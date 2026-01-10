‘Quả ngọt’ của diễn viên Vân Trang sau 10 năm kết hôn

Vân Trang và ông xã trong lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới ẢNH: FBNV

Ở tuổi 36, Vân Trang bước vào giai đoạn mà nhiều khán giả gọi là "độ chín đẹp nhất" của một người phụ nữ: đủ trải nghiệm để thấu hiểu, đủ bình thản để tận hưởng và đủ vững vàng để không cần chứng minh quá nhiều. Sau hơn một thập kỷ được nhắc đến như gương mặt sáng của màn ảnh phía nam, nữ diễn viên hiện xuất hiện trước công chúng với một hình ảnh khác: đời hơn, sâu hơn và cũng trọn vẹn hơn.

Gia đình nhỏ của diễn viên Vân Trang ẢNH: FBNV

Đầu tháng 1.2026, Vân Trang kỷ niệm 10 năm ngày cưới với ông xã doanh nhân. Không phô trương ồn ào, bữa tiệc được tổ chức ấm cúng tại nhà, xoay quanh những người thân thiết và bốn thiên thần nhỏ - thành quả lớn nhất của cuộc hôn nhân ấy. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên hóm hỉnh gọi đây là "phi vụ lãi to", bởi sau một thập kỷ đồng hành, thứ cô có được không chỉ là sự ổn định về vật chất mà là một tổ ấm đúng nghĩa, nơi tiếng cười trẻ nhỏ trở thành trung tâm của mọi lựa chọn.

Sắc vóc của Vân Trang ở tuổi 36 ẢNH: FBNV

Vân Trang kết hôn đầu năm 2016, sinh con gái đầu lòng chỉ vài tháng sau đó, rồi lần lượt đón cặp song sinh năm 2021 và em bé thứ tư ra đời 3 năm sau đó. Chia sẻ về hôn nhân, Vân Trang cho rằng cô luôn có sự đồng hành của ông xã: "Vợ chồng phân chia vai trò rõ ràng: chồng đồng hành cùng con trong việc học, còn tôi chăm sóc đời sống thường nhật, bên cạnh còn có sự hỗ trợ của gia đình hai bên. Tôi quan niệm rằng hôn nhân bền vững không đến từ những lời lãng mạn, mà từ sự tôn trọng, thấu hiểu và cùng nhau lớn lên mỗi ngày", Vân Trang cho biết.

Dù đã làm mẹ của 4 con nhưng Vân Trang vẫn giữ được nhan sắc mặn mà, tươi trẻ ẢNH: FBNV

Song song với đời sống gia đình viên mãn, Vân Trang cũng được công chúng nhắc đến với biệt danh "phú bà" bởi một cuộc sống khá đủ đầy. Nữ diễn viên hiện sở hữu không gian sống rộng rãi tại TP.HCM, đồng thời là chủ nhân của khu nghỉ dưỡng sinh thái quy mô lớn ở Tiền Giang và các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng chọn lối sống kín đáo, chừng mực và chia sẻ những niềm vui nhỏ trong cuộc sống, những khoảnh khắc đầm ấm bên gia đình.

Vân Trang trước khi lập gia đình

Vân Trang là gương mặt không xa lạ với khán giả truyền hình lẫn điện ảnh. Cô từng ghi dấu ấn qua các phim Dù gió có thổi, Sông dài và đặc biệt là Scandal: Bí mật thảm đỏ - vai diễn giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18. Trước đó, Vân Trang cũng từng được vinh danh tại giải Mai Vàng.

Sau khi lập gia đình, Vân Trang không còn xuất hiện dày đặc nhưng vẫn chọn lọc vai diễn để giữ lửa nghề. Gần đây, cô góp mặt trong dự án điện ảnh Nhà ma xó, đánh dấu sự trở lại với màn ảnh rộng sau thời gian ưu tiên cho gia đình.

Nhìn lại hành trình 10 năm hôn nhân và hơn 15 năm làm nghề, Vân Trang cho biết cô luôn cố gắng cân bằng giữa nghệ thuật và đời sống, giữa tham vọng cá nhân và trách nhiệm gia đình, giữa hào quang và những buổi tối yên bình bên con. Ở tuổi 36, Vân Trang chọn sống chậm, sống đủ và sống đúng với giá trị mình theo đuổi. Một lựa chọn mà theo cô "lãi" lớn nhất của cuộc đời chính là sự đủ đầy từ bên trong.