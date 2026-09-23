Vì sao Lê Phương, Vân Trang chưa có vai diễn trăm tỉ?

Vân Trang: Nhiều phim điện ảnh nhưng vẫn thiếu một cú bứt phá

So với Lê Phương,Vân Trang có hành trình điện ảnh dài và dày dặn hơn. Suốt hơn 15 năm làm nghề, cô liên tục biến hóa qua nhiều thể loại và góp mặt trong hàng loạt tác phẩm như Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal: Bí mật thảm đỏ, Chàng vợ của em, Chuyện ma gần nhà, Dân chơi không sợ con rơi, Kẻ ẩn danh, Nhà ma xó...

Đáng nói, Vân Trang không phải diễn viên chỉ "dạo chơi" với điện ảnh. Ý Linh trong Scandal: Bí mật thảm đỏ của đạo diễn Victor Vũ là một trong những vai diễn đáng nhớ của cô. Nhân vật có nhiều chuyển biến tâm lý và giúp Vân Trang giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18. Trước đó, cô cũng đã được khán giả truyền hình ghi nhận với Hương Giang trong Lối sống sai lầm, vai diễn mang về cho cô giải Mai Vàng năm 2010.



Theo các số liệu được công bố, gia tài điện ảnh của Vân Trang sở hữu mức doanh thu không hề nhỏ. Theo đó, Cô dâu đại chiến đạt khoảng 37,6 tỉ đồng, Cô dâu đại chiến 2 khoảng 40 tỉ đồng, Chuyện ma gần nhà gần 59 tỉ đồng. Thành tích cao nhất trong số những phim có Vân Trang góp mặt là Chàng vợ của em, với khoảng 86 - 87 tỉ đồng. Tổng doanh thu của các phim có số liệu được thống kê mà cô tham gia vượt 320 tỉ đồng, nhưng chưa tác phẩm nào vượt mốc 100 tỉ đồng.

Các phim điện ảnh gần đây đánh dấu sự trở lại của Vân Trang lại có doanh thu khá ảm đạm. Theo đó, Nhà ma xó dừng ở khoảng 18 tỉ đồng, còn Bus: Chuyến xe một chiều, ra rạp tháng 3.2026, chỉ thu hơn 1,6 tỉ đồng sau hơn một tuần công chiếu.

Vấn đề không nằm ở việc Vân Trang thiếu khả năng biến hóa. Ngược lại, cô đã đi qua đủ mọi thể loại từ cổ trang, tâm lý, hài, tình cảm đến kinh dị. Điểm đáng tiếc là sau Ý Linh của Scandal: Bí mật thảm đỏ, nữ diễn viên chưa gặp thêm một nhân vật điện ảnh vừa có chiều sâu, vừa đứng ở vị trí đủ quan trọng trong một tác phẩm đủ mạnh để trở thành "vai đinh" tạo nên hiện tượng phòng vé.

Vân Trang trong phim điện ảnh Nhà ma xó ẢNH: NSX

Sau giai đoạn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, Vân Trang đang tăng nhịp trở lại. Cô xuất hiện trên truyền hình với Như hạt mưa sa và mới đây tham gia Phi vụ bông tuyết vàng, phim mới do Dương Khắc Linh đạo diễn, kết hợp hành động, hài hước mang không khí Giáng sinh.

Lê Phương: Bùng nổ trên truyền hình, lận đận với màn ảnh rộng

Nếu Vân Trang có một danh sách điện ảnh khá dài, thì nghịch lý ở Lê Phương lại càng hiển hiện rõ nét hơn: một gương mặt phủ sóng truyền hình trong nhiều năm nhưng vai diễn trên màn ảnh rộng lại vô cùng ít ỏi.

Lê Phương đã vững vàng xây dựng vị trí bằng những nhân vật giàu cảm xúc trong hàng loạt phim truyền hình như Vó ngựa trời Nam, Gạo nếp gạo tẻ, Thương con cá rô đồng… và gần đây là Bóng ma hạnh phúc "gây bão" mạng xã hội. Đây là mảnh đất đặc biệt phù hợp để cô phát huy trọn vẹn thế mạnh: lối diễn tự nhiên, khả năng xử lý điêu luyện các phân đoạn tâm lý, bi kịch gia đình cùng những hình tượng phụ nữ có số phận nhiều va đập.

Ở điện ảnh, số phim Lê Phương tham gia khiêm tốn hơn nhiều gồm Vong nhi và Sáng đèn. Trong Vong nhi, cô vào vai Thảo, người phụ nữ bị giằng xé bởi những ám ảnh trong quá khứ. Diễn xuất của Lê Phương được xem là một điểm đáng chú ý của phim, nhưng tác phẩm chỉ thu về khoảng 24 - 25 tỉ đồng.



Sáng đèn là một trường hợp đáng tiếc. Bộ phim khai thác đời sống những gánh cải lương miền Tây trong giai đoạn sân khấu đứng trước nhiều biến động. Chất liệu văn hóa và dạng nhân vật giàu cảm xúc vốn khá phù hợp với sở trường của Lê Phương. Tuy nhiên, phim gặp khó ở khâu phát hành, từng rút khỏi đường đua rồi trở lại rạp và cuối cùng chỉ đạt doanh thu vài tỉ đồng.

Lê Phương trong phim điện ảnh Sáng đèn ẢNH: ĐPCC

Trường hợp của Lê Phương cho thấy ranh giới rất rõ giữa "diễn viên được khán giả yêu thích" và "ngôi sao phòng vé". Một diễn viên truyền hình có thể được khán giả quen mặt, thậm chí yêu mến suốt nhiều năm, nhưng tình cảm đó không đương nhiên chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh khi bước lên màn ảnh rộng.

Điện ảnh đòi hỏi một cơ chế vận hành hoàn toàn khác. Khán giả phải bỏ tiền mua vé và đứng trước nhiều lựa chọn trong cùng một thời điểm, tên tuổi diễn viên chỉ còn là một mắt xích. Một phim muốn bùng nổ còn cần câu chuyện đủ hấp dẫn, cách kể phù hợp với khán giả tại rạp, chiến lược truyền thông, lịch phát hành, hệ thống suất chiếu và đặc biệt là hiệu ứng truyền miệng sau những ngày đầu tiên.

Nhìn vào Vân Trang và Lê Phương, sẽ thật thiếu công bằng nếu lấy doanh thu để đo năng lực diễn xuất. Một bộ phim thất thu không đồng nghĩa diễn viên đóng không tốt, cũng như xuất hiện trong phim trăm tỉ chưa mặc nhiên biến một diễn viên thành người bảo chứng phòng vé. Điểm chung của hai nữ diễn viên là họ chưa thực sự gặp được sự cộng hưởng cần thiết giữa một vai diễn hay và một dự án đủ mạnh.