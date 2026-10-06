Hai diễn viên 'ăn khách' phim giờ vàng lần đầu đóng cặp

Trong phim Căn nhà không mái che, sự kết hợp của hai diễn viên "ăn khách" phim giờ vàng càng thêm gây chú ý khi họ hóa thân thành những người lao động bình dân trong một câu chuyện về gia đình đổ vỡ và hành trình tìm lại mái ấm. Bộ phim do Bùi Tiến Huy và Phạm Gia Phương đồng đạo diễn, lấy bối cảnh vùng trung du Bắc bộ những năm 2010. Đánh dấu lần đầu tiên Huyền Lizzie và Duy Hưng đóng cặp, tác phẩm sẽ chính thức lên sóng khung giờ vàng trên kênh VTV3 từ ngày 12.10, nối sóng bộ phim Mùa hè năm ấy.

Duy Hưng và Huyền Lizzie là hai diễn viên "ăn khách" của phim giờ vàng, lần đầu đóng cặp trong Căn nhà không mái che ẢNH: VFC CUNG CẤP

Nếu Duy Hưng vừa gây chú ý với vai Cương "đen" trong Lửa trắng thì Huyền Lizzie là gương mặt quen thuộc của nhiều phim giờ vàng hút khán giả như Thương ngày nắng về, Chúng ta của 8 năm sau, Cách em 1 milimet. Trong phim mới, Duy Hưng đảm nhận vai Toản, người đàn ông góa vợ, làm nghề lái xe, một mình nuôi hai con Triết và Mai. Toản bươn chải kiếm sống, mong mỏi lớn nhất không phải điều gì xa xôi mà là tìm được một nơi ổn định để các con trưởng thành bình yên.

Huyền Lizzie vào vai Hạnh, người phụ nữ bán rau ngoài chợ, tảo tần nuôi Thơ và Khang. Cuộc sống của Hạnh phủ đầy những áp lực cơm áo và những tổn thương trong gia đình. Cô từng phải chịu cảnh bạo hành từ người chồng do Doãn Quốc Đam thủ vai. Biến cố đưa Hạnh và Toản – hai con người đều mang theo những thiếu hụt đến gần nhau, rồi hai gia đình từng xa lạ phải học cách trở thành người một nhà.

Trong Căn nhà không mái che, Duy Hưng và Huyền Lizzie hóa thân thành hai nhân vật có nhiều trắc trở trong đời sống ẢNH: VFC CUNG CẤP

Điểm đáng chú ý là câu chuyện không dừng ở mô típ tình cảm "rổ rá cạp lại" của hai người trưởng thành. Khi Hạnh và Toản tiến gần nhau, phía sau họ còn có bốn đứa trẻ không cùng huyết thống. Sự dè chừng, va chạm rồi dần bảo vệ, yêu thương nhau giữa những đứa trẻ khiến khái niệm "mái nhà" trong phim được mở rộng: gia đình không chỉ được tạo nên bởi huyết thống mà còn từ sự vun đắp của những người từng xa lạ.

Duy Hưng từng bày tỏ mong muốn có cơ hội đóng chung với Huyền Lizzie trong chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2026. Về phía Huyền Lizzie, cô cũng thích cách diễn của đàn anh từ trước và mong muốn được hợp tác cùng anh.

Chia sẻ về lần đầu kết hợp với Duy Hưng, Huyền Lizzie đánh giá bạn diễn có cách thể hiện rất "đời", tự nhiên từ dáng đi, cách nói đến phản ứng của nhân vật. Chính sự tự nhiên ấy khiến cô phải tìm cách điều chỉnh để khi hai nhân vật đứng cạnh nhau không xuất hiện cảm giác một người đang "diễn" còn người kia đang "sống". Nữ diễn viên cho biết cô học hỏi được nhiều từ Duy Hưng trong quá trình làm phim.

