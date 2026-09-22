Vì sao nữ diễn viên phim Trấn Thành gây tranh cãi khi thi hoa hậu?

Tối 20.9, ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 công bố rapper Pháo - Nguyễn Diệu Huyền là thí sinh cuối cùng góp mặt trong top 30 bước vào vòng chung kết. Sự xuất hiện của Pháo nhanh chóng tạo sức hút truyền thông. Chỉ khoảng một giờ sau khi được giới thiệu trên trang chính thức của cuộc thi, bài đăng về cô đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận. Tuy nhiên, việc vừa rút khỏi Miss Grand Vietnam chưa bao lâu đã vội góp mặt tại Miss Universe Vietnam khiến hành trình thi hoa hậu của nữ rapper trở thành chủ đề tranh luận.

Cuối tháng 5, Pháo đăng ký tham gia Miss Grand Vietnam 2026 nhưng bất ngờ rút lui ẢNH: BTC

Cuối tháng 5, Pháo gây bất ngờ khi đăng ký tham gia Miss Grand Vietnam 2026. Tại vòng sơ khảo, cô trở thành một trong những thí sinh nhận được sự quan tâm và sau đó có tên trong top 31. Khi ấy, Pháo lý giải việc bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới là cách để cô phá bỏ giới hạn an toàn, đồng thời cho công chúng thấy một hình ảnh khác của mình.

Nhưng hành trình này kết thúc khá sớm. Ngày 27.6, Pháo thông báo dừng cuộc thi. Phía nữ rapper cho biết cô và ban tổ chức không đạt được sự thống nhất trong quá trình làm việc, đồng thời khẳng định quyết định rút lui không xuất phát từ mâu thuẫn hay tranh chấp. Pháo sau đó cũng lên tiếng trước những nghi ngờ về mức độ nghiêm túc của mình, cho biết cô đã dành thời gian luyện tập cho cuộc thi và việc dừng lại liên quan đến phương án hợp tác giữa các bên.

Pháo tiếp tục thử sức ở sân chơi nhan sắc

Chưa đầy 3 tháng sau, Pháo trở lại đường đua nhan sắc, nhưng lần này là Miss Universe Vietnam 2026. Chính khoảng cách khá ngắn giữa hai lần dự thi đã tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Dưới những bài đăng giới thiệu Pháo, một bộ phận khán giả nhắc lại lần rút khỏi Miss Grand Vietnam và đặt câu hỏi liệu nữ rapper có đi đến cuối hành trình mới. Có nghi vấn cho rằng việc một gương mặt vốn có độ nhận diện cao như Pháo tham gia cuộc thi chủ yếu nhằm thu hút truyền thông. Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng việc rời một cuộc thi không đồng nghĩa người đẹp không được quyền thử sức ở sân chơi khác nếu thấy phù hợp hơn.



Theo hồ sơ dự thi Miss Universe Vietnam 2026, nữ rapper cao 1,68 m, nặng 49 kg, số đo ba vòng 80-58-90 cm. Nếu đặt cạnh những thí sinh sở hữu chiều cao và kinh nghiệm thi sắc đẹp nổi bật, các chỉ số hình thể của cô chưa hẳn tạo lợi thế rõ rệt. Pháo cũng chưa có nhiều kinh nghiệm catwalk hay quá trình đào tạo lâu dài dành riêng cho đấu trường nhan sắc.

Điểm mạnh dễ nhận thấy của Pháo nằm ở cá tính và khả năng tạo sức hút với công chúng. Sau nhiều năm hoạt động với vai trò rapper, cô đã có kinh nghiệm sân khấu, khả năng biểu đạt và một lượng khán giả riêng. Việc nổi tiếng từ MV Hai phút hơn, Á quân King of Rap 2020, sau đó xuất hiện tại Em xinh "say hi" giúp Pháo sở hữu độ nhận diện mà không phải thí sinh nào cũng có.

Đáng chú ý, năm 2026 còn đánh dấu bước chuyển mình của Pháo sang màn ảnh rộng khi tham gia dự án điện ảnh Thỏ ơi do Trấn Thành đạo diễn. Trong phim, cô thủ vai Nhật Hạ - một cô gái bí ẩn ẩn mình sau chiếc mặt nạ thỏ và bị mắc kẹt trong mối quan hệ độc hại. Đây là lần đầu tiên nữ rapper chạm ngõ điện ảnh, đồng hành cùng dàn cast tên tuổi như LyLy, Văn Mai Hương, Vĩnh Đam và Quốc Anh.



Việc Trấn Thành chọn Pháo khi cô gần như chưa có kinh nghiệm diễn xuất cũng cho thấy điểm mạnh của nữ rapper nằm ở màu sắc cá nhân. Đạo diễn từng đánh giá Pháo có sự đan xen giữa nét ngây thơ và trưởng thành, tạo ra nét riêng phù hợp với nhân vật.

Rapper Pháo trong phim điện ảnh Thỏ ơi ẢNH: NSX

Có thể thấy, các cuộc thi sắc đẹp những năm gần đây cũng ngày càng mở rộng cách nhìn về thí sinh, khi ngoại hình chỉ là một phần bên cạnh khả năng giao tiếp, câu chuyện cá nhân, sức ảnh hưởng và bản lĩnh trước công chúng.



Khi tham gia Miss Grand Vietnam 2026, Pháo từng chia sẻ về mong muốn bước ra khỏi vùng an toàn. Quyết định rút lui của cô ngay khi đã lọt vào top 31 vì thế khó tránh khỏi những dấu hỏi từ dư luận. Do đó, việc nữ rapper bất ngờ xuất hiện tại Miss Universe Vietnam chỉ vài tháng sau đó càng khiến công chúng thêm phần tò mò và không ngừng tranh luận.

Thực tế, việc một nghệ sĩ trẻ liên tục thử sức ở những lĩnh vực mới hoàn toàn có thể được xem là nhu cầu tất yếu để làm mới bản thân. Dù là âm nhạc, điện ảnh hay sân chơi sắc đẹp, tất cả đều đòi hỏi khả năng trình diễn, tư duy giao tiếp và kỹ năng xây dựng hình ảnh - những nền tảng mà Pháo vốn đã ít nhiều tích lũy được.



Nhưng Miss Universe Vietnam vẫn là một cuộc thi. Danh tiếng có thể mang lại sự chú ý ban đầu, song không thể thay thế cho toàn bộ kỹ năng catwalk, ứng xử, hình thể hay khả năng duy trì phong độ trong một hành trình đầy cạnh tranh. Bởi thế, thử thách lớn nhất của Pháo tại Miss Universe Vietnam 2026 có lẽ không nằm ở câu hỏi cô có đủ đẹp để thi hoa hậu. Với một người đã nổi tiếng từ trước, câu hỏi lớn hơn là Pháo sẽ làm gì để chứng minh màn lấn sân này không đơn thuần là "cưỡi ngựa xem hoa".