer. Vai diễn đòi hỏi chiều sâu nội tâm và giúp anh khẳng định khả năng diễn xuất cảm xúc tinh tế.

Gần đây nhất, Báu vật trời cho (2026) chiếu trong mùa phim Tết Bính Ngọ đã vượt 50 tỉ đồng và còn tăng thêm. Nhân vật Hồng - chàng trai làng chài phóng khoáng tiếp tục cho thấy sự linh hoạt trong lựa chọn hình tượng.

Tổng cộng, 7 bộ phim đã giúp Tuấn Trần ghi kỷ lục vượt mốc 1.500 tỉ đồng doanh thu phòng vé. Ngoại hình sáng, khả năng biến hóa và diễn xuất ngày càng được phát huy giúp anh trở thành một trong những gương mặt bảo chứng phòng vé nổi bật của điện ảnh Việt hiện nay.

