Sao nhí đắt show nhất màn ảnh Việt 2026: 1 năm đóng 6 phim

Điều đáng nói, sao nhí này đóng đa dạng các thể loại từ phim gia đình, tâm lý đến lịch sử, kinh dị dân gian và body horror. Những nhân vật mà Gia Tuệ đảm nhận liên tục thay đổi màu sắc. Sự xuất hiện dày đặc trong các bộ phim đưa cô bé sinh năm 2018 trở thành diễn viên nhí được săn đón nhất màn ảnh Việt năm 2026.

Nếu chỉ nhìn vào tần suất xuất hiện, sáu phim trong một năm dễ tạo cảm giác về một sao nhí đang được các nhà sản xuất ưu ái. Nhưng nhìn kỹ vào từng vai diễn, có thể thấy lý do Gia Tuệ liên tục được lựa chọn nằm ở khả năng đáp ứng những dạng nhân vật không hề đơn giản đối với một đứa trẻ.

Sao nhí 8 tuổi - Trần Đào Gia Tuệ trong phim Sợi chỉ đỏ của đạo diễn Hàm Trần ẢNH: ĐPCC

Năm 2026, Gia Tuệ tham gia trong Ai thương ai mến,Quỷ nhập tràng 2, Anh Hùng, Thanh âm vượt đại dương, Út Lan 2 và Sợi chỉ đỏ. 6 dự án gần như không đứng trong một "vùng an toàn". Bởi nhân vật của Gia Tuệ khi là đứa trẻ trong câu chuyện gia đình, lúc trở thành mắt xích của bi kịch, rồi bước vào không gian lịch sử, lúc lại phải xử lý những trạng thái sợ hãi, ám ảnh của phim kinh dị.

Một trong những vai diễn cho thấy rõ khả năng diễn xuất của Gia Tuệ là bé My trong Anh Hùng của đạo diễn Võ Thạch Thảo. My là con gái út của Hùng - người cha đơn thân làm nghề lái taxi do Thái Hòa đảm nhận. Cô bé mắc bệnh suy gan, cần khoản tiền rất lớn để ghép gan, từ đó đẩy người cha vào cuộc vật lộn giữa tiền bạc, tình phụ tử và những lựa chọn khắc nghiệt, sai lầm.

Với một diễn viên nhí, đây là kiểu vai khó bởi cảm xúc không thể chỉ dựa vào khóc. Đứa trẻ trên màn ảnh phải khiến khán giả tin vào tình cảm cha con trong hoàn cảnh bi kịch của bệnh tật mới có thể tạo sức nặng. Gia Tuệ làm được điều đó bằng cách diễn khá tự nhiên, đặc biệt trong những cảnh đối diện Thái Hòa. Chính Thái Hòa cho biết diễn xuất của cô bé trong cảnh My nguy kịch giúp anh dễ nhập tâm hơn. Đáng chú ý, đạo diễn Võ Thạch Thảo từng cho biết khi viết Anh Hùng, nhân vật bé My được xây dựng dựa trên hình ảnh của Gia Tuệ.

Nếu vai diễn trong Anh Hùng cần sự trong trẻo và khả năng khơi gợi tình cảm, thì diễn xuất trong Quỷ nhập tràng 2 lại đưa Gia Tuệ sang một màu sắc khác. Trong phim, cô bé hóa thân thành Mỹ Ngọc lúc nhỏ, xuất hiện trong tuyến quá khứ của nhân vật. Thời lượng xuất hiện không nhiều nhưng vai diễn này bổ sung thêm một dạng nhân vật vào hành trang của Gia Tuệ: một đứa trẻ tồn tại trong không gian kinh dị và những bí mật từ quá khứ.

