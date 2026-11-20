Thanh Trúc muốn dành thời gian cho con gái

Chiều 19.11, chương trình 1,58m Fashion Show của đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc chính thức diễn ra với sự quy tụ của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng như Trương Quỳnh Anh, Vân Trang, Thanh Trúc, vợ chồng ca sĩ Thu Thủy, Hoa hậu Emoura Phạm, Á hậu Ngô Bảo Ngọc, Hồng Đăng...

Thanh Trúc thừa nhận chạnh lòng khi nhìn các đồng nghiệp liên tục có dự án ẢNH: BTC

Trong đó, diễn viên Thanh Trúc trở thành tâm điểm chú ý nhờ vẻ ngoài gợi cảm và sắc sảo. Đây là lần hiếm hoi nữ chính phim Trà táo đỏ góp mặt trong sự kiện giải trí sau khi cô về chung nhà với ca sĩ Châu Khải Phong. Cô cho biết khoảng 3 năm gần đây mình gần như "ở ẩn" và chỉ tập trung làm mẹ bỉm sữa. Tuy nhiên, vì lời mời của nhà thiết kế Tạ Thùy Tiên nên cô quyết định sắp xếp thời gian để chung vui với mọi người.

Diễn viên Thanh Trúc khoe nhan sắc rạng rỡ ẢNH: BTC

Thanh Trúc thừa nhận khi nhìn các đồng nghiệp liên tục có dự án phim, cô cũng cảm thấy nôn nao. "Tôi thật sự rất nhớ nghề và muốn trở lại màn ảnh nhỏ, nhưng năm ngoái tôi lại có dự định sinh thêm em bé thứ 2 và con gái Kỳ Kỳ còn bé nên không thể sắp xếp công việc. Thêm nữa, tôi mê trẻ con nên muốn dành thời gian chăm sóc cho bé vì tôi biết tuổi thơ của con trôi qua nhanh. Dẫu vậy, tôi cũng có dự định cho riêng mình vào năm sau, khi tôi lấy lại vóc dáng thì trở lại đóng phim để phục vụ khán giả yêu mến mình", cô bộc bạch với Thanh Niên.

Nói về hôn nhân, Thanh Trúc tâm sự mình có cuộc sống viên mãn, êm ấm bên ca sĩ Châu Khải Phong. Mỗi ngày cô đi chợ, nấu cơm cho chồng, sắp xếp nhà cửa và chơi với con gái.

Vân Trang, Tú Vi, Quỳnh Nga tự tin sải bước trên sàn catwalk cùng với Hoa hậu Emoura Phạm và Á hậu Ngô Bảo Ngọc ẢNH: BTC

1,58m Fashion Show là chương trình hướng đến tinh thần cởi mở, đa dạng, không áp đặt những chuẩn mực ngoại hình. Chương trình dành cho những người mẫu có chiều cao từ 1,50m - 1,60m, người mẫu ngoại cỡ, lớn tuổi...

Nói về show thời trang đặc biệt này, đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc cho biết: "Trong các buổi casting, tôi gặp nhiều người yêu thời trang, thích catwalk nhưng không được chọn. Phần lớn các nhà thiết kế và sàn diễn đều tìm kiếm người mẫu chuyên nghiệp với những tiêu chuẩn riêng. Vì vậy, tôi đã ấp ủ rất lâu một sân chơi dành riêng cho những người không chuyên".