Tuấn Trần đóng vai gì trong phim huyền sử?

Thu Thủy
Thu Thủy
25/11/2025 09:09 GMT+7

Nhà sản xuất phim huyền sử 'Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh' vừa công bố Tuấn Trần sẽ vào vai nam chính trong dự án này.

Sau cú hích phòng vé với vai nam chính trong Mai của Trấn Thành và một số phim khác, Tuấn Trần bước vào một thử thách mới mẻ và táo bạo: hóa thân thành nhân vật trung tâm của bộ phim huyền sử Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh, dự án được đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình dày công chuẩn bị nhằm mở ra hướng đi mới cho điện ảnh Việt khi khai thác lịch sử - văn hóa dân tộc trong một bộ phim thuộc thể loại huyền sử.

Tuấn Trần đóng vai gì trong phim huyền sử?- Ảnh 1.

Tạo hình của nhân vật do Tuấn Trần đóng trong Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh

ẢNH: BHD

Tạo hình khác lạ của Tuấn Trần trong phim mới

Theo đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, trong phim Tuấn Trần thủ vai Nguyên Phong - chàng trai núi rừng phóng khoáng, biểu tượng của tinh thần tự do và sức sống hoang dã. Xuất thân áo vải, làm nghề thợ săn, được thầy Mo người Mường (NSND Tự Long) cưu mang từ nhỏ, Nguyên Phong vốn chọn cuộc sống vô ưu, tránh xa mọi khuôn phép dù sở hữu tài năng vượt trội. Nhưng khi vận mệnh quốc gia đổi thay, anh buộc phải bước ra ánh sáng, không vì danh vọng mà vì lòng trung nghĩa. Đây là kiểu nhân vật vừa mạnh mẽ, vừa nhân hậu, tạo điều kiện để Tuấn Trần mở rộng biên độ diễn xuất và thử sức với màu sắc hoàn toàn khác so với hình ảnh anh từng thể hiện trong Mai hay Đất rừng phương Nam, Mang mẹ đi bỏ…

Tuấn Trần đóng vai gì trong phim huyền sử?- Ảnh 2.

Tuấn Trần và Thiên Tú sẽ là cặp đôi duy nhất trong phim huyền sử của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình

ẢNH: BHD

Đóng cặp với Tuấn Trần là Trần Thiên Tú - gương mặt từng ghi dấu ấn mạnh với vai "bé Ngô" trong Áo lụa Hà Đông hay trong Huyền thoại bất tử. Sau thời gian dài vắng bóng, Thiên Tú trở lại với vai An Nhiên - nữ tráng sĩ mang chí khí mạnh mẽ, khát vọng phá bỏ mọi định kiến dành cho "phận nữ nhi". An Nhiên là ngọn lửa mãnh liệt của phụ nữ Việt: tự tin, kiêu hãnh, sống vì lý tưởng và vì đất nước. Đây là sự lột xác đáng chú ý của Thiên Tú trong giai đoạn trưởng thành mới của sự nghiệp.

Theo đạo diễn phim, Tuấn Trần và Thiên Tú cũng là cặp đôi duy nhất của bộ phim, giữ vai trò trục cảm xúc quan trọng và nội dung phim cũng chủ yếu xoay quanh câu chuyện của cặp đôi này. Nếu Nguyên Phong đại diện cho núi rừng với tinh thần phóng khoáng, bản năng, chân thật thì An Nhiên là ngọn lửa quyết liệt, mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh. Hai sắc thái đối lập ấy gặp nhau để tạo nên hành trình từ nghi kỵ đến tin tưởng, từ đối đầu đến hòa hợp, cùng nhau bảo vệ bí mật liên quan đến lăng mộ tiên đế. Cặp đôi mang đến "năng lượng kép" trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đầy tinh thần Việt, góp phần tăng sức hút cho dự án.

Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh là dự án huyền sử được đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình viết kịch bản, kết hợp với nhiều nhà nghiên cứu lịch sử - văn hóa. Đoàn phim đang quay và sẽ tái hiện đêm trung thu năm 979 tại làng ven cố đô Hoa Lư, quy tụ hơn 200 diễn viên quần chúng, những người yêu cổ phục như nhóm Chiêu Minh Các và người dân Ninh Bình. Một trong những khoảnh khắc lịch sử hòa vào đời sống, cổ phục triều Đinh, ánh đèn trung thu và niềm tự hào dân tộc cùng thắp sáng bầu trời Hoa Lư.

