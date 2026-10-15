Doãn Quốc Đam xin lỗi vì khiến bạn diễn tổn thương

Chỉ sau những tập đầu tiên của Căn nhà không mái che, Doãn Quốc Đam đã khiến khán giả truyền hình không khỏi ức chế khi hóa thân thành Bình, người chồng nghiện cờ bạc, rượu chè, thường xuyên bạo hành vợ. Những phân cảnh Bình đánh đập Hạnh (Huyền Lizzie) được thể hiện dữ dội, chân thực đến mức nhiều người xem cảm thấy ám ảnh, đồng thời dành sự thương cảm cho người phụ nữ phải chịu đựng cuộc hôn nhân đầy nước mắt.

Doãn Quốc Đam diễn cảnh bạo hành gây ám ảnh

Trong phim, Bình là người đàn ông sống ở vùng quê nghèo, ham mê đỏ đen, liên tục gây nợ nần và đẩy gia đình vào cảnh khốn cùng. Không chỉ lấy tiền sinh hoạt để đánh bạc, Bình còn trút mọi bực tức lên vợ bằng những trận đòn. Hạnh phải tần tảo bán rau, chăm lo cho hai con nhưng vẫn không thoát khỏi sự hành hạ của chồng.

Ngay tập đầu phát sóng tối 12.10, bi kịch của Hạnh được đẩy lên cao trào khi cô phải nhập viện vì bị chồng đánh đập, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng. Dù bác sĩ cảnh báo tình trạng sức khỏe nguy hiểm, Hạnh vẫn chần chừ chuyện ly hôn vì thương hai con.

Đặc biệt, phân cảnh Bình phát hiện vợ làm đơn ly hôn khiến người xem không khỏi rùng mình. Trong cơn tức giận, người đàn ông liên tục tra hỏi, túm tóc, đập mâm cơm vào lưng vợ, thậm chí bốc thức ăn dưới đất nhét vào miệng Hạnh. Những hành động thô bạo diễn ra trước sự hoảng loạn của hai đứa trẻ. Chứng kiến mẹ bị hành hạ, Thơ (Thu Hà Ceri) và em trai gào khóc, tìm cách can ngăn. Đỉnh điểm, Bình còn cầm dao đe dọa khiến không khí gia đình trở nên ngột ngạt.

Điều khiến phân cảnh này gây ám ảnh không chỉ nằm ở mức độ bạo lực mà còn ở cách Doãn Quốc Đam thể hiện sự hung hãn, mất kiểm soát của nhân vật. Từ ánh mắt, nét mặt đến những động tác giằng co, nam diễn viên khiến Bình hiện lên như một người đàn ông thực sự đang bị cơn giận chi phối. Trong khi đó, Huyền Lizzie thể hiện sự hoảng loạn, bất lực và đau đớn của người vợ bị dồn đến đường cùng.

Trên các diễn đàn phim và mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của Bình, đồng thời xót xa cho nhân vật Hạnh. Không ít người nhận xét Doãn Quốc Đam nhập vai quá đạt, khiến họ vừa sợ vừa ghét nhân vật. Một số khán giả từng trải qua bạo lực gia đình cũng tìm thấy sự đồng cảm với nỗi đau của Hạnh. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng những cảnh bạo hành được thể hiện quá dữ dội, tạo cảm giác nặng nề cho người xem.

Đáng chú ý, phía sau những phân cảnh tưởng chừng như thật là sự phối hợp giữa hai diễn viên cùng khả năng xử lý hình thể của Doãn Quốc Đam. Theo Huyền Lizzie, khi tập luyện, bạn diễn chỉ thực hiện một số động tác như đập mâm, đẩy đầu. Tuy nhiên, đến lúc quay chính thức, Doãn Quốc Đam bất ngờ bổ sung những hành động như đập mâm vào lưng, túm tóc, nhét cơm vào miệng khiến cô không kịp chuẩn bị tâm lý. Chính sự bất ngờ ấy đã đẩy cảm xúc của nữ diễn viên lên cao, giúp cô thể hiện nỗi sợ hãi và hoảng loạn một cách tự nhiên. Nữ diễn viên đánh giá cao khả năng nhập vai và kỹ thuật của Doãn Quốc Đam, bởi dù những hành động trên màn ảnh rất mạnh, anh vẫn biết cách kiểm soát để tránh gây thương tích cho bạn diễn.

