Cuộc sống hiện tại của diễn viên Thanh Trúc và Châu Khải Phong

Nhân dịp con gái Thư Kỳ (tên thân mật Kỳ Kỳ) tròn 2 tuổi vào ngày 2.7, diễn viên Thanh Trúc đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân có hơn 1,1 triệu người theo dõi, chia sẻ những cảm xúc đặc biệt trong hành trình làm mẹ.

Nữ diễn viên nhớ lại khoảnh khắc cách đây đúng hai năm, khi con gái vừa chào đời đã được bác sĩ đưa vào phòng cách ly vì suy hô hấp. Vì vậy, cô không thể ôm con hay thực hiện da kề da ngay như từng mong đợi.

"Mẹ không được da kề da ôm con vào lòng như trước đó mẹ hình dung, nước mắt chực trào ra mà không biết vì lo lắng hay hạnh phúc. Nhưng rồi con cũng nằm trong vòng tay của bố mẹ chỉ 12 tiếng sau", Thanh Trúc viết.

Theo nữ diễn viên, hai năm qua là khoảng thời gian ý nghĩa khi cô chủ động sắp xếp công việc để đồng hành cùng con trong từng cột mốc trưởng thành. Từ một em bé sơ sinh còn chậm chạp trong từng cử động, Thư Kỳ giờ đã nhanh nhẹn, hoạt bát và mang đến nhiều niềm vui cho gia đình.

Thanh Trúc cho biết sau khi làm mẹ, cô càng trân trọng giá trị của tình yêu thương và gia đình Ảnh: cắt từ ihayTV

Thanh Trúc cho biết sau khi có con, cô càng trân trọng giá trị của tình yêu thương. Nữ diễn viên bày tỏ mong muốn lan tỏa sự tử tế và hy vọng mọi đứa trẻ đều được lớn lên trong một môi trường đủ đầy tình cảm.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương gia đình Châu Khải Phong - Thanh Trúc - Kỳ Kỳ, dù nhiều cô dì chú bác chưa một lần gặp mặt. Chúc Thư Kỳ lên 2 tuổi sẽ nói những điều tốt đẹp và mang một trái tim nhân hậu nhé con", cô nhắn nhủ.

Thanh Trúc và Châu Khải Phong vun vén tổ ấm

Thanh Trúc và ca sĩ Châu Khải Phong chính thức công khai mối quan hệ tại tiệc thôi nôi con gái Thư Kỳ vào đầu tháng 7.2025. Trước đó, cả hai nhiều năm vướng tin đồn hẹn hò khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau nhưng đều giữ im lặng trước những đồn đoán.

Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên trước đây, Thanh Trúc từng cho biết điều khiến cô quyết định gắn bó với Châu Khải Phong không phải vật chất mà là sự tôn trọng và bản lĩnh của nam ca sĩ trong cách đối nhân xử thế. Nữ diễn viên chia sẻ: "Khi tôi lấy chồng, chỉ cần người đó làm cho tôi cảm thấy tôn trọng, nể trọng cũng như có ý chí, bản lĩnh trong chuyện cư xử với gia đình là được. Thậm chí, trong chuyện tiền bạc thì anh Phong thoải mái với tôi".

Thanh Trúc và Châu Khải Phong cùng xuất hiện trong MV Cảm ơn vợ chưa cưới của nam ca sĩ Ảnh: cắt từ MV cảm ơn vợ chưa cưới

Theo nữ diễn viên, sau nhiều biến cố cùng trải qua, vợ chồng cô luôn nhắc nhau nhìn vào tình yêu và sự gắn kết của gia đình mỗi khi xảy ra mâu thuẫn. "Đến bây giờ nếu có cãi nhau, tôi luôn nói hãy nhìn vào sự yêu thương, những biến cố cả hai đã trải qua để nhắc nhở nhau rằng tình yêu, sự đoàn kết trong gia đình có thể chiến thắng tất cả", Thanh Trúc bày tỏ.

Trên trang cá nhân, cặp đôi thường đăng tải các clip, hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường như cùng chăm sóc, đưa đón con gái đi học, vui chơi, ăn uống hay đồng hành tại các sự kiện. Hành trình lớn lên của bé Thư Kỳ cũng thường xuyên được cả hai cập nhật, nhận nhiều lời chúc từ người hâm mộ.

Gần đây, nữ diễn viên tiếp tục thu hút sự quan tâm khi đăng tải ảnh diện váy cưới, làm dấy lên đồn đoán cặp đôi sắp tổ chức hôn lễ. Dưới bài đăng, Châu Khải Phong cũng để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của bà xã.