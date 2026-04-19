Cuộc sống Hoa hậu Ngọc Châu ở tuổi 32

Những trải nghiệm trong cuộc sống cũng giúp Ngọc Châu trưởng thành hơn

Ở tuổi 32, Hoa hậu Ngọc Châu vẫn giữ được vẻ ngoài mặn mà, sắc sảo theo thời gian. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, cô còn cho thấy sự điềm tĩnh, chín chắn và mạnh mẽ hơn sau những biến cố trong cuộc sống. Người đẹp cho biết, quan niệm về sự mạnh mẽ của cô cũng dần thay đổi theo thời gian. Nếu trước đây, cô từng nghĩ phụ nữ mạnh mẽ là người không cho phép bản thân yếu đuối. Với hiện tại, Ngọc Châu nhìn nhận điều này theo hướng linh hoạt và thực tế hơn.

Theo cô, sự mạnh mẽ không nằm ở việc kìm nén cảm xúc, mà ở khả năng kiểm soát và đối diện với cảm xúc đúng thời điểm. "Ở giai đoạn này, tôi nghĩ người phụ nữ mạnh mẽ là người biết vui đúng lúc, buồn đúng lúc, có thể đưa ra quyết định nhanh chóng, sẵn sàng đấu tranh với điều mình cho là đúng và có quyền từ chối những điều mình thấy sai", Hoa hậu Hoàn vũ Việt nam 2022 bộc bạch.

Bên cạnh công việc, Ngọc Châu cũng dành thời gian cho gia đình. Cô tiết lộ vừa thực hiện được ước mơ đưa đại gia đình đi du lịch, đây là điều mà cô ấp ủ từ lâu

Nhìn lại biến cố mất mẹ, nàng hậu 9X không giấu được sự xúc động. Cô bộc bạch: "Khi tôi đã có được những thành tựu nhất định, có điều kiện để chăm lo cho gia đình, thì tổ ấm của mình lại thiếu vắng đi người quan trọng nhất". Với người đẹp gốc Tây Ninh, mẹ luôn là điểm tựa tinh thần không thể thay thế, là người mà cô luôn nghĩ đến trong mọi quyết định. Tuy nhiên, theo thời gian người đẹp dần học cách nhìn nhận mất mát theo hướng nhẹ nhàng hơn.

"Tôi tin rằng cuộc sống luôn có những sự sắp đặt riêng. Có thể mẹ không rời đi, mà chỉ đến một nơi tốt đẹp, bình yên hơn. Chính suy nghĩ đó giúp tôi vơi bớt nỗi hụt hẫng, dần cân bằng lại cảm xúc để tiếp tục hành trình của mình", Ngọc Châu tâm sự.

Ngọc Châu: Tôi thương ai là hết lòng

Ngọc Châu đã sẵn sàng mở lòng để đón nhận "nửa kia"

Hoa hậu Ngọc Châu tiết lộ, cô đã nghĩ nhiều hơn đến việc tìm kiếm một "chốn quay về" cho riêng mình. Người đẹp chia sẻ đã sẵn sàng cho chuyện lập gia đình, đồng thời giữ tâm thế cởi mở để đón nhận cơ hội gặp gỡ "nửa kia" phù hợp trong thời gian tới. Người đẹp chia sẻ: "Trước đây, tôi chưa cảm thấy sẵn sàng vì công việc quá bận rộn. Tôi là người khi đã tập trung vào điều gì thì sẽ dành toàn bộ tâm sức cho nó, nên nếu vừa làm việc vừa tìm kiếm tình yêu, tôi sợ sẽ vô tình bỏ bê đối phương. Điều đó không chỉ khiến mình áy náy mà còn có thể làm người kia tổn thương, nên thời điểm đó tôi chưa sẵn sàng cho chuyện yêu đương. Còn hiện tại, khi đã chủ động hơn và biết cách sắp xếp công việc, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng để đón nhận một người bước vào cuộc sống của mình".

Hoa hậu Ngọc Châu thừa nhận, ở độ tuổi hiện tại, cô không còn phù hợp với những mối tình chóng vánh, "gà bông". Với nàng hậu, tình yêu lúc này cần sự nghiêm túc và định hướng rõ ràng, khi đã bắt đầu là hướng đến một "cái kết có hậu". Khi được hỏi về tiêu chí tìm kiếm "nửa kia", Ngọc Châu cho biết cô ưu tiên một người đàn ông có ý chí và đủ khả năng đảm đương cuộc sống gia đình, có thể trở thành trụ cột vững vàng.

Hoa hậu Ngọc Châu quyết 'săn' được người yêu

Bên cạnh đó, cô chia sẻ bản thân yêu thích mẫu người thanh lịch, nhẹ nhàng, có sự thấu hiểu và quan tâm nhất định đến công việc của cô. Ngọc Châu cũng thừa nhận mình đôi lúc khá ương bướng, cứng đầu, vì vậy mong muốn tìm được một người có thể dung hòa và cân bằng lại những tính cách này. "Khi bước vào tình yêu, tôi là người yêu bao nhiêu sẽ cho đi bấy nhiêu, thương hết lòng. Nếu nhiều người chọn yêu theo lý trí, giữ lại một phần cho riêng mình, thì tôi lại ngược lại, luôn muốn trao đi trọn vẹn tình cảm của mình", sao nữ sinh năm 1994 trải lòng về tình yêu.

Đáng chú ý, nàng hậu cho biết thêm, trong năm nay cô đã chuẩn bị một phần thưởng đặc biệt dành cho bản thân sau quãng thời gian nỗ lực không ngừng. Đây cũng là tài sản có giá trị lớn nhất mà cô từng sở hữu, minh chứng cho hành trình lao động bền bỉ và những thành quả mà Ngọc Châu đã gặt hái được.