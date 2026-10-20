Mỹ nhân người Tày tái xuất màn ảnh, nhan sắc gây chú ý

Thu Hà Ceri tái xuất sau hơn hai năm vắng bóng

Sau thành công của Đi giữa trời rực rỡ năm 2024, Thu Hà Ceri trở lại màn ảnh nhỏ với vai Thơ trong Căn nhà không mái che, bộ phim đang phát sóng trên VTV3. Sự tái xuất của nữ diễn viên sinh năm 2002 nhận được sự quan tâm bởi trước đó, cô từng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nhờ vai Pu, cô gái vùng cao xinh đẹp, mạnh mẽ và giàu nghị lực.

Trong Căn nhà không mái che, Thu Hà Ceri đảm nhận vai Thơ, cô gái 16 tuổi lớn lên trong gia đình nhiều bất hạnh. Có bố là Bình (Doãn Quốc Đam) thường xuyên cờ bạc, bạo hành mẹ Hạnh (Huyền Lizzie), Thơ phải sớm trưởng thành, tự lập và cùng mẹ gánh vác những khó khăn trong cuộc sống.

Sau hai năm vắng bóng, Thu Hà Ceri trở lại màn ảnh nhỏ trong Căn nhà không mái che, đóng cùng Huyền Lizzie ẢNH: VFC CUNG CẤP

Không còn là cô gái vùng cao hồn nhiên, giàu khát vọng như Pu, nhân vật Thơ mang những tổn thương tâm lý từ tuổi thơ thiếu bình yên. Dù vậy, cô vẫn giữ được sự thông minh, trong sáng và tình thương dành cho gia đình.

Những tập đầu của phim gây chú ý với các tình tiết bạo lực gia đình, đặc biệt là những phân cảnh Bình đánh đập vợ trước mặt các con. Trong đó, nhân vật Thơ cũng tạo được sự đồng cảm khi phải chứng kiến những tổn thương mà mẹ gánh chịu.

Một điểm đáng chú ý là Thu Hà Ceri và Huyền Lizzie vào vai mẹ con dù ngoài đời cả hai chỉ chênh nhau 12 tuổi. Nữ diễn viên thừa nhận ban đầu khá bỡ ngỡ khi phải gọi đàn chị là mẹ, nhất là khi Huyền Lizzie sở hữu vẻ ngoài trẻ trung. Tuy nhiên, sau những cảnh quay thử, cả hai dần tìm được sự ăn ý.

Về diễn xuất, Thu Hà Ceri cho biết cô được đạo diễn đánh giá thể hiện khá tốt những phân cảnh đòi hỏi cảm xúc nhưng vẫn cần cải thiện ở các tình huống sinh hoạt đời thường. Nữ diễn viên nhìn nhận bản thân còn thiếu trải nghiệm, kỹ năng giao tiếp do lối sống khá khép kín. Vì vậy, cô đang nỗ lực khắc phục hạn chế để hoàn thiện khả năng diễn xuất.

Trước khi trở lại với Căn nhà không mái che, Thu Hà Ceri từng có khoảng thời gian tạm dừng công việc vì chấn thương ở chân và cột sống. Sau khi hồi phục, dù nhận được một số lời mời đóng phim điện ảnh, cô vẫn lựa chọn chờ đợi dự án phù hợp thay vì vội vàng tái xuất.

Nhan sắc ngọt ngào, ngày càng cuốn hút

Bên cạnh vai diễn mới, nhan sắc của Thu Hà Ceri sau hơn hai năm cũng trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Ở tuổi 24, nữ diễn viên vẫn giữ được nét đẹp trong trẻo, gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng cùng nụ cười tươi tắn vốn là những điểm thu hút của cô từ khi mới bước chân vào nghệ thuật.

Thu Hà Ceri hướng đến phong cách nhẹ nhàng, nữ tính ở tuổi 24

ẢNH: VFC CUNG CẤP

Sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật, Thu Hà Ceri không gặp nhiều trở ngại về ngoại hình khi hóa thân thành nữ sinh 16 tuổi. Nếu trên phim, cô thường xuất hiện với trang phục giản dị, gương mặt ít trang điểm thì ngoài đời, nữ diễn viên lại gây ấn tượng bởi phong cách thời trang đa dạng.

Trong những hình ảnh gần đây, mỹ nhân người Tày cho thấy sự thay đổi rõ nét về phong cách. Không chỉ gắn với hình tượng ngọt ngào, đáng yêu, cô còn tự tin thử nghiệm những trang phục hiện đại, tôn vóc dáng, mang đến vẻ ngoài nữ tính, quyến rũ.

Thu Hà Ceri từng chia sẻ bản thân đang hướng đến phong cách nhẹ nhàng, nữ tính và gần gũi hơn với khán giả trẻ. Sự thay đổi này giúp hình ảnh của cô trở nên trưởng thành, khác với vẻ mộc mạc từng gắn liền với nhân vật Pu trong Đi giữa trời rực rỡ.

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên nhận được những lời khen về nhan sắc. Gương mặt khả ái cùng thần thái tự nhiên giúp cô được ví như một "nàng thơ" của màn ảnh Việt. Ngoài đóng phim, Thu Hà Ceri còn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh, quảng cáo.

Thu Hà Ceri là người dân tộc Tày. Trước khi nổi tiếng với vai Pu, cô từng góp mặt trong các phim truyền hình Thương ngày nắng về 2, Món quà của cha và hai dự án điện ảnh Lật mặt 7: Một điều ước, Móng vuốt.