Doãn Quốc Đam diễn như không diễn trong Căn nhà không mái che ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM Căn nhà không mái che

Tại buổi ra mắt phim, đạo diễn Phạm Gia Phương cũng tiết lộ Doãn Quốc Đam khiến cả đoàn phim bất ngờ vì cách diễn khác xa lúc tập luyện. Nam diễn viên thường không bộc lộ hết cảm xúc khi tập, nhưng đến lúc máy quay hoạt động lại nhập vai mãnh liệt, tạo nên những tình huống khó đoán ngay cả với bạn diễn.

Nam diễn viên thừa nhận không tập trước, không bàn trước khi diễn

Trên trang cá nhân, Doãn Quốc Đam vừa lên tiếng chia sẻ những cảnh bạo hành có tính "sát thương" gây ức chế cho khán giả là bởi anh muốn đem lại cảm giác chân thật chứ không phải là diễn giả…

"Khó nhỉ. Ừ tôi sai, sai ngay từ đầu khi nhận dự án. Nên đến khi đi quay thì thành ra cái đáng trách. Đáng trách là tại sao không bàn trước, không tập trước. Tôi nhận là như vậy có sai! Cũng bởi cái cơ chế tự xù lông của mình. Vì tôi làm rất nhiều và cũng gặp rất nhiều trường hợp bạn diễn biết trước (trong nghề cái này gọi là diễn xạo) hay đôi khi nếu tôi tập 100% những gì tôi nghĩ trong đầu cho bạn diễn biết trước, sẽ có 2 trường hợp xảy ra: Một là bạn diễn sẽ diễn luôn cái hành động diễn mà nhẽ ra nó là của nhân vật mà tôi xây dựng, phản ứng trước luôn sự việc khi tôi chưa kịp thể hiện nó ra. Hai là bạn diễn sẽ thoại luôn một câu thoại hướng đến hành động đó, vậy thì tôi diễn thêm ra chỉ có tính chất minh họa cho hành động diễn, và nếu ai tinh ý thì sẽ thấy cái diễn đó nó vớ vẩn. Là tôi sai khi tự mình xù lông lên và vì tôi muốn thấy được phản ứng bất ngờ không chuẩn bị trước nhưng nó lại thật nhất của bạn diễn", Doãn Quốc Đam chia sẻ.

Cảnh bạo hành gây ám ảnh trong Căn nhà không mái che khiến Doãn Quốc Đam phải lên tiếng giải thích cách diễn của mình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM Căn nhà không mái che

Doãn Quốc Đam cũng lý giải rằng nếu có tập trước thì anh cũng chỉ tập khoảng 60%. Sau đó khi diễn anh đã chủ động nhắc bạn diễn ngồi lùi lại và bản thân anh cũng đã lựa cái tay vịn của ghế trồi hơn so với lưng bạn diễn để khi nhân vật Bình có đập cái mâm thì tay vịn đã cản lực không va toàn bộ vào người bạn diễn. Bởi là người có kinh nghiệm nên khi nhìn góc quay, khuôn hình, Doãn Quốc Đam biết quay phim sẽ lấy như thế nào, ăn gian ra sao để cảnh tạo cảm giác nhân vật bị đập vào lưng thật. Theo Doãn Quốc Đam nếu cái mâm có lỡ văng vào người bạn diễn một chút (tất nhiên có đau chứ) nhưng cũng không đến mức khiến diễn viên bị thương.

Nam diễn viên lên tiếng giải thích vì khi đọc bình luận những cảnh phim được cắt và viral trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng anh có thù ghét gì bạn diễn nên cố tình làm như vậy. Và Doãn Quốc Đam cũng xin lỗi các bạn diễn đã phải chịu tổn thương về thân thể khi làm chung với anh.