Cuộc sống hiện tại của sao Kpop từng vướng scandal bán dâm

Hôm 2.1, trên trang cá nhân, G.NA bất ngờ công khai những khoảnh khắc riêng tư bên bạn bè và cún cưng. Trong ảnh, nữ ca sĩ hướng mắt về ống kính và gây ấn tượng với nụ cười tươi cùng vẻ đẹp ngọt ngào. Người đẹp còn đính kèm chú thích là dòng chữ chúc mừng năm mới bằng tiếng Anh và Hàn.

Chia sẻ mới của G.NA nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm. Người hâm mộ để lại bình luận: “Chúc mừng năm mới chị G.NA. Em chúc những điều tốt lành sẽ đến với chị. Em nhớ giọng hát của chị lắm”, “Mừng năm mới, tôi vẫn đợi bạn trở lại làng nhạc”, “Cũng đã lâu lắm rồi G.NA mới đăng bài. Tôi nhớ bạn rất nhiều”…

Đặc biệt, dân mạng cũng chú ý đến hashtag “still alive” (tạm dịch: vẫn còn sống) và “not dead yet” (chưa chết) được G.NA viết trong bài. Không ít bình luận cho rằng đây là lời khẳng định mà nữ ca sĩ muốn bày tỏ trước hàng loạt thắc mắc từ công chúng về cuộc sống hiện giờ của cô.





Bên cạnh đó, theo nhiều fan, gương mặt tràn đầy sức sống của G.NA cũng phần nào cho thấy cô đang sống thảnh thơi và vui vẻ sau scandal bán dâm xảy ra cách đây hơn 7 năm.

G.NA (tên đầy đủ: Gina Jane Choi) ra mắt năm 2010 dưới trướng công ty Cube Entertainment. Sở hữu ngoại hình bốc lửa, chất giọng nội lực, khả năng vũ đạo tốt, cô không mất nhiều thời gian để nổi tiếng. G.NA được biết đến qua các bản hit I'll Get Lost You Go Your Way, Black & White, 2Hot, Top girl, Oops…

Tháng 3.2016, scandal G.NA nằm trong đường dây “đi khách” ngàn đô gây xôn xao dư luận. Truyền thông Hàn Quốc cho biết nữ thần tượng đã lên giường với một doanh nhân Hàn kiều để nhận gần 30.000 USD (khoảng 710 triệu đồng). Dù khăng khăng khai rằng mình bị lừa vào phi vụ bất chính này cũng như nhấn mạnh bản thân không đổi tình dục lấy tiền, cô vẫn phải chịu án phạt 2 triệu won (40 triệu đồng) và bị dư luận quay lưng. Sau bê bối, hợp đồng của mỹ nhân sinh năm 1987 với Cube Entertainment chấm dứt, sự nghiệp nghệ thuật của cô cũng tan tành. Từ đó đến nay, G.NA không còn xuất hiện tại Kbiz.