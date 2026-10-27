Cuộc sống mẹ đơn thân của diễn viên Bích Hằng

Trong tập phim Ở nhà đủ rồi con (thuộc series Phim ngắn cuối tuần), diễn viên Bích Hằng hóa thân thành bà Sáu Thơm – đại diện điển hình cho biết bao người mẹ ngoài đời thực: cả đời chắt chiu, vun vén và luôn gồng mình che giấu mọi nhọc nhằn. Bộ phim đã chạm đúng vào tâm lý của rất nhiều bậc làm cha làm mẹ: họ chưa bao giờ thật sự "đủ" mà chỉ đang gối đầu lên những lo âu, dè dặt của tuổi già để con không phải bận lòng.

Hình ảnh nghệ sĩ Bích Hằng trong tập phim Ở nhà đủ rồi con, thuộc series Phim ngắn cuối tuần phát sóng trên THVL Ảnh: ĐPCC

Dưới nét diễn tự nhiên, giàu nội lực của nghệ sĩ Bích Hằng, câu chuyện hiện lên chân thực đến nao lòng. Chi tiết người mẹ tiếc rẻ tô phở 65.000 đồng vì quy đổi nó bằng "cả thúng rau buổi sáng" không phải vì bà tiếc cho bản thân, mà vì xót mồ hôi công sức của đứa con trai vất vả kiếm được nơi phố thị.

Xem Bích Hằng khóc, cười trên màn ảnh, khán giả dễ dàng liên tưởng đến một hành trình đầy bản lĩnh nhưng cũng không ít chông gai của chính cô trong cuộc sống đời thường. Bởi hơn 2 thập kỷ qua, nữ diễn viên lặng lẽ bước đi trên con đường làm mẹ đơn thân đầy thử thách.

Để nuôi con khôn lớn, Bích Hằng từng trải qua vô số nghề mưu sinh, từ tự thành lập công ty cho đến buôn bán ngoài chợ. Hơn 20 năm một mình gánh vác mọi trọng trách, sự tự lập đã nhào nặn nên một Bích Hằng mạnh mẽ nhưng chưa từng đánh mất đi sự dịu dàng bên trong.

Nghệ sĩ Bích Hằng chắt lọc kịch bản để đi đường dài với nghề Ảnh: ĐPCC

Không chỉ bản lĩnh trong sự nghiệp, quan điểm dạy con của nữ nghệ sĩ cũng vô cùng văn minh: “Con cái trưởng thành được sống tự lập, lương thiện và hạnh phúc là điều trân trọng nhất. Dẫu con cái chọn cuộc sống độc thân, tôi vẫn luôn ủng hộ”.

Cuộc sống bình yên của nghệ sĩ Bích Hằng

Lối sống điềm đạm, sâu sắc ấy được cô mang vào cả lao động nghệ thuật. Với phim ảnh, Bích Hằng luôn giữ sự khắt khe, chọn lọc kịch bản kỹ càng để đi đường dài với nghề, cống hiến cho khán giả những thước phim chất lượng.

Và rồi, khi ánh đèn trường quay khép lại, nữ nghệ sĩ trở về với mảnh vườn bình yên của chính mình, nơi có hoa lan, cây trái và niềm vui tuổi già. Mảnh vườn nhỏ không chỉ là chốn nghỉ ngơi sau những nhọc nhằn, mà còn mang lại nguồn thu nhập tự chủ, giúp Bích Hằng vững vàng trước mọi biến động thời cuộc.

Nữ nghệ sĩ có cuộc sống yên bình phía sau ánh đèn sân khấu Ảnh: ĐPCC

Đi qua những truân chuyên, Bích Hằng nay đã tìm thấy sự an nhiên trong công việc và sự trưởng thành của con cái. Nhẹ nhàng khép lại quá khứ để mỗi ngày thức dậy, cô đều thấy lòng thảnh thơi đón bình minh. Và có lẽ, chính sự từng trải, tấm lòng đong đầy yêu thương ấy đã giúp mỗi vai diễn của Bích Hằng luôn giàu cảm xúc, khiến bất cứ ai xem phim cũng muốn nhấc máy gọi ngay về cho gia đình.

Bích Hằng sinh năm 1963, là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình phía nam. Cô học đạo diễn tại Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM), sau đó tham gia biểu diễn ở sân khấu kịch.

Từng có quãng thời gian vắng bóng để tập trung chăm lo cho gia đình, sau đó nữ nghệ sĩ trở lại, ghi dấu ấn qua các vai diễn có số phận lam lũ, chịu nhiều thiệt thòi trong các dự án phim như Muối mặn gừng cay, Ngõ vắng…