Sao nhí Gia Tuệ trong Út Lan 2 ẢNH: DIỄN VIÊN PHƯƠNG NAM CUNG CẤP

Ở Thanh âm vượt đại dương, Gia Tuệ tham gia vào bộ phim lấy cảm hứng từ lịch sử, xoay quanh những tù nhân tại nhà tù Côn Đảo thời chống Pháp. Cô bé vào vai An và có những phân đoạn tập chơi đàn bầu. Đây không phải nhân vật trung tâm nhưng cho thấy phạm vi lựa chọn dự án của sao nhí không bó hẹp trong dòng phim thương mại.

Trước đó, vào đầu năm 2026, Gia Tuệ còn xuất hiện bên Hồng Ánh trong Ai thương ai mến của Thu Trang. Việc liên tục làm việc với những diễn viên giàu kinh nghiệm cũng trở thành một lợi thế của cô bé. Với diễn viên nhí, khả năng "bắt" cảm xúc từ bạn diễn đôi khi quan trọng không kém kỹ thuật, bởi sự tự nhiên rất dễ biến mất nếu trẻ phải cố diễn theo những chỉ dẫn quá phức tạp.

Sao nhí 'gieo nỗi sợ' trong phim kinh dị

Bước chuyển đáng chú ý nhất của Gia Tuệ trong năm nay nằm ở dòng phim kinh dị.

Trong Út Lan 2 của đạo diễn Trần Trọng Dần, cô bé đảm nhận vai Thương - con gái của Đen do Phương Nam đóng. Thương không phải nhân vật trẻ em được đưa vào câu chuyện để làm mềm không khí của phim mà trở thành một mắt xích quan trọng: cô bé bị thế lực hắc ám nhắm đến và có liên hệ với những bí mật dần được hé mở.

Vai diễn buộc Gia Tuệ xử lý hai trạng thái gần như đối lập. Một bên là vẻ mong manh của một đứa trẻ cần được bảo vệ, bên kia là sự bất thường, ma mị khi nhân vật bị thế lực tà ác xâm chiếm. Chính khả năng thay đổi ánh mắt, giọng thoại và biểu cảm giúp cô bé tạo được cảm giác bất an cần thiết cho nhân vật. Gia Tuệ trải qua khoảng một tháng ghi hình tại U Minh Thượng. Đạo diễn Trần Trọng Dần đánh giá cô bé nắm bắt tâm lý nhân vật tốt và có tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Một thử thách khác dành cho sao nhí này là phim kinh dị - tâm linh Sợi chỉ đỏ của đạo diễn Hàm Trần. Gia Tuệ hóa thân thành Lạc lúc nhỏ - phiên bản thiếu nhi của nhân vật chính, một cô bé sở hữu khả năng đặc biệt nhìn thấy người đã khuất. Đây là dự án mang màu sắc body horror, đồng nghĩa diễn viên không chỉ đối diện với nỗi sợ thông thường mà còn phải diễn trong một thế giới nhiều ám ảnh về cơ thể, cái chết và những hiện tượng siêu nhiên. Hàm Trần lựa chọn Gia Tuệ sau khi xem những phim cô bé từng tham gia, trong đó có Anh Hùng, và đánh giá cao khả năng biểu đạt cảm xúc của sao nhí.

Theo chia sẻ của Gia Tuệ, sao nhí này bắt đầu bộc lộ năng khiếu từ khoảng 3 tuổi, từng học nhảy, vẽ, ballet trước khi lựa chọn diễn xuất. Gia đình đồng hành khá sát với công việc của cô bé. Mẹ đọc và giải thích kịch bản, theo con đến trường quay, đồng thời cùng đoàn phim và nhà trường sắp xếp lịch học để việc đóng phim không ảnh hưởng đến việc học.

Đóng 6 phim trong một năm với một sao nhí 8 tuổi là con số ấn tượng. Hành trình vẫn còn rất dài, nhưng việc liên tục được những đạo diễn thuộc nhiều phong cách lựa chọn đã cho thấy khả năng diễn xuất và liên tục biến hóa trên màn ảnh rộng của Gia Tuệ.