Ngoài những cảnh tâm lý, quá trình xây dựng tình cảm giữa hai nhân vật Hạnh - Toản cũng mang lại tình huống thú vị cho hai diễn viên. Huyền Lizzie nói: "Duy Hưng ngoài đời khá nghịch, thường xuyên trêu bạn diễn để giảm căng thẳng. Nhưng đến những cảnh cận cần tập trung cảm xúc, sự trêu chọc của anh đôi khi khiến tôi phải đề nghị anh để mình tập trung".

Huyền Lizzie 'làm xấu', Duy Hưng trở về với chất đời trong phim Căn nhà không mái che

Phim Căn nhà không mái che khiến Huyền Lizzie thay đổi hình ảnh đáng kể trên truyền hình. Không còn quần áo thời thượng hay hình ảnh phụ nữ thành thị thường thấy, Hạnh xuất hiện với vẻ ngoài lam lũ, quần áo cũ, gương mặt gần như không trang điểm và một vết bớt lớn trên mặt.

Ban đầu, ngay cả ê kíp cũng băn khoăn liệu Huyền Lizzie có thể tạo ra "chất" của một phụ nữ lao động nông thôn hay không. Bản thân cô cũng đắn đo vì chưa từng đảm nhận dạng vai này. Nhưng sau khi nhận 15 tập kịch bản đầu tiên, nữ diễn viên đọc liên tục đến đêm và quyết định nhận vai. Khi hóa trang, đạo diễn vẫn thấy Huyền Lizzie quá đẹp so với Hạnh nên vết bớt được thêm vào để nhân vật khác hẳn hình ảnh quen thuộc của cô.

Thử thách dành cho nữ diễn viên không chỉ nằm ở tạo hình. Một trong những cảnh quay khó nhất của Huyền Lizzie là khi nhân vật Hạnh bị người chồng vũ phu bạo hành. Để tạo sự chân thực, Doãn Quốc Đam đã chủ động giữ lại những xử lý bất ngờ cho lúc bấm máy thật thay vì thực hiện hết khi tập, trong đó có phân đoạn ném mâm vào lưng và nhét cơm vào miệng bạn diễn. Đạo diễn Phạm Gia Phương chia sẻ, cách Doãn Quốc Đam nhập vai ở cảnh quay này khiến cả đoàn phim bất ngờ. Chính những phản ứng khó đoán ấy đã buộc Huyền Lizzie phải tương tác trực tiếp bằng cảm xúc thật của nhân vật.

Trong khi đó, nhân vật Toản của Duy Hưng là một người đàn ông bình dân, tuy trải qua nhiều va đập trong cuộc sống nhưng lại rất giàu tình cảm. Khác với những vai diễn mang màu sắc dữ dội từng làm nên tên tuổi của nam diễn viên, Toản có một khía cạnh mềm mại hơn: một người cha hết lòng chăm sóc hai con, và là người đàn ông phải học cách mở lòng với một người phụ nữ cũng mang đầy thương tích trong lòng.

Vì thế, sự kết hợp giữa Duy Hưng và Huyền Lizzie là một phép thử đáng chú ý của Căn nhà không mái che. Cả hai đều là những gương mặt đã có chỗ đứng vững chắc trên phim giờ vàng, nhưng màn "bắt cặp" lần đầu này chỉ thực sự đáng chờ đợi khi họ không bê nguyên những công thức từng thành công vào bộ phim mới. Một người tiết chế chất gai góc để đi sâu vào sự ấm áp của người cha; người còn lại chủ động rũ bỏ vẻ ngoài sang chảnh để bước vào cuộc sống của một phụ nữ lam lũ. Nếu tìm được độ "đời" và sự ăn ý cần thiết, Hạnh và Toản hoàn toàn có thể trở thành một cặp đôi mới đáng nhớ của màn ảnh VTV - không phải nhờ những màn yêu đương hào nhoáng, mà từ chính những va đập rất đỗi đời thường của hai người trưởng thành đang cố dựng lại một mái nhà sau đổ vỡ.