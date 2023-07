Pax Thiên (bìa trái) sinh năm 2003 tại TP.HCM với tên tiếng Việt là Phạm Quang Sáng. Năm 2007, cậu bé hơn 3 tuổi được vợ chồng Angelina Jolie - Brad Pitt nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi rồi đưa về Mỹ. Có cha mẹ là ngôi sao hàng đầu Hollywood, Pax nhận được sự chú ý của truyền thông từ khi còn nhỏ, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện tầm cỡ. Con trai gốc Việt của cặp sao đình đám này từng tham gia Maleficent, lồng tiếng cho Kung Fu Panda 3, hỗ trợ Jolie trên trường quay First They Killed My Father, Without Blood… Năm 2011, Angelina Jolie - Brad Pitt từng đưa con trai về thăm Việt Nam. Sau khi "ông bà Smith" ly hôn hồi 2016, Pax Thiên sống cùng mẹ và được cho là không mấy hòa hợp với bố