Một phim Việt chỉ bán được 136 vé trong ngày

Theo số liệu Box Office Vietnam được ghi nhận chiều 26.9, sau 8 ngày công chiếu, Bóng ma nhà hát đạt khoảng 2,375 tỉ đồng. Đáng chú ý, riêng trong ngày, phim chỉ thu 11,684 triệu đồng, bán 136 vé qua 82 suất chiếu, tương đương chưa đến 2 khán giả mỗi suất.

Bóng ma nhà hát có doanh thu ảm đạm

Đến sáng 28.9, tình hình không cải thiện hơn khi tổng doanh thu của Bóng ma nhà hát nhích lên khoảng 2,4 tỉ đồng. Trong khi đó cùng thời điểm, Trại buôn ngườiđã đạt hơn 95 tỉ đồng chỉ sau ba ngày chính thức công chiếu; Lên hương đạt khoảng 90,2 tỉ đồng, Út Lan 2 khoảng 39,72 tỉ đồng. Khoảng cách doanh thu cho thấy Bóng ma nhà hát gần như đã bị đẩy ra khỏi nhóm phim có khả năng cạnh tranh đáng kể tại phòng vé.

Cảnh trong phim Bóng ma nhà hát ẢNH: CHỤP TỪ TRAILER PHIM

Ra rạp ngày 18.9, Bóng ma nhà hát dài 97 phút, thuộc thể loại hài - kinh dị, là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Lê Công Sơn. Tác phẩm có sự tham gia của Quỳnh Lý, Trâm Anh, Sở Lam (Phương Lan), Hoàng Phi, Tiểu Bảo Quốc, Kiều Linh, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ…

Phim xoay quanh Tuấn (Quỳnh Lý), một chuyên viên bất động sản tham vọng được giao nhiệm vụ vực dậy nhà hát Vàng Son đã đóng cửa nhiều năm. Tại đây, Tuấn phát hiện sự tồn tại của Nhã - nữ diễn viên chết oan, chưa thể siêu thoát. Thay vì tìm cách chạy trốn, anh tận dụng chính câu chuyện ma ám như một "đặc sản" để thu hút khán giả, đưa nhà hát trở lại hoạt động. Mọi chuyện trở nên phức tạp khi Phong, tình cũ của Nhã, xuất hiện.

Ý tưởng "người và ma cùng làm ăn" tạo cho phim một xuất phát điểm tương đối lạ. Việc đặt câu chuyện gần như trọn vẹn trong một nhà hát cũng mở ra không gian phù hợp để pha trộn hài, kinh dị, tâm linh và câu chuyện về sân khấu.

Một số đánh giá chuyên môn chỉ ra phim có khởi đầu khá gọn, có những mảng miếng hài duyên dáng nhưng càng về sau càng bộc lộ hạn chế. Kịch bản bị nhận xét còn những mắt xích thiếu thuyết phục, quá trình thay đổi tâm lý nhân vật diễn ra nhanh, trong khi hành trình hồi sinh nhà hát được giải quyết khá dễ dàng. Phần kỹ thuật cũng có những điểm chưa chỉn chu về màu sắc, âm thanh, cách dựng và xử lý phông nền.



Bóng ma nhà hát có thời điểm chỉ bán khoảng 136 vé trong ngày ẢNH: CHỤP TỪ TRAILER PHIM

Một góc nhìn khác cho rằng phim vẫn nặng tính sân khấu, nhiều thông tin được chuyển tải bằng lời thoại thay vì hình ảnh và hành động. Đây là thử thách đáng kể đối với một tác phẩm muốn kết hợp sân khấu với ngôn ngữ điện ảnh.

Điều đáng nói là Bóng ma nhà hát không hoàn toàn bị khán giả quay lưng về mặt đánh giá. Trên MoMo Movies, phim đạt 8,1/10 từ hơn 500 lượt đánh giá của người mua vé. Galaxy Cinema từng ghi nhận mức 8,7 điểm. Tuy nhiên, điểm số tích cực của một bộ phận người xem đã không chuyển hóa thành hiệu ứng truyền miệng đủ mạnh để kéo thêm khán giả tới rạp.

Phòng vé hiện nay không chỉ là cuộc cạnh tranh về chất lượng mà còn là sự cạnh tranh về thời điểm ra rạp, truyền thông… Ngay cuối tuần đầu tiên, phim đã phải đối đầu Lên hương, Út Lan 2, Vùng đất quỷ dữ, phim concert của Soobin và nhiều tác phẩm khác. Đến cuối tuần thứ hai, sự xuất hiện của Trại buôn người càng khiến cán cân suất chiếu và lượng khán giả thay đổi mạnh. Ngày 27.9, riêng Trại buôn người chiếm khoảng ba phần tư tổng doanh thu toàn thị